De la începutul anului, valoarea daunelor generate de fenomenele meteo extreme a ajuns deja la 45 milioane lei, în toată țara

Groupama, liderul pieței de asigurări din România, a achitat despăgubiri de aproximativ  2,5 milioane lei pentru 84% dintre dosarele de daună deschise în urma fenomenelor meteorologice extreme produse în județul Covasna. Grindina de mari dimensiuni din data de 22 august a afectat locuințe și bunuri, în total 199 de dosare de daună fiind deschise în baza asigurării facultative pentru locuință. 

În primele 3 zile de la producerea evenimentului au fost avizate și constatate, cu ajutorul unei echipe deplasate la fața locului, 162 de daune, reprezentând 80% din totalul dosarelor deschise, iar până pe data de 5 septembrie au fost programate și efectuate și restul de 20% din constatările de daună din teren.  

Evenimentele extreme devin din ce în ce mai prezente, de multe ori cu consecințe devastatoare, iar în fața lor contează cu adevărat pe cine ai alături. Echipa noastră a fost alături de clienți încă din primele ore post eveniment și am reușit să arătăm nu doar profesionalism, ci și empatie. Sunt mândru de modul în care am livrat serviciile pe care clienții și partenerii le așteaptă de la noi, într-un mod rapid, simplu, predictibil și, mai important, uman. Cred că așa vom repara încrederea în piața noastră, prin fapte, și vom ajunge treptat la o Românie mai asigurată, deci mai puternică”, a declarat Călin Matei, CEO Groupama.

Afacerea microbuzelor electrice pentru elevi a atins recordul în Dâmbovița: 17 dubițe de 8 locuri, cumpărate cu 200.000 de euro bucata
Recomandări
Afacerea microbuzelor electrice pentru elevi a atins recordul în Dâmbovița: 17 dubițe de 8 locuri, cumpărate cu 200.000 de euro bucata

Clienții Groupama din zonele afectate au putut alege din trei opțiuni de constatare a daunelor: 

50 dintre dosarele de daună deschise au fost rezolvate încă de la primul apel, ceea ce înseamnă că drumul de la avizare la aprobarea sumei de plată s-a făcut în mai puțin de 10 minute de la inițierea discuției cu clientul. Plata despăgubirilor pentru aceste dosare s-a făcut în maximum 72 de ore, direct în contul clientului.  

Clienții care au ales opțiunea de autoconstatare au putut trimite documentele necesare instrumentării dosarului de daună în format electronic. Termenul de plată în cazul opțiunii de autoconstatare este de  maximum 72 de ore de la trimiterea ultimului document necesar.

Restul de 146 de dosare au parcurs procesul clasic de constatare pe teren cu ajutorul unui inspector de daună. 

În medie, plata dosarelor de daună aprobate s-a făcut în 4 zile lucrătoare de la momentul avizării, indiferent de modalitatea de constatare a daunei.

Despăgubiri de 45 milioane lei în urma evenimentelor meteo extreme din 2025 

Evenimentele din 2025 nu sunt un fenomen izolat, ci mai degrabă unul cu tendințe de creștere. Datele oficiale arată că 2024 a fost  cel mai călduros an înregistrat în România, iar fenomenele observate anul acesta, precum canicula record din luna iulie, grindina de mari dimensiuni sau inundațiile, confirmă un tipar de intensitate crescândă. Impactul acestora este unul semnificativ, care nu face decât să marcheze încă o dată importanța asigurărilor, fie că vorbim de bunuri sau de propria sănătate. 

De la începutul anului și până în prezent, Groupama a plătit aproximativ 45 milioane lei pentru 3.782 de dosare de daună deschise ca urmare a celor mai marcante evenimente meteorologice petrecute în  țara noastră. Cele mai afectate zone au fost București, Covasna, Iași, Ilfov, Suceava și Timiș, care au înregistrat daune severe în aproape fiecare dintre primele 8 luni ale anului. Peste 8,5 milioane lei au fost alocate de la începutul anului doar în zona Covasnei, topul fiind urmat de București, cu 5,7 milioane lei și Ilfov cu 3 milioane lei, pentru aceeași perioadă. 

