Aerul condiționat al mașinii: ce este și cum funcționează

Aerul condiționat al unei mașini este un sistem conceput pentru a regla temperatura și umiditatea aerului din habitaclu, asigurând astfel condiții confortabile de călătorie. Acesta funcționează pe principiul ciclului frigorific, care include patru componente de bază: compresor, condensator, evaporator și supapă de expansiune. Însă, în spatele lui funcționează un întreg ciclu frigorific, alcătuit, așa cum am văzut, din compresor, condensator, supapă de expansiune și evaporator. Înțelegerea modului în care aceste piese lucrează împreună ajută la o utilizare corectă a sistemului și la depistarea din timp a eventualelor probleme tehnice.

Compresorul. Aerul condiționat își începe funcționarea la nivelul compresorului, care este antrenat de motorul mașinii. Rolul acestuia este de a comprima agentul frigorific – gazul de climatizare auto (de obicei R134a sau R1234yf) – și de a crește presiunea și temperatura acestuia.

Condensatorul. În condiții de presiune și temperatură ridicate, agentul frigorific comprimat părăsește compresorul și trece în condensator, situat de regulă în partea din față a mașinii, în spatele radiatorului. În condensator, gazul de climatizare cedează căldură către mediul exterior în timp ce se condensează, trecând din fază gazoasă în fază lichidă, aflăm de pe easyklima.com.

Supapa de expansiune. După ce părăsește condensatorul, agentul frigorific lichid trece printr-o supapă de expansiune, care îi reglează debitul către evaporator. Aceasta reduce brusc presiunea agentului frigorific, ceea ce determină răcirea lui accentuată.

Evaporatorul: Agentul frigorific lichid ieșit din supapa de expansiune trece în evaporator, care este amplasat în interiorul bordului. De altfel, este singura componentă principală a climatizării plasată în interiorul automobilului. În evaporator, lichidul absoarbe căldura din aerul suflat în habitaclu, determinând scăderea temperaturii din mașină.

Cum este răcorit habitaclul unei mașini

Climatizarea unei mașini pare, la prima vedere, un sistem simplu care, prin apăsarea unui buton, răcorește aproape instantaneu interiorul. În realitate, în spatele acestei simplități se ascunde un mecanism complex format din ventilatoare, senzori și sisteme electronice de control. Totul pornește de la ventilatorul de habitaclu, care împinge aerul printre aripioarele reci ale evaporatorului, răcindu-l înainte de a-l distribui prin gurile de ventilație, determinând scăderea treptată a temperaturii din cabină.

La mașinile moderne, procesul este eficientizat prin funcția de recirculare a aerului, menită să reducă efortul sistemului prin răcirea unui aer care a trecut deja prin ciclul de climatizare. Totodată, prezența senzorilor de temperatură și a comenzilor automate face posibilă menținerea constantă a temperaturii setate de utilizator, fără intervenții manuale repetate.

Dincolo de răcire, climatizarea elimină excesul de umiditate din mașină. Pe măsură ce aerul cald atinge suprafața foarte rece a evaporatorului, umiditatea din el condensează pe aripioarele metalice ale acestuia și este evacuată sub mașină printr-un tub de drenaj. Acest proces previne aburirea geamurilor, un fenomen frecvent și periculos pe timp de ploaie sau în sezonul rece.

Funcționarea eficientă a întregului sistem este susținută de un control electronic tot mai sofisticat. Senzorii de temperatură, senzorii solari și cei de umiditate, dar și alți parametri de mediu sunt monitorizați constant, astfel încât aerul condiționat să-și ajusteze automat valorile în funcție de condițiile exterioare și de preferințele șoferului. Odată atinsă temperatura dorită, sistemul reglează singur viteza ventilatorului, precum și ciclurile de răcire și de încălzire pentru a menține o temperatură stabilă în habitaclu, fără fluctuații care să fie resimțite de ocupanții mașinii. Nu în ultimul rând, complexitatea sistemului de aer condiționat variază în funcție de model și de nivelul de echipare al automobilului. Există versiuni cu o singură zonă de climatizare, dar și configurații mai avansate, cu două, trei sau chiar patru zone, care permit fiecărui pasager să-și regleze individual temperatura preferată.

