Care sunt lucrurile pe care le uităm când plecăm în concediu

Celor mai mulți dintre noi li se întâmplă ca atunci când pleacă în vacanță să uite ceva acasă, chiar și atunci când face înainte o listă.

Un sondaj realizat online de Talker Research, în iulie 2024, pe 2.000 de adulți din Statele Unite, arată cât de răspândită este această experiență. Nouă din zece persoane intervievate au spus că au avut cel puțin o dată un moment în care și-au dat seama, după plecare, că au lăsat acasă ceva important.

Un alt sondaj, realizat în septembrie 2024 pe 1.511 americani, a obținut rezultate asemănătoare, chiar dacă ordinea lucrurilor uitate a fost ușor diferită. Participanții au declarat că uită, în medie, două obiecte importante la fiecare plecare.

Lucrurile uitate depind de destinație, anotimp, mijlocul de transport, durata vacanței și stilul fiecăruia. Totuși, aceleași categorii reapar, încărcătoare, obiecte de igienă, produse necesare la destinație, medicamente și câteva lucruri mici, dar esențiale.

Încărcătoarele și accesoriile electronice

Telefonul este rareori uitat, pentru că îl avem aproape permanent în mână. Încărcătorul, în schimb, rămâne adesea în priză, lângă pat sau într-un colț al casei. Același lucru se poate întâmpla cu încărcătorul ceasului inteligent, al aparatului foto, dacă avem unul, al căștilor sau al laptopului.

Explicația este că vrem să plecăm cu dispozitivele încărcate și, prin urmare, nu putem pune toate cablurile în bagaj cu o zi înainte. Ne propunem să le luăm în dimineața plecării, dar între pregătirea ultimei cafele, chemarea mașinii și verificarea actelor, uităm.

O soluție foarte practică este păstrarea unui încărcător suplimentar într-o husă dedicată călătoriilor.

Periuța de dinți și produsele de igienă

Periuța de dinți este un alt exemplu de obiect uitat pentru că este folosit chiar înainte de plecare. La fel se întâmplă cu pasta de dinți, deodorantul, aparatul de ras, crema de față, produsele de machiaj, pieptănul, soluția pentru lentilele de contact sau produsele pentru păr.

Fiind lucruri pe care le folosim zilnic, nici nu mai luăm în mod conștient decizia de a le utiliza. Fac parte din decorul băii și dintr-o rutină aproape automată.

După ce ne spălăm pe dinți în dimineața plecării, este foarte ușor să punem periuța la loc în suport, nu în trusa de călătorie.

O trusă de igienă păstrată permanent aproape pregătită poate rezolva mare parte din problemă. Nu trebuie să conțină zeci de produse în miniatură, ci strictul necesar cum ar fi o periuță, pastă de dinți, deodorant, produse de curățare și îngrijire, elastice de păr, unghieră și alte câteva obiecte folosite constant. Produsele care expiră trebuie, desigur, verificate înaintea fiecărei plecări.

Crema de protecție solară și lucrurile specifice destinației

Crema cu factor de protecție solară apare frecvent în sondaje, mai ales în cazul vacanțelor de vară. Este un produs despre care știm că avem nevoie, dar pe care nu îl folosim neapărat în fiecare zi acasă.

În aceeași categorie intră costumul de baie, pălăria, ochelarii de soare, prosopul de plajă, papucii pentru apă, pelerina de ploaie, umbrela, mănușile, echipamentul pentru drumeții sau hainele mai groase necesare seara. Sunt lucruri importante doar într-un anumit context, iar mintea nu le aduce întotdeauna automat în prim-plan.

Medicamentele

Uitarea unui șampon poate fi rezolvată relativ ușor prin cumpărarea altuia. În cazul medicamentelor prescrise, situația poate fi mult mai complicată, în special într-o altă țară, unde denumirile comerciale, regulile de eliberare și accesul la un medic sunt diferite.

Pe lângă tratamentele administrate zilnic, sunt adesea uitate medicamentele pentru alergii, răul de mișcare, dureri, probleme digestive sau alte situații care apar ocazional. Tocmai pentru că nu sunt folosite în fiecare zi, ele pot să nu ne vină în minte în momentul pregătirii bagajului.

Medicamentele importante nu ar trebui puse în bagajul de cală, unde pot deveni inaccesibile sau se pot pierde odată cu bagajul. Este mai prudent să fie păstrate în bagajul de mână, în ambalajele originale, împreună cu documentele medicale necesare, atunci când este cazul. Cantitatea trebuie calculată pentru întreaga călătorie, cu o mică rezervă pentru eventuale întârzieri.

O persoană care poartă ochelari permanent este puțin probabil să plece fără ei, dar poate uita produsele de curățat ochelarii, tocul, ochelarii de soare, lentilele de contact, recipientul sau soluția pentru întreținerea lor. Aceste obiecte ocupă puțin spațiu, dar pot fi dificil ori costisitor de înlocuit la destinație.

Într-o călătorie mai lungă este utilă o pereche de ochelari de rezervă, mai ales dacă vederea fără corecție este foarte slabă. De asemenea, soluția pentru lentile nu poate fi înlocuită cu apă și trebuie aleasă într-un recipient compatibil cu regulile aplicabile bagajului de mână.

Șosetele, lenjeria și hainele pentru dormit

Pare surprinzător că cineva poate pregăti mai multe ținute și totuși să uite șosetele sau lenjeria. Totuși, ne concentrăm asupra lucrurilor mai vizibile, rochia potrivită pentru cină, încălțămintea, hainele pentru fotografii sau geaca asortată. Articolele mici, considerate de la sine înțelese, pot rămâne în sertar.

Pijamaua este un alt obiect uitat frecvent, mai ales de persoanele care o lasă la final pentru că încă o folosesc în noaptea dinaintea plecării.

