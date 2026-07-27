Întrebat dacă proiectul legislativ ar trebui retras în urma presiunilor exercitate de sindicate, fostul demnitar a subliniat că menținerea formei actuale va avea consecințe grave nu doar pe termen scurt, ci și pe termen mediu și lung. Diminuarea veniturilor ar putea anula progresele făcute în ultimii ani în privința stabilizării resursei umane din spitale.

Salarii reduse drastic și pericolul golirii secțiilor esențiale

Potrivit lui Alexandru Rogobete, afectate în mod direct vor fi cadrele medicale care lucrează în sectoare cu un grad ridicat de risc și uzură. În cazul medicilor ATI, scăderile salariale pot varia între 3.000 și 4.000 de lei, situație ce va demotiva specialiștii și va stimula migrația către clinicile din străinătate.

„Imaginaţi-vă că salariile pentru medicii ATI, de exemplu, scad între 3.000-4.000 de lei în anumite situaţii. Va exista un exod al medicilor din anumite specialităţi: ATI, urgenţă, chirurgie, cardiologie, fără precedent”, a spus Alexandru Rogobete.

Fostul ministru a amintit că, în mandatul său, tendința de părăsire a țării începuse să se inverseze datorită condițiilor de muncă îmbunătățite și a nivelului de salarizare deveniți competitivi.

„Cât am fost ministru, am semnat multe ordine de reîntoarcere în țară. Români care au profesat în Franța, în Germania sau în alte țări au hotărât să se întoarcă acasă tocmai pentru că salarizarea era cât de cât în regulă, condițiile au început să fie mai bune. Ori cu această lege, exodul va continua și nu vom mai avea predictibilitate. Vor ajunge pacienții la spital și nu vor putea fi operați, pentru că anestezistul este în Franța”, a transmis Alexandru Rogobete.

Decontări la prețuri din 2016 pentru cheltuieli din 2026

Referitor la dezbaterea privind bugetele spitalelor publice, fostul ministru a respins afirmațiile conform cărora cheltuielile cu personalul ar absorbi 90% din resursele financiare ale unităților sanitare.

El a catalogat drept eronate datele prezentate în spațiul public și a explicat că dezechilibrul provine, de fapt, din subfinanțarea cronică a serviciilor decontate.

Corespunzător analizei sale, Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) decontează serviciile medicale la tarife calculate la nivelul anului 2016.

În schimb, unitățile spitalicești sunt obligate să achite utilitățile, medicamentele, materialele sanitare și salariile la prețurile actuale din anul 2026.

Alexandru Rogobete susține că o ajustare a tarifelor CNAS la realitatea economică de astăzi ar reduce automat procentul alocat salariilor din totalul bugetului unui spital, aducând indicatorii financiari într-o zonă de normalitate.

Ce înseamnă o reformă reală în sistemul sanitar

În viziunea fostului ministru, reformarea sistemului de sănătate nu trebuie confundată cu reducerea veniturilor cadrelor medicale. Procesul de modernizare ar trebui să se concentreze pe eficientizarea activității CNAS, dar și pe continuarea proiectelor strategice deja inițiate.

Printre măsurile considerate prioritare se numără reclasificarea spitalelor și crearea categoriei de spitale strategice — unitățile de urgență care preiau cea mai mare încărcătură de cazuri și care ar trebui remunerate după tarife speciale.

De asemenea, Rogobete a punctat necesitatea regândirii normativului de personal, astfel încât încadrarea cu medici și asistenți să nu mai fie raportată exclusiv la numărul de paturi, ci la complexitatea cazuisticii preluat de fiecare unitate medicală.

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