Rolul filtrului de polen în apariția mirosurilor

Pe lângă evaporator, o altă componentă esențială a sistemului de aer condiționat al mașinii tale este filtrul de habitaclu, cunoscut sub denumirea de filtru de polen. Rolul acestuia este să rețină praful, polenul, fibrele textile, acarienii, noxele și alte particule fine din aerul care pătrunde în mașină, protejând în acest fel calitatea aerului respirat de ocupanții automobilului, conform filterbuy.com. Această funcție are însă un cost, și anume, cu fiecare kilometru parcurs, filtrul de polen acumulează tot mai multe impurități, iar dacă este expus și la umezeala provenită de la evaporator, devine el însuși un mediu propice pentru dezvoltarea bacteriilor și a mucegaiului.

Specialiștii recomandă înlocuirea acestui filtru la fiecare 15.000 de kilometri parcurși sau cel puțin o dată pe an, indiferent de rulaj, tocmai pentru a preveni transformarea lui într-o sursă suplimentară de mirosuri. Un filtru vechi, îmbibat cu praf și cu umezeală nu doar că își pierde capacitatea de filtrare, dar poate amplifica semnificativ neplăcerea resimțită la pornirea instalației de climatizare.

Mirosuri neplăcute emanate de aerul condiționat al mașinii. Cum scapi de ele

Aerul condiționat al mașinii poate emite, uneori, mirosuri neplăcute de mucegai, oțet sau de umiditate, fiecare având o cauză tehnică specifică, iar recunoașterea mirosului te poate ajuta să identifici rapid problema. Să analizăm câteva dintre cele mai frecvente tipuri de mirosuri, care îți dau indicii despre starea vehiculului tău și cum poți acționa pentru a scăpa de ele.

Miros de mucegai

Acest miros neplăcut indică prezența mucegaiului sau a fungilor pe evaporator sau în carcasa acestuia. Când tubul de drenaj se blochează parțial sau oprești mașina imediat după ce ai folosit aerul condiționat, evaporatorul rămâne umed în întuneric, favorizând apariția microorganismelor. Ca prim pas, în rezolvarea problemei, pornește ventilația la maximum, cu AC-ul oprit și căldura la maximum timp de 10 minute pentru a usca sistemul. Dacă mirosul persistă, este necesară o spumă sau un spray de igienizare auto și verifică dacă este înfundat tubul de scurgere al aerului condiționat, un mic tub din cauciuc care se găsește de obicei sub mașină și ar trebui să picure apă când instalația funcționează.

Miros dulceag

Mirosul dulceag indică o scurgere de lichid de răcire al motorului (antigel), provenită probabil de la radiatorul de încălzire situat sub bord. Etilenglicolul din antigel are un miros specific, dulceag, care devine greu de suportat când se încălzește. Se recomandă verificarea nivelului antigelului în vasul de expansiune; dacă acesta scade sau observi mocheta umedă în zona picioarelor, mergi de urgență la service, deoarece pierderea de antigel poate duce la supraîncălzirea motorului.

Miros de ars

Un miros înțepător, de ars, asemănător componentelor electronice supraîncălzite sau plasticului ars, poate indica un scurtcircuit sau supraîncălzirea motorului ventilatorului de habitaclu,. Acesta poate fi mai accentuat la pornirea aerului condiționat sau la schimbarea vitezei ventilatorului, notează cbac.com. Dacă mirosul nu dispare după câteva minute, AC-ul trebuie oprit, iar filtrul de habitaclu verificat pentru posibile resturi care ar putea suprasolicita ventilatorul. Sistemul nu trebuie folosit până la verificarea de către un specialist, deoarece problemele electrice pot prezenta risc de incendiu.