La fel se poate întâmpla cu papucii de interior sau halatul, deși merită verificat mai întâi dacă unitatea de cazare le oferă.

Planificarea pe ținute ajută, dar nu este suficientă. După alegerea hainelor, trebuie făcută și o verificare separată a obietelor de bază cum ar fi lenjeria, șosete, haine de dormit.

Portofelul și, uneori, actele

Pașaportul nu ocupă, de regulă, un loc important în sondajele despre obiecte uitate, însă consecințele lipsei lui sunt incomparabil mai mari decât cele produse de uitarea unei creme sau a unui tricou.

În funcție de călătorie, categoria documentelor poate include cartea de identitate, pașaportul, permisul de conducere, cardul european de sănătate, documentele de asigurare, rezervările, biletele, vizele și actele copiilor.

Portofelul poate fi uitat pentru că este mutat din geanta folosită zilnic în rucsacul de călătorie abia în ultimul moment.

De ce uităm tocmai lucrurile evidente?

Înaintea unei vacanțe, mintea este ocupată cu multe gânduri. Ce mai trebuie cumpărat, cine hrănește animalul de companie, dacă au fost închise gazele, la ce oră trebuie ajuns la aeroport, dacă bagajul se încadrează în dimensiunile acceptate. În plus, apar întreruperi, sună telefonul, copilul întreabă ceva, trebuie trimis un ultim mesaj sau verificată încă o rezervare. Lucrurile pe care nu le putem pune imediat în bagaj sunt cele mai ușor de uitat.

29% dintre participanții la sondaj au spus că au pus un obiect deoparte, dar au uitat să îl mute efectiv în bagaj. Alți 26% au dat vina pe faptul că aveau prea multe lucruri în minte, iar 22% au spus că erau pur și simplu prea multe obiecte de reținut.

Mai există și paradoxul supraîncărcării bagajului. Putem lua prea multe haine și, în același timp, să uităm un lucru esențial. În același sondaj, 71,7% dintre respondenți au declarat că au luat cel puțin o dată mai multe lucruri decât aveau nevoie, iar 40% s-au întors cu haine pe care nu le purtaseră deloc. Așadar, un bagaj mare nu este neapărat un bagaj bine gândit. Uneori, abundența obiectelor face mai dificilă verificarea celor cu adevărat importante.

De ce este utilă lista de bagaje

O listă nu este necesară pentru că memoria noastră ar fi proastă, ci pentru că nu este eficient să îi cerem să păstreze simultan zeci de intenții mici. Atunci când scriem ce avem de făcut, mutăm o parte din această sarcină din minte într-un suport extern pe care îl putem verifica.

În sondajul realizat pe cei 1.511 călători, 72,9% au spus că își fac întotdeauna o listă înainte de a pregăti bagajul, iar 77,1% au considerat că lista îi ajută să uite mai puține lucruri și să evite cumpărăturile făcute în grabă la aeroport sau la destinație. Mai mult de jumătate lăsau bilețele prin casă, iar aproape jumătate așezau obiectele importante lângă ușă.

Cum faci o listă cu adevărat eficientă

Lista ar trebui începută cu câteva zile înainte, nu în timp ce hainele sunt deja îngrămădite pe pat. În acest fel, lucrurile care ne vin treptat în minte pot fi adăugate fără presiune.

Primul pas este să ne gândim unde mergem, câte zile stăm, cum va fi vremea, cu ce mijloc de transport călătorim, unde suntem cazați și ce activități avem planificate. Bagajul pentru cinci zile la un hotel cu mic dejun și servicii de spălătorie va fi diferit de cel pentru o cabană izolată. La fel, o vacanță la mare nu înseamnă doar haine subțiri, ci și protecție solară, costum de baie, încălțăminte adecvată și, uneori, un strat mai călduros pentru seară.

Actele, medicamentele, telefonul și mijloacele de plată trebuie tratate ca priorități, deoarece sunt greu de înlocuit sau pot împiedica plecarea.

Este util ca lista să conțină obiecte concrete, nu categorii prea largi. Periuță, pastă de dinți, deodorant, șampon, cremă, pieptăn, aparat de ras este mai ușor de verificat decât dacă punem produse de îngrijire.

La fel, în loc de încărcătoare, pot fi scrise separat încărcătorul telefonului, cablul ceasului, adaptorul de priză și bateria externă.

Foarte important este ca un obiect să fie bifat numai după ce a intrat efectiv în bagaj. Dacă este bifat când a fost spălat, cumpărat sau așezat pe masă, există riscul să rămână chiar acolo. Pentru obiectele care nu pot fi împachetate încă, se poate folosi un semn diferit sau o secțiune separată, cum este cea de lucruri care trebuie luate în ultimul moment.

Lista de ultim moment ar putea include periuța de dinți folosită în dimineața plecării, încărcătoarele aflate în priză, medicamentele care trebuie luate în ziua respectivă, mâncarea păstrată la frigider, portofelul, telefonul, cheile și documentele. Această listă trebuie verificată chiar înainte de închiderea ușii.

În familii, este bine ca responsabilitatea să fie clară. Formulări precum ”cineva să ia actele copiilor” sau ”să nu uităm încărcătoarele” lasă loc presupunerii că se ocupă altcineva. Fiecare categorie importantă ar trebui să fie responsabilitatea unei persoane, iar la final poate exista o verificare comună.

O ultimă metodă utilă este turul casei. Înainte de plecare, se parcurg locurile în care rămân de obicei obiectele, baia, dormitorul, prizele, frigiderul, holul și biroul. Nu este nevoie de o inspecție obsesivă, ci de o verificare scurtă și făcută mereu în aceeași ordine. În timp, ea devine o rutină.

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