Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia revine și în acest an în Piațeta Perla din stațiunea Mamaia. Cu doar câteva săptămâni înainte de startul evenimentului, doi dintre cei mai cunoscuți foști prezentatori ai concursului, Dan Negru și Octavian Ursulescu, au vorbit despre starea actuală a festivalului și au lansat critici dure la adresa modului în care este organizat.

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Când și unde are loc Festivalul Mamaia 2026

Festivalul Național de Muzică Ușoară „Mamaia” se va desfășura în perioada 21–23 august 2026, iar Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc „Mamaia” este programat între 26 și 28 august 2026.

La fel ca anul trecut, spectacolele vor avea loc pe scena amenajată în Piațeta Perla din stațiunea Mamaia, și nu la Teatrul de Vară, aflat de mai mulți ani în renovare.

Dan Negru: „Am văzut un festival ponosit, cu tineri-bătrâni pe scenă”

Dan Negru, unul dintre prezentatorii care au fost asociați în trecut cu Festivalul Mamaia, spune că nu va urca pe scena ediției din acest an și susține că nici măcar nu a fost contactat de organizatori, deși numele său a fost vehiculat.

„Am trecut printr-un moment stânjenitor cu Festivalul Mamaia, când am fost anunțat drept potențial prezentator, deși eu nu știam nimic. Anul acesta sunt la Nibiru, toată vara, iar în urmă cu câteva zile am fost pe scenă, în fața a 40.000 de oameni, așa că nici nu se pune problema să prezint festivalul Mamaia.

Anul trecut am văzut însă un festival ponosit, cu tineri-bătrâni pe scenă. Țin minte că, prin 2000, am prezentat Festivalul Mamaia, la o televiziune comercială, iar prima cerință a șefilor mei a fost să renunțăm la stilul învechit de prezentare, din anii 80, când un prezentator și o prezentatoare anunțau artiștii la unison”, a declarat Dan Negru, pentru Click!.

„O să fiu pe scenă doar când Mamaia va fi altfel”

Prezentatorul consideră că festivalul are nevoie de o schimbare și spune că nu intenționează să revină în postura de gazdă până când evenimentul nu va avea o altă direcție.

„Apoi, ani la rând, am prezentat «Next Star», emisiunea cu copii, unde ne străduiam să le scoatem celor mici gesturile și maniera de interpretare specifice Festivalului Mamaia. Muzica ușoară românească are potențial, dar numai dacă va ști să întinerească. Mamaia de astăzi seamănă mai degrabă cu niște «Zile ale Orașului Mamaia», cu audiențe rușinos de mici și cu artiști tineri, care cântă și se comportă ca niște bătrâni. O să fiu pe scenă doar când Mamaia va fi altfel! Și îi rog respectuos pe organizatori, oricare ar fi ei, să nu mă mai anunțe prezentator, fără să vorbească cu mine. E tot un obicei îmbătrânit”, a mai spus Dan Negru.

Octavian Ursulescu, nemulțumit de organizare: „Cu o jumătate de an înainte se anunța totul”

Octavian Ursulescu, care a prezentat 13 ediții ale Festivalului Mamaia, spune că este dezamăgit atât de organizare, cât și de faptul că evenimentul continuă să fie găzduit în Piațeta Perla.

„Probabil se mai ține, deși în mod normal la această oră trebuia să se știe (și nu e cazul) absolut totul, la minut: zilele, recitalurile, orchestrele, piesele din concurs, prezentatorii, sponsorii…

Așa se petreceau lucrurile pe vremuri și așa este normal, cu o jumătate de an înainte se anunța totul. Nu mai vorbesc că, de ani de zile, se tot «renovează» Teatrul de vară din Mamaia (alții în acest răstimp ridicau un stadion!), așa încât probabil manifestarea va avea loc tot în «Piațeta Perla», cu prosoape, cearceafuri și costume de baie puse la uscat la balcoanele hotelurilor din jur…”, a declarat acesta pentru Click!.

„Nu am fost invitat niciodată de organizatori”

Octavian Ursulescu a povestit că ultima sa apariție pe scena Festivalului Mamaia s-a datorat exclusiv invitației lui Paul Surugiu-Fuego, nu organizatorilor.

„Nu am fost niciodată, dar absolut niciodată invitat de organizatorii festivalului de la Mamaia, de la ultima ediție prezentată de mine, la sfârșitul anilor 90! Iar când am fost totuși pe scenă nu a fost la invitația lor (mai mult, nu mi-au permis nici măcar accesul, cică nu aveam nu știu ce brățară!), ci a lui Paul Surugiu-Fuego personal, altminteri nu mă interesa.

Am aderat imediat la proiectul lui Fuego, fiindcă a fost singurul recital în acești din urmă ani când au fost omagiate foste laureate ale concursului, pe care firește le prezentasem la vremea respectivă. A fost unica seară în care timp de 3 ore s-a regăsit identitatea, astăzi pierdută, a festivalului de muzică ușoară de la Mamaia…”, a afirmat acesta.

Cum a ratat Octavian Ursulescu colaborarea cu Dan Negru la ediția din 2023

Octavian Ursulescu a vorbit și despre ediția din 2023, când urma să prezinte festivalul alături de Dan Negru. Potrivit acestuia, planurile s-au schimbat după ce organizarea a fost preluată de o altă firmă.

„Pe Dan Negru îl știu încă de la Timișoara, unde colabora la emisiuni Radio-TV cu Dodo Muntean, fratele lui Titus Munteanu. Ne-am revăzut cu plăcere, de fiecare dată, inclusiv la lansarea cărții pe care am dedicat-o acestuia din urmă. Este un excelent teleast, dar și un spirit civic admirabil, cu postări acide pe rețelele sociale. Așa cum el a bătut recordurile cu Revelioanele TV, eu am făcut-o cu cele în aer liber, de la Focșani, pe care le-am prezentat de vreo 20 de ori! După cum se știe, Festivalul de la Mamaia a «decedat» în 2012, din motive pe care constănțenii le știu probabil mai bine.

La aniversarea a 6 decenii, de la prima ediție, s-a anunțat în 2023 reluarea festivalului. Ne-am întâlnit, eu și Dan Negru, cu impresarul Nicky Constantinescu, care ne-a spus că vom prezenta împreună, ceea ce m-a bucurat, ne-a înfățișat proiectul, lista artiștilor, orchestra, nu mai rămânea, cum se spune, decât să ne pregătim vestimentațiile (Dan oricum mai sport, și la întâlnire venise pe bicicletă!).

Mai mult, președintele Consiliului județean a anunțat ceea ce nouă ni se părea parafarea înțelegerii, fără a ști ce se petrece în culise. Cu doar câteva săptămâni înainte, aflăm cu stupoare că o altă firmă a câștigat licitația, așa că a trebuit să anulez și camerele de hotel rezervate pentru prietenii din străinătate… Că acea primă reîntâlnire cu festivalul de la Mamaia n-a avut decât o vagă legătură cu spiritul legendarei manifestări nu mai are acum nicio importanță, așa cum n-au avut nici edițiile ulterioare, cu unele excepții…”, a mai declarat Octavian Ursulescu.

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