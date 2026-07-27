Ce este scorțișoara Ceylon și de unde provine

Scorțișoara Ceylon, cunoscută și sub numele de scorțișoară adevărată, este obținută din scoarța interioară a arborelui Cinnamomum verum și face parte din familia Lauraceae. Acest copac este originar din Sri Lanka, țară cunoscută în trecut sub numele de Ceylon în timpul dominației coloniale, de unde și denumirea condimentului, potrivit slofoodgroup.com.

Diferitele perioade coloniale au folosit variante ale acestui nume, începând cu portughezii, care au denumit insula Ceilão, denumire continuată mai târziu de olandezi, și, în final, de către englezi, care au numit colonia Ceylon. Denumirea oficială a insulei a devenit, astfel, Ceylon, care a continuat să fie utilizată și după obținerea independenței față de Marea Britanie, în 1948. Scorțișoara Ceylon este cultivată și în anumite zone din sudul Indiei și din Madagascar, dar în cantități mai mici.

Cum este obținută scorțișoara Ceylon

Procesul de obținere a scorțișoarei Ceylon este unul minuțios și este realizat, în mare parte, manual, deoarece scoarța sa delicată necesită o manipulare atentă. Odată ce ramurile tinere ale arborelui Cinnamomum sunt recoltate, scoarța acestuia este decojită cu grijă în straturi extrem de subțiri, care se usucă și se răsucesc natural, formând bastonașe cilindrice.

Prima este îndepărtată coaja exterioară a copacului, de culoare gri-verzuie și adesea vânătă. Trunchiul lung de lemn de scorțișoară continuă să fie decojit prin desprinderea unor straturi extrem de fine. O primă buclă răsucită este apoi completată cu fragmente scurte de scoarță, până se obține o formă compactă, similară unui trabuc. Datorită acestei tehnici artizanale, scorțișoara Ceylon are o structură friabilă, formată din numeroase straturi fine suprapuse, ușor de rulat și de sfărâmat între degete.

Sri Lanka este și astăzi principalul producător mondial al acestui condiment, iar cultivarea și recoltarea lui sunt adesea realizate prin metode tradiționale, transmise de generație în generație, ceea ce explică și prețul considerabil mai ridicat al scorțișoarei Ceylon comparativ cu variantele obișnuite disponibile în comerț.

Scorțișoara Ceylon vs. scorțișoara Cassia

Pe piață se găsesc, în general, două tipuri de scorțișoară. Așa cum am văzut, este scorțișoara Ceylon, cunoscută și sub denumirile de Cinnamomum verum sau scorțișoara adevărată, iar cel de-al doilea tip este Cassia, cunoscută și sub numele de Cinnamomum cassia sau scorțișoara chinezească, fiind originară din sudul Chinei. Aceasta din urmă provine din arborele Cinnamomum cassia, denumit și Cinnamomum aromaticum, și este cea mai răspândită variantă la nivel mondial și adesea comercializată sub aceeași etichetă generală.

Diferența dintre cele două tipuri de scorțișoară este evidentă încă de la prima privire. Scorțișoara Ceylon are o culoare brun-deschisă, uniformă, și o textură fină, stratificată, asemănătoare unui sul de hârtie subțire răsucită de mai multe ori. În schimb, scorțișoara Cassia are o culoare brun-roșcată mai intensă, este mai densă și mai tare și are o structură formată, de regulă, dintr-un singur strat gros de scoarță curbat spre interior.

Aroma reprezintă un alt element de distincție clar. Astfel, scorțișoara Ceylon are un parfum delicat, dulceag și complex, cu note florale discrete, considerat a fi mai „rafinat” comparativ cu cel al scorțișoarei obișnuite. Scorțișoara Cassia, însă, are o aromă mult mai puternică, înțepătoare, cu note lemnoase, motiv pentru care este preferată în rețetele în care se dorește un gust dominant de condiment. Această diferență de profil aromatic se explică inclusiv prin compoziția chimică a celor două tipuri. În timp ce scorțișoara Ceylon conține peste 80 de compuși volatili, ceea ce îi conferă o complexitate aromatică superioară, scorțișoara Cassia este dominată aproape exclusiv de aldehida cinamică (69% față de cel mult 63% cât conține Ceylon), notează healthline.com.

De asemenea, scorțișoara Cassia conține de circa 250 de ori mai multă cumarină decât cea de Ceylon, un compus care poate afecta ficatul consumată în cantități mari.

Valori nutriționale ale scorțișoarei Ceylon

Bogată în antioxidanți, scorțișoara ajută organismul să facă față radicalilor liberi, contribuind în acest fel la reducerea riscului unor afecțiuni precum cancerul, bolile de inimă și diabetul. Condimentul este, de asemenea, o sursă importantă de mangan, mineral care intervine în gestionarea enzimelor implicate în producerea hormonilor și în repararea oaselor, dar și în activitatea enzimei denumită superoxid dismutază manganică, cu rol antioxidant propriu. Pe lângă acestea, scorțișoara oferă cantități semnificative de vitamina K, potasiu, zinc și magneziu. În privința valorilor nutriționale, este important de reținut că o linguriță de scorțișoară conține aproximativ 6 calorii, sub 1 g de proteine, mai puțin de 1 g de grăsimi, 2 g de carbohidrați, 1 g de fibre și sub 1 g de zahăr.

Suplimente cu scorțișoară Ceylon

Înainte de a lua în calcul suplimente pe bază de scorțișoară, este important de reținut că producătorii nu sunt obligați să demonstreze siguranța sau eficacitatea acestor produse prin aceleași standarde stricte ca în cazul medicamentelor. Acest condiment nu a fost dovedit sau aprobat ca tratament de sine stătător pentru vreo afecțiune medicală, iar unele suplimente de calitate inferioară pot conține chiar metale grele, precum plumbul.