Despre Groupama: 

Groupama, liderul pieţei de asigurări din România, este astăzi recunoscut pentru calitatea serviciilor şi soluţiile flexibile de asigurare oferite celor aproape 2 milioane de clienţi individuali şi 150.000 de companii. Parte a unui grup internaţional de asigurări şi servicii financiare, mutualist și cu o istorie de peste 100 de ani, Groupama își orientează strategia în jurul creșterii sustenabile, urmărind să câștige preferința clienților. Misiunea companiei este de a-și ajuta clienții să-și trăiască viața cu optimism, zi de zi și în momentele definitorii, știind că mai important decât obstacolul din față este pe cine au alături. Parteneriatul este un element central al viziunii Groupama și stă sub semnul responsabilității și al solidarității, având la bază expertiza unui Grup internațional, alături de experiența și devotamentul unui asigurător local. Mai multe informații pe www.groupama.ro.

Foto: Groupama

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
World News Day 2025, apel pentru apărarea colectivă a jurnalismului: #HoldTheLine
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaela Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Viva.ro
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaela Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
„Viața e atât de frumoasă și totuși ciudată!” Se pregătește Daciana Sârbu de măritiș, după divorțul de Ponta? Neașteptat ce a spus acum, la 48 de ani, despre o nouă căsătorie
Unica.ro
„Viața e atât de frumoasă și totuși ciudată!” Se pregătește Daciana Sârbu de măritiș, după divorțul de Ponta? Neașteptat ce a spus acum, la 48 de ani, despre o nouă căsătorie
Anda Adam, protagonista unui nou moment controversat la Asia Express. De ce ea și soțul ei au vrut să se retragă din emisiune: „Ne-am enervat, am scos lavaliera…”
Elle.ro
Anda Adam, protagonista unui nou moment controversat la Asia Express. De ce ea și soțul ei au vrut să se retragă din emisiune: „Ne-am enervat, am scos lavaliera…”
gsp
La 64 de ani, legenda fotbalului mondial a apărut la braț cu iubita de 26 de ani, la Gala Balonului de Aur
GSP.RO
La 64 de ani, legenda fotbalului mondial a apărut la braț cu iubita de 26 de ani, la Gala Balonului de Aur
Scandal la FRF: Ion Geolgău, acuzat că i-a făcut avansuri mamei unui junior. Vezi ce mesaje i-a trimis pe WhatsApp
GSP.RO
Scandal la FRF: Ion Geolgău, acuzat că i-a făcut avansuri mamei unui junior. Vezi ce mesaje i-a trimis pe WhatsApp
Parteneri
Cumplit, nu și el! Celebrul om de televiziune a făcut anunțul grav: are cancer! E supervedetă și om de afaceri, dar întâi de toate e tată și soț! Cel mai mic dintre copiii săi nu are nici 2 ani
Libertateapentrufemei.ro
Cumplit, nu și el! Celebrul om de televiziune a făcut anunțul grav: are cancer! E supervedetă și om de afaceri, dar întâi de toate e tată și soț! Cel mai mic dintre copiii săi nu are nici 2 ani
Iulia Pârlea a răbufnit, după ce s-a spus că a fost amanta unui coleg de la PRO TV. Adevărul a ieșit acum la iveală
Avantaje.ro
Iulia Pârlea a răbufnit, după ce s-a spus că a fost amanta unui coleg de la PRO TV. Adevărul a ieșit acum la iveală
Cum arată vila fabuloasă a lui Irinei Fodor: peste 30 de soiuri de trandafiri și camere ca din revistă
Tvmania.ro
Cum arată vila fabuloasă a lui Irinei Fodor: peste 30 de soiuri de trandafiri și camere ca din revistă

