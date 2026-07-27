Procesul de mutare a aplicațiilor ANCPI în Cloudul Guvernamental nu a fost finalizat

Deși ANCPI estimase că procesul de migrare a aplicațiilor instituției în Cloudul Guvernamental, operațiune coordonată de Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), va fi finalizat pe 22 iulie, acest lucru nu s-a realizat. Nici până în acest moment, procesul de mutare nu a fost finalizat, în urma atacului cibernetic masiv asupra ANCPI, petrecut pe 14 iulie, care a paralizat activitatea instituției.

Informația a fost confirmată pentru Libertatea de Ioana Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Guvernului.

„Deocamdată, nu (s-a rezolvat n.r.). Au intervenit niște probleme tehnice, dar vom da un update complet în această după-amiază. Ce vă pot spune este că deocamdată migrația nu s-a putut realiza, se lucrează încă la ea pentru că au apărut niște impedimente tehnice, care au cerut mai mult timp”, a precizat Ioana Dogioiu.

Întrebată despre o dată la care migrarea aplicațiilor ANCPI în Cloudul Guvernamental va fi finalizată, Ioana Dogioiu a răspuns: „Nimeni nu mai riscă să facă o estimare de timp pentru că, după cum ați văzut, nici cele anterioare nu s-au adeverit”.

Cumpărarea de locuințe cu TVA de 9% în loc de 21% va fi prelungită

În schimb, va fi prelungit termenul pentru aplicarea cotei reduse de TVA de 9%. Atât Ilie Bolojan cât și partidele parlamentare susțin amânarea majorării TVA la 21%.

„Va fi decisă o prelungire (…). Premierul este de acord cu tema aceasta. Există un consens în Parlament. Va fi acoperitoare cel puțin pentru perioada în care aplicația nu funcționează”, a spus Ioana Dogioiu.

Peste 10.000 de profesioniști din cadastru sunt în dificultate

Colegiul Geodezilor din România a transmis, pe 25 iulie, într-un comunicat, că blocajul de la ANCPI afectează întreaga piață de cadastru, în urma incidentului de securitate cibernetică.

„Efectele indisponibilității sistemelor ANCPI depășesc cu mult activitatea instituției. Peste 10.000 de profesioniști și sute de firme care activează în domeniul cadastrului, topografiei și geodeziei se confruntă cu dificultăți economice majore ca urmare a indisponibilității sistemelor informatice ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară”, au transmis reprezentanții Colegiului Geodezilor din România.

Ei au explicat și cum sunt afectate firmele și persoanele autorizate din domeniul cadastrului.

„Pentru firmele și persoanele autorizate din domeniu, fiecare zi de blocaj înseamnă lucrări care nu pot fi documentate complet, depuse, recepționate și finalizate, contracte care nu pot fi închise, facturi care nu pot fi emise sau încasate și termene care nu pot fi respectate. În aceste condiții, firmele riscă să piardă contracte, finanțări și proiecte, iar unele investiții pot fi întârziate sau chiar oprite. Consecințele economice sunt grave, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii, care continuă să suporte salarii, taxe, chirii, utilități, rate pentru echipamente și celelalte costuri de funcționare, fără a-și putea încasa lucrările executate”, potrivit sursei citate.

Prelungirea acestei situații poate conduce la reducerea activității, pierderea locurilor de muncă, acumularea unor datorii și dificultăți serioase în menținerea afacerilor.

Geodezii continuă activitatea tehnică și primesc în continuare beneficiari

Geodezii anunță că își continuă activitatea profesională în toate etapele care pot fi realizate independent de sistemele ANCPI. Ei primesc solicitări, efectuează măsurători în teren, realizează verificări și prelucrează date.

„Beneficiarii se pot adresa în continuare geodezilor, iar lucrările tehnice pot fi începute și pregătite până la etapa în care devine necesar accesul la datele și sistemele ANCPI”, a precizat ing. Mircea Afrăsinei, președintele interimar al Colegiului Geodezilor din România.

Se solicită intervenția imediată a autorităților

Colegiul Geodezilor din România solicită ANCPI și autorităților competente adoptarea de urgență a unor măsuri pentru limitarea impactului economic al blocajului și reluarea în condiții normale a activității.

  • „Asigurarea unui mecanism temporar de acces la date, prin intermediul oficiilor teritoriale, pentru pregătirea și continuarea lucrărilor de specialitate până la repunerea în funcțiune a sistemelor informatice.
  • Redistribuirea documentațiilor între oficiile teritoriale, în funcție de capacitatea de procesare disponibilă, pentru reducerea întârzierilor și evitarea blocajelor după reluarea activității.
  • Prioritizarea transparentă a lucrărilor cu impact economic major, în special a celor aferente tranzacțiilor imobiliare, proiectelor de investiții și finanțărilor cu termene limită.
  • Protejarea profesioniștilor și a beneficiarilor împotriva penalităților generate exclusiv de indisponibilitatea sistemelor ANCPI, inclusiv prin prelungirea termenelor administrative și contractuale afectate.
  • Adoptarea unor măsuri fiscale și economice temporare, care să permită amânarea fără penalități a obligațiilor fiscale și protejarea contractelor și finanțărilor aflate în derulare”, sunt soluțiile propuse de aceștia.
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