De aceea, este recomandat să discuți cu medicul personal despre ce suplimente poți lua în siguranță. Acesta ar putea recomanda, de exemplu, scorțișoara Ceylon în locul celei de tip Cassia, care poate conține cantități mari de cumarină, o substanță ce poate afecta ficatul, și te poate ajuta să stabilești o doză sigură.



Scorțișoara poate interacționa cu anumite tratamente, cum ar fi cele destinate diabetului sau cancerului, reducându-le eficiența, motiv pentru care este indicat să discuți cu medicul tău despre toate medicamentele și suplimentele pe bază de plante pe care le folosești, pentru a te asigura că nici unul nu interacționează negativ. Potrivit webmd.com, femeile însărcinate ar trebui să evite suplimentele cu scorțișoară, consumul ei în alimente fiind considerat sigur doar în cantități moderate. În privința perioadei de alăptare, nu există suficiente date clinice care să confirme siguranța administrării suplimentelor concentrate.

Beneficiile scorțișoarei Ceylon

Scorțișoara poate fi o componentă importantă a unei diete sănătoase, deși nu ar trebui să înlocuiască un tratament medical. Vitaminele, mineralele și antioxidanții pe care le conține oferă beneficii importante pentru sănătate.

Reduce inflamația. Cinamaldehida, ingredientul activ al scorțișoarei Ceylon, poate avea proprietăți antiinflamatorii demonstrate, putând ajuta la reducerea simptomelor asociate cu afecțiunile cronice.

Reduce nivelul colesterolului. Studiile clinice au arătat că scorțișoara contribuie la reducerea colesterolului. Colesterolul LDL („colesterolul rău”) este asociat cu bolile de inimă, la fel ca și nivelul crescut de colesterol în general.

Îmbunătățește răspunsul la insulină. Scorțișoara aduce beneficii și persoanelor cu rezistență la insulină sau diabet de tip 2. Consumul regulat de scorțișoară poate susține răspunsul natural al organismului la insulină, ceea ce poate ajuta organismul să regleze mai bine nivelul glicemiei și, totodată, poate reduce riscul de episoade de hipoglicemie sau hiperglicemie.

Proprietăți antitumorale: Extractele de scorțișoară sunt studiate pentru capacitatea lor de a reduce inflamația și stresul oxidativ, unele cercetări de laborator sugerând că ar putea încetini proliferarea celulelor canceroase.

Contribuie la controlul tensiunii arteriale. În cadrul unui studiu recent, bărbaților cu hipertensiune li s-a recomandat să consume scorțișoară, iar tensiunea lor a scăzut. S-a constatat că scorțișoara a fost cea mai eficientă la persoanele mai tinere (sub 50 de ani) și atunci când a fost consumată moderat (sub 2 grame).

Poate calma disconfortul intestinal: Ajută la ameliorarea simptomelor digestive cauzate de stres sau boli inflamatorii intestinale (BII). Extractul de scorțișoară ajută la reglarea proceselor inflamatorii din intestin, deși sunt necesare cercetări suplimentare.

Poate ajuta la prevenirea bolii Alzheimer. Prin efectele sale antioxidante și antiinflamatorii, scorțișoara ar putea contribui la prevenirea bolii Alzheimer, interferând cu formarea plăcilor de beta-amiloid și a încurcăturilor de tau, aglomerări anormale de proteine asociate acestei afecțiuni.



Efecte secundare ale scorțișoarei

Scorțișoara este, în general, considerată sigură când este consumată moderat, însă un consum excesiv sau pe o perioadă prea lungă poate duce la efecte secundare precum probleme gastrice, reacții alergice sau erupții cutanate în cazul contactului direct cu pielea. Acestea se manifestă uneori prin dureri de stomac, greață, constipație, arsuri la stomac, dureri de cap, urticarie sau alte reacții alergice, precum tusea, febra sau durerile de gât. De asemenea, autoritățile de siguranță alimentară avertizează că anumite loturi de scorțișoară măcinată din comerț pot fi contaminate accidental cu plumb, un metal greu periculos în special pentru copii. În timpul sarcinii și alăptării, condimentul trebuie adăugat doar în cantități normale în mâncare, evitându-se extractele și suplimentele capsule.

Cum se folosește scorțișoara Ceylon

Scorțișoara Ceylon poate fi folosită atât sub formă de bastonașe, cât și sub formă de pudră, deoarece are aceeași potență în ambele forme. De asemenea, ea este disponibilă și sub formă de capsule pentru administrare orală, notează medicalnewstoday.com. Păstrarea scorțișoarei într-un recipient etanș poate contribui la prevenirea pierderii aromei.

Dacă dorești o experiență intensă de scorțișoară, poți prepara ceai de scorțișoară. Pentru asta, trebuie să macini o lingură de scorțișoară Ceylon și să lași pudra la infuzat în apă în fierbere timp de 3-4 minute. Strecoară condimentul și vei obține un ceai dulce-picant, perfect pentru sezonul de toamnă.

Iată și alte modalități de a folosi acest condiment:

adaugă scorțișoară Ceylon în chai latte.

prepară rulouri clasice cu scorțișoară.

adaugă scorțișoară Ceylon măcinată în plăcinta cu dovleac sau mere.

include scorțișoară în sosurile de tip curry, pentru profunzime aromatică.

prepară cidru cald și amestecă-l cu un bastonaș de scorțișoară.

folosește scorțișoara Ceylon în marinade pentru condimentarea cărnii.

presară scorțișoară peste ciocolata caldă sau cappuccino.