Alte știri

Teodore-Adrian Negoiță, artistul care transformă icoanele și lingurile de lemn în povești vii ale satului românesc: „Am pictat pe pietre, pe coajă de ou sau pe scoarță de copac”
Reportaj
Știri România 19:00
Teodore-Adrian Negoiță, artistul care transformă icoanele și lingurile de lemn în povești vii ale satului românesc: „Am pictat pe pietre, pe coajă de ou sau pe scoarță de copac”
Cum se formează Guvernul în Republica Moldova - rolul parlamentului și rolul președintelui  
Știri România 18:36
Cum se formează Guvernul în Republica Moldova – rolul parlamentului și rolul președintelui  
Parteneri
„Agent Cornetto”: femeia-cameleon din anturajul lui Putin reapare, deghizată în muncitoare de fabrică
Adevarul.ro
„Agent Cornetto”: femeia-cameleon din anturajul lui Putin reapare, deghizată în muncitoare de fabrică
Simona Halep, detalii tulburătoare din procesul de 10 milioane de dolari de la New York. „Mi-am pierdut banii, plăcerea de a trăi, am fost umilită”
Fanatik.ro
Simona Halep, detalii tulburătoare din procesul de 10 milioane de dolari de la New York. „Mi-am pierdut banii, plăcerea de a trăi, am fost umilită”
Cum poate liniștea să ne vindece mintea și corpul. Concluziile unor studii surprinzătoare
Financiarul.ro
Cum poate liniștea să ne vindece mintea și corpul. Concluziile unor studii surprinzătoare

Monden

Cu cine își lasă Gina Pistol fetița când ea și Smiley nu sunt acasă: „Ne este de mare ajutor”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:11
Cu cine își lasă Gina Pistol fetița când ea și Smiley nu sunt acasă: „Ne este de mare ajutor”
„Asia Express”, 23 septembrie 2025. Concurenții dau viață păpușilor gigant din Filipine, simbol recunoscut de UNESCO
Stiri Mondene 17:10
„Asia Express”, 23 septembrie 2025. Concurenții dau viață păpușilor gigant din Filipine, simbol recunoscut de UNESCO
Parteneri
Daciana Sârbu, declarații oneste despre viața ei amoroasă, după divorț. Ce spune despre dorința de a se recăsători: „Viața e atât de frumoasă și totuși ..”
Elle.ro
Daciana Sârbu, declarații oneste despre viața ei amoroasă, după divorț. Ce spune despre dorința de a se recăsători: „Viața e atât de frumoasă și totuși ..”
Ce transformare spectaculoasă! Toată lumea vorbește despre noul look al Ralucăi Turcan, iar medicii esteticieni au observat imediat intervențiile la care ar fi apelat. Cum arăta în urmă cu câțiva ani
Unica.ro
Ce transformare spectaculoasă! Toată lumea vorbește despre noul look al Ralucăi Turcan, iar medicii esteticieni au observat imediat intervențiile la care ar fi apelat. Cum arăta în urmă cu câțiva ani
Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, în perioada când l-a adoptat pe fiul ei! Imagini pe care nu le-ai mai văzut niciodată: era brunetă și avea părul ondulat
Viva.ro
Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, în perioada când l-a adoptat pe fiul ei! Imagini pe care nu le-ai mai văzut niciodată: era brunetă și avea părul ondulat
Parteneri
Imagini rare cu Andreea Marinescu, soțul și cei doi copii. Au apărut pentru prima dată împreună la TV: „Suntem foarte diferiți”
TVMania.ro
Imagini rare cu Andreea Marinescu, soțul și cei doi copii. Au apărut pentru prima dată împreună la TV: „Suntem foarte diferiți”
7.500 de români au câştigat 30 de milioane de euro la Superbet, din cauza unei erori. Compania va plăti sumele
ObservatorNews.ro
7.500 de români au câştigat 30 de milioane de euro la Superbet, din cauza unei erori. Compania va plăti sumele
Știrea momentului în România! Nicușor Dan a luat cea mai importantă decizie a mandatului său de până acum! Tensiune maximă la vârful statului! Ce urmează pentru guvernare?
Libertateapentrufemei.ro
Știrea momentului în România! Nicușor Dan a luat cea mai importantă decizie a mandatului său de până acum! Tensiune maximă la vârful statului! Ce urmează pentru guvernare?
Parteneri
„Mamă, e ceva incredibil aici!” » Ce echipă din Liga 1 i-a furat inima antrenoarei-patroană din România
GSP.ro
„Mamă, e ceva incredibil aici!” » Ce echipă din Liga 1 i-a furat inima antrenoarei-patroană din România
Mircea Lucescu, investiție de peste 17 milioane de euro
GSP.ro
Mircea Lucescu, investiție de peste 17 milioane de euro
Parteneri
Reuniune a liderilor coaliţiei de guvernare | