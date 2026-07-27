Potrivit informațiilor Libertatea, Vladimir Lipaev va ajunge la sediul MAE din Aleea Alexandru în jurul orei 15.00. Foarte important, diplomatul rus nu va fi primit de ministrul de Externe Oana Țoiu, care l-a convocat, ci de un director responsabil pentru spațiul estic din cadrul Ministerului de Externe, au precizat surse diplomatice pentru Libertatea.

Ministerul de Externe a ales în mod intenționat să nu îl primească pe ambasadorul Rusiei la București la un nivel înalt, ci doar la nivel de director, pentru a transmite un mesaj de dezaprobare față de agresiunea Rusiei, potrivit informațiilor Libertatea. Trebuie spus că nivelul la care este primit un ambasador reprezintă un semnal diplomatic foarte clar.

Ambasadorul rus Vladimir Lipaev nu va fi primit de Oana Țoiu la MAE. Motivul pentru care ministrul de Externe a luat această decizie
Oana Țoiu este ministru de Externe din iunie 2025. Ea ocupă funcția interimar, după ce Guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură pe 5 mai Foto: Getty Images

Nu este prima dată când Lipaev a fost convocat la sediul din Aleea Alexandru. Ultima dată a fost pe 29 mai, după ce o dronă de fabricație rusească s-a prăbușit pe un bloc de locuințe din Galați. Nici atunci nu a fost primit de ministrul Oana Țoiu.

În general, când un ambasador este convocat la MAE, înseamnă că România vrea să atragă atenția țării de care aparține acel diplomat că a avut loc o situație gravă și, totodată, să transmită un semnal de protest. În cazul de față, țara noastră îi va transmite din nou lui Vladimir Lipaev că încălcarea spațiului aerian este un incident inacceptabil și de netolerat.

Reamintim că trei drone au pătruns neautorizat în spațiul aerian românesc în trei zile consecutive – 24, 25 și 26 iulie – și au fost doborâte de avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române. Autoritățile au confirmat că prima dronă, doborâtă pe 24 iulie în județul Buzău, este de tip Shahed, folosită Rusia în atacurile asupra Ucrainei. Aceea a fost prima dronă doborâtă în spațiul aerian românesc de un pilot român de F-16.

Cine este Vladimir Lipaev, ambasador al Rusiei în România din iunie 2024

În aprilie 2024, președintele rus Vladimir Putin l-a numit pe Vladimir Lipaev ambasador al Federației Ruse la București. Lipaev și-a început misiunea în România pe 6 iunie 2024.

Vladimir Lipaev s-a născut în 1959, vorbește germană, engleză și franceză. Diplomatul a lucrat în diferite funcții în aparatul central al Ministerului de Externe al Rusiei și în străinătate.

Lipaev a absolvit Institutul de Relații Internaționale din Moscova și a ocupat funcții atât în capitala Rusiei, cât și în străinătate, inclusiv în Norvegia și Germania. El a lucrat pentru Ministerul rus de Externe din 1981.

Între 2021-2023, a condus misiunea diplomatică a Rusiei în Estonia. Lipaev a fost expulzat din Estonia ca răspuns la expulzarea de către Rusia a ambasadorului Estoniei la Moscova.

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