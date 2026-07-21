Când se udă plantele pe timp de caniculă

În perioadele de caniculă, plantele se pot usca mult mai repede decât într-o zi obișnuită de vară. Temperaturile ridicate, aerul uscat, vântul și lumina soarelui puternică intensifică procesul de transpirație, adică eliminarea apei prin frunze. În același timp, apa din stratul de la suprafața solului se evaporă rapid. Dacă rădăcinile nu pot înlocui apa pierdută, planta intră treptat în stres, frunzele se înmoaie sau se răsucesc, marginile se usucă, florile și fructele tinere pot cădea, iar creșterea încetinește.

Totuși, soluția nu este să udăm toate plantele zilnic și fără măsură. În timpul caniculei, udarea corectă înseamnă să verificăm solul, să ne asigurăm că apa ajunge până în zona rădăcinilor și să adaptăm frecvența la tipul plantei, la sol și la locul în care aceasta crește.

Udarea plantelor dimineața devreme

Cel mai bun moment pentru udare este dimineața devreme, înainte ca soarele să devină puternic. În acest interval, temperatura este mai scăzută, evaporarea este redusă, iar solul are timp să absoarbă apa. Planta intră astfel hidratată în orele cele mai fierbinți ale zilei.

Nu este obligatoriu să respectăm o oră exactă, însă, în general, intervalul cuprins între răsărit și aproximativ ora 9 este cel potrivit.

Contează mai mult să udăm înainte de instalarea căldurii puternice decât să urmăm un anumit program.

Udarea de dimineață are și avantajul că eventualele frunze stropite se usucă relativ repede, ceea ce limitează riscul apariției unor boli favorizate de umezeala prelungită.

Udarea plantelor seara

Udarea seara este o alternativă acceptabilă, mai ales dacă dimineața nu avem timp sau dacă pământul s-a uscat foarte mult.

Este indicat să udăm după ce soarele nu mai bate direct asupra plantelor, dar suficient de devreme încât frunzele umezite să se poată zvânta. Seara, umezeala poate persista peste noapte, favorizând bolile fungice și, uneori, melcii. Așadar, apa trebuie direcționată la sol, nu pulverizată peste frunziș.

De ce nu este recomandat să uzi plantele ziua, pe timp de caniculă

Recomandarea de a nu uda plantele în timpul zilei nu trebuie privită ca o interdicție, ci exact ca pe o recomandare.

În orele caniculare, apa se evaporă mai repede, iar udarea superficială sau prin pulverizare poate să nu asigure umiditatea necesară rădăcinilor. Ideea că picăturile de apă ard frunzele acționând ca niște lupe este, de multe ori, un mit.

Cel mai bine este să udăm dimineața devreme, lent și direct la baza plantei. Totuși, dacă solul este uscat și planta prezintă semne clare de deshidratare, ea trebuie udată imediat, chiar dacă nu este momentul ideal din zi, arată Wisconsin Horticulture.

În zilele toride, starea solului și a plantei este mai importantă decât respectarea unei anumite ore. Așadar, dacă este neapărat nevoie să uzi planta în timpul zilei, cel mai bine o uzi la rădăcină, nu pe frunze și flori.

Cum ne dăm seama că planta are nevoie de apă

Suprafața solului nu oferă întotdeauna informații suficiente despre nevoia plantei de apă. Suprafața se poate usca în câteva ore, deși mai jos există încă umezeală. În alte cazuri, stratul de deasupra pare umed, dar apa nu a ajuns deloc în profunzime. Cea mai sigură metodă este verificarea manuală. Introducem un deget sau o spatulă în sol.

Pentru ghivece, verificăm primii 2-5 centimetri, în funcție de mărimea recipientului și de plantă.

În grădină, este util să controlăm umiditatea la cel puțin 5-10 centimetri, iar după udare să verificăm dacă apa a coborât în zona rădăcinilor.

Pentru plantele de grădină, recomandările horticole urmăresc, în general, umezirea solului la o adâncime de aproximativ 15 centimetri. În cazul arbuștilor și al arborilor tineri, apa trebuie să ajungă mai adânc.

Ofilirea nu înseamnă întotdeauna automat lipsă de apă, arată oregonstate.edu. Unele plante își lasă frunzele temporar în orele foarte fierbinți, chiar dacă solul este încă umed, deoarece pierd apa prin frunze mai repede decât o pot absorbi rădăcinile.

Dacă își revin seara, fără udare suplimentară, este posibil să fi fost vorba despre o reacție temporară la căldură. Dacă solul este deja umed, o nouă udare poate face mai mult rău decât bine.

În schimb, ofilirea persistentă, frunzele uscate sau răsucite, încetinirea creșterii și uscarea rapidă a pământului indică, de regulă, un deficit real de apă. Trebuie însă observat și aspectul solului, pentru că o plantă cu frunze moi și pământ permanent ud poate suferi din cauza excesului de apă și a lipsei de oxigen de la nivelul rădăcinilor.

Cum se udă corect plantele pe timp de caniculă

Ideea de bază este că mai bine se udă mai rar, dar temeinic, nu puțin și foarte des. O stropire rapidă umezește doar suprafața și încurajează rădăcinile să rămână aproape de aceasta, unde solul se usucă primul. O udare în profunzime favorizează dezvoltarea rădăcinilor și face planta mai rezistentă la secetă.

Pe timp de caniculă udarea plantelor se face mai degrabă la rădăcină, nu pe flori și frunze (Foto Shutterstock)

Apa se aplică direct pe sol, în jurul plantei. Dacă folosim un furtun obișnuit, debitul trebuie redus. Pe solurile tari, argiloase sau în pantă, apa aplicată repede se poate scurge la suprafață fără să pătrundă suficient. În această situație este mai eficient să udăm în reprize, lăsăm apa să curgă câteva minute, facem o pauză pentru infiltrare, apoi reluăm.

Jetul puternic nu este recomandat. Acesta poate disloca pământul din jurul rădăcinilor, poate tasa solul, poate răni plantele tinere și poate împrăștia pe frunze particule de pământ care pot dăuna.

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Câtă apă trebuie folosită la udarea pe timp de caniculă

Nu există o cantitate universală valabilă pentru toate plantele. Necesarul depinde de specie, dimensiune, vârstă, temperatură, vânt, expunerea la soare, tipul solului și volumul de pământ. După udare, putem săpa puțin într-un loc liber pentru a vedea cât de adânc a pătruns apa. Dacă doar suprafața este umedă, fie cantitatea a fost insuficientă, fie apa s-a scurs prea repede.

Ca regulă practică, frecvența se stabilește după verificarea solului. Un ghiveci mic poate avea nevoie de apă de două ori pe zi, o cultură de legume o dată la una sau câteva zile, iar un arbust bine înrădăcinat doar la intervale mai mari.

Udarea plantelor din ghivece și jardiniere pe timp de caniculă

Plantele cultivate în ghivece sau jardiniere sunt cele mai vulnerabile la caniculă. Au la dispoziție o cantitate limitată de pământ, iar pereții ghiveciului se încălzesc puternic. Recipientele mici, cele de culoare închisă, ghivecele din teracotă și coșurile suspendate se usucă deosebit de repede. Vântul accelerează și el pierderea apei.

În zilele caniculare, umiditatea ghivecelor trebuie verificată dimineața și, dacă este necesar, din nou spre seară.

La fiecare udare, apa se toarnă lent până când începe să iasă prin orificiile de drenaj. Acest lucru arată că întregul volum de substrat a fost umezit.

Dacă substratul s-a uscat complet, se poate desprinde de pereții ghiveciului, iar apa turnată deasupra curge imediat pe margini. În acest caz, udarea trebuie făcută în mai multe reprize.

Pentru ghivecele mici, recipientul poate fi așezat temporar într-un vas cu apă, până când substratul se hidratează, după care este lăsat să se scurgă foarte bine.

Ghivecele pot fi mutate temporar într-un loc cu lumină bună, dar ferit de soarele puternic de după-amiază.

Udarea legumelor, plantelor tinere, arborilor și arbuștilor

Răsadurile și plantele recent transplantate necesită o atenție deosebită. Rădăcinile lor sunt încă mici și nu pot ajunge suficient de departe pentru a hrăni planta. Ele trebuie verificate mai des decât plantele mature, chiar dacă fac parte dintr-o specie considerată rezistentă la secetă.

Legumele aflate în perioada de înflorire și formare a fructelor au nevoie de umiditate relativ constantă.

Alternanța dintre uscarea severă și udarea abundentă poate duce, de exemplu, la crăparea roșiilor și poate contribui la tot felul de boli. Salata, spanacul, castraveții și alte plante cu rădăcini superficiale se deshidratează mai repede decât plantele cu rădăcini adânci.

Arborii și arbuștii proaspăt plantați trebuie udați lent, pe întreaga zonă a balotului. Arborii maturi pot părea rezistenți, dar seceta prelungită îi afectează și pe ei. Simptomele pot apărea mai târziu decât la plantele mici. Au nevoie de udări rare și lente, pe o suprafață largă, nu de câțiva litri turnați lângă trunchi.

Greșeli frecvente

Una dintre cele mai întâlnite greșeli este udarea câte puțin în fiecare zi. Pământul pare umed, dar apa nu ajunge la rădăcini suficient.

La fel de riscantă este udarea excesivă din teamă că planta va suferi. Rădăcinile au nevoie și de aer, iar într-un sol saturat cu apă, ele nu mai funcționează normal și pot putrezi.

Stropirea repetată a frunzelor nu înlocuiește udarea solului. Rădăcinile sunt cele care trebuie să primească apa. Frunzișul umezit seara târziu poate rămâne ud multe ore, favorizând anumite boli.

În timpul caniculei este bine să fie amânată și fertilizarea plantelor afectate de secetă. Îngrășămintele nu rezolvă ofilirea, iar sărurile pe care le conțin pot agrava stresul rădăcinilor.

Sursă foto – Shutterstock.com

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