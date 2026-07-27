Familia celor doi foști concurenți de la „Insula iubirii” s-a mărit, astăzi, cu încă un membru: un băiețel foarte așteptat, care le-a adus multă bucurie și fericire.

Iustina Loghin a împărtășit cu fanii primele imagini alături de băiețelul ei. „26.07.2026 De astăzi, lumea noastră are un nou nume: Milan. Bine ai venit, minunea noastră! ”, a scris Iustina Loghin, pe rețelele de socializare.

Iustina Loghin a vorbit pentru prima dată despre nașterea celui de-al doilea copil al ei. „Am plecat cu o energie foarte pozitivă spre spital. Totul a decurs minunat până am ieșit din sala de operație și am ajuns la terapie.

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Primele două ore durerea a fost atât de puternică, încât niciun calmant nu își făcea efectul. Stăteam și mă întrebam dacă așa va fi mereu. După ce am ajuns în rezervă și mi-am văzut soțul, care mă așteptase ore bune, și pe Milan, am uitat de tot!”, a scris Iustina Loghin, pe rețelele de socializare.

Experiența nașterii celui de-al doilea copil a fost unică, iar Iustina se simte cu adevărat o mamă împlinită.

„Când am născut-o pe Ivana, am spus că nu cred că voi mai putea iubi vreodată pe cineva atât de mult. După câteva luni, mi-am schimbat părerea. Iar acum pot confirma: când l-am văzut pentru prima dată pe Milan, am simțit exact ceea ce am simțit și cu Ivana.

O iubire nemărginită și sentimentul că este copilul meu dintotdeauna”, a declarat Iustina Loghin, pe rețelele de socializare.

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