La Cluj, contestațiile și grilele anulate au amânat afișarea rezultatelor

Spre deosebire de alte centre unde notele s-au dat pe loc, la UMF Iuliu Hațieganu din Cluj-Napoca rezultatele au fost așteptate ore în șir.

Anisia Cornea, una dintre candidate a Medicină generală, a obținut în jur de 73 de puncte calculându-și singură varianta de răspuns: „În jur de 73, cam așa. Asta este ce mi-am calculat eu, altă variantă n-am avut”.

Aceasta a descris starea de incertitudine și tensiunea provocată de amânarea rezultatelor: „Teoretic am sperat că ieri seară vor apărea, dar nu au apărut nici până acum… Nu a primit nimeni rezultatul, încă nu știe nimeni”, a spus Anisia.

Despre grilele buclucașe la biologie și valul de contestații, Anisia a detaliat: „Baremele s-au pus, rezultatele le-au contestat, au fost două grile greșite la Medicină Generală, la biologie chiar. Au fost foarte multe contestații”.

Cât despre impactul deciziei comisiei de a anula cele două întrebări problematice: „Mie mi-au atras atenția în mod special. Într-adevăr, unele mi s-au părut interpretabile și am mai pus întrebări, dar până la urmă m-am dus pe un răspuns. Acum că erau chiar greșite, aparent așa era… Da, și mi s-a punctat la toți acum, adică am primit toți punctajul maxim pe grilele respective”. Cu toate acestea, Anisia a rămas realistă privind șansele ei de intrare: „Aveam nevoie cam de peste 8 ca să intru. Adică nu cred că vor scădea mediile atât de mult, cu un punct efectiv”.

Sistemul riguros de verificare a fost confirmat și de rectorul UMF Cluj, prof. dr. Anca Buzoianu, care a explicat pentru Libertatea că reevaluarea atentă a lucrărilor și clarificarea celor două grile anulate au fost motivele principale ale amânării: „A fost ceva mai mult de muncă față de altădată, dar nu semnificativ. Am vrut să verificăm de trei ori înainte să dăm rezultatele, pentru că cel mai important este să nu se greșească”.

Rectorul a subliniat și atenția acordată locurilor speciale, amintind de succesul proiectului destinat liceelor din mediul rural, prin care aproximativ 24-25 de tineri din comune și sate au reușit să devină viitori medici.

La UMF Carol Davila din București, Maria Trăistaru a intrat la buget: „Vreau să-mi urmez visul”

În Capitală, procesul a decurs într-un ritm mult mai alert. Maria Trăistaru, absolventă a Liceului „Jean Monnet”, a aflat rezultatul extrem de repede: „N-am stat deloc mult. Nu știu exact, că nu aveam ceas, dar cred că 15-20 de minute”.

Admisă la buget la Medicină Generală cu media 78, Maria a mărturisit cum i s-a părut examenul: „Bine, la biologie mă așteptam să fie greu. Dar la fizică nu. În rest examenul a mers ok, s-a terminat cu bine și mă bucur foarte mult că am reușit”.

Maria a trecut și ea prin experiența unei grile problematice la biologie, unde contestațiile nu au schimbat punctajul: „Eu am contestat o grillă care avea două variante de răspuns corect, dar ei nu acceptă contestații… Adică ne depunem contestație, doar că nu ne dau alte puncte. Erau două variante corecte de răspuns și se puncta doar una, nu știai pe care să o alegi. În cazul meu am pierdut un punct”.

Fără a avea vreun medic în familie, motivarea Mariei vine direct din vocație și din munca asiduă din ultimul an: „Eu m-am apucat de pregătire din august, și la biologie și la fizică… un an aproape. Nu am pe nimeni medic în familie. Îmi place foarte mult să ajut oamenii și îmi place și partea asta de anatomie.Îmi propun să fiu la fel de disciplinată, să muncesc la fel de mult și, până la urmă, să-mi urmez visurile”.

Ea a descris și atmosfera din rândul colegilor și prietenilor ei: „Prietena mea cea mai bună a dat la Medicină dentară și a intrat la bursă cu 94. Prietenul meu a intrat la Medicină generală, la ultima medie de la taxă,adică sub el s-a închis linia. Iar eu, chiar dacă intram la taxă, aș fi rămas, chit că taxele sunt destul de mari”.

Fie că vorbim despre candidați care au prins ultimele locuri la taxă sau despre cei care au ocupat detașat locurile la buget, ambele centre universitare își deschid ușile pentru o nouă generație de tineri pregătiți să îmbrace halatul alb.

Rezultate provizorii la admiterea la Medicină

Rezultatele provizorii obținute la examenul de admitere din 2026 la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București:

Medicină generală – Ultima notă la buget: 77 puncte.

Stomatologie – Ultima notă la buget: 79 puncte.

Farmacie – Ultima notă la buget: 56 puncte.

Punctajul maxim este de 100 de puncte.

UMF „Grigore T. Popa” Iași

Medicină Generală (Buget): Ultima medie provizorie a fost 7,90 (sau 79 de puncte).

Ultima medie provizorie a fost (sau 79 de puncte). Medicină Generală (Taxă): Ultima medie a fost 7,80 .

Ultima medie a fost . Medicină Dentară (Buget): Ultima medie a fost 6,40 (64 de puncte).

UMF Craiova

Punctajul maxim de concurs la Craiova este de 10 puncte (sau 100 de puncte grilă):

(sau 100 de puncte grilă): Medicină Generală: Ultima notă la BUGET: în jurul valorii de 8,90 – 8,95 puncte Ultima notă la TAXĂ: în jurul valorii de 8,10 – 8,15 puncte

Medicină Dentară:

Ultima notă la BUGET: aproximativ 8,35 puncte

aproximativ Ultima notă la TAXĂ: aproximativ 7,20 – 7,30 puncte

UMFT „Victor Babeș” Timișoara

La Timișoara, nota maximă din grilă este 10 puncte:

Medicină Generală: Ultima notă la BUGET: 8,59 puncte Ultima notă la TAXĂ: 8,09 puncte

Medicină Dentară: Ultima notă la BUGET: 7,63 puncte Ultima notă la TAXĂ: 6,25 puncte

Farmacie: Ultima notă la BUGET: 7,93 puncte Ultima notă la TAXĂ: 7,63 puncte



Examenul de admitere la UMF Carol Davila 2026 a înregistrat un record de candidați, având cea mai ridicată concurenţă s-a înregistrat la Medicină și Medicină Dentară