Miros de benzină sau de substanțe chimice

Un miros puternic ca de combustibil, pătruns în habitaclu prin gurile de ventilație, poate indica o scurgere în sistemul de alimentare al mașinii, o situație ce necesită atenție imediată din motive de siguranță. Mașina trebuie parcată într-o zonă ventilată având motorul oprit, iar zona de sub vehicul, în special în jurul conductelor de combustibil, verificată pentru eventuale scurgeri. Dacă există scurgeri, vehiculul ar trebui transportat pe platformă la service din motive de siguranță și pentru intervenție de specialitate.

Miros de putred

Un miros pătrunzător de descompunere, resimțit mai ales la prima pornire a aerului condiționat, indică de obicei prezența unui leș de animal rozător în sistemul de ventilație sau a unor resturi de hrană și materiale de cuibărit, aduse de acesta prin gurile de admisie în căutarea unui adăpost călduros. Verificarea trebuie să înceapă cu filtrul de polen, care este locul unde se găsesc cel mai des urme ale activității rozătoarelor, iar dacă mirosul persistă după înlocuirea acestuia, este necesară o inspecție amănunțită a sistemului de ventilație de către un specialist. Pentru prevenirea unor astfel de situații se recomandă folosirea unor metode naturale, precum uleiul de mentă aplicat în exteriorul mașinii ori parcarea acesteia într-un garaj închis.

Miros de ouă stricate

Un miros de ouă stricate (sulf), care pătrunde în interiorul mașinii prin gurile de ventilație, indică de regulă o problemă a catalizatorului sau a componentelor sistemului de alimentare cu carburant. Acest miros apare când catalizatorul nu reușește să convertească hidrogenul sulfurat din gazele de eșapament în dioxid de sulf inodor sau când există o problemă legată de presiunea combustibilului. Se recomandă observarea intensității mirosului la pornirea motorului sau în timpul reprizelor de accelerare, precum și o diagnoză de specialitate, deoarece, pe lângă defecțiunea catalizatorului, cauza poate fi legată și de senzorii de presiune a combustibilului sau de sistemul de injecție.

De ce miroase urât aerul condiționat al mașinii

Mirosul neplăcut din aerul condiționat al mașinii nu apare întâmplător, ci este de cele mai multe ori rezultatul anumitor factori legați de umiditate, igienă și frecvența utilizării sistemului. Iată principalele cauze care stau la baza acestui fenomen:

Acumularea de umiditate

Sistemul de climatizare al mașinii tale este conceput să extragă umiditatea din interiorul habitaclului și să dezumidifice aerul. În mod normal, această umiditate se scurge fără probleme, dar dacă drenajul se blochează sau dacă folosești aerul condiționat doar pe distanțe scurte, iar sistemul nu apucă să se usuce complet, se poate acumula umiditate, creând mediul perfect pentru dezvoltarea mucegaiului și a bacteriilor, potrivit tyrepros.co.uk.

Filtru de habitaclu murdar

Filtrul de habitaclu al mașinii reține praful, polenul și alte impurități, însă atunci când se înfundă, poate emana un miros de stătut sau chiar de putred. În plus, un filtru înfundat lasă să pătrundă mai puțin aer proaspăt în sistem, ceea ce face ca mirosurile deja existente să persiste și mai mult timp.

Utilizare rară

Se poate întâmpla ca aerul condiționat să nu fie folosit săptămâni la rând, mai ales în lunile mai răcoroase. Lipsa utilizării climatizării poate duce la stagnarea aerului, la blocarea sistemului de drenaj și, implicit, la acumulări în interiorul instalației. Folosirea regulată a AC-ului, chiar și iarna, ajută la menținerea unei circulații corespunzătoare și a unui miros mai proaspăt pe termen lung.

Foto: Shutterstock.com

Vezi și cum folosești corect aerul condiționat din mașină pentru a consuma mai puțin combustibil

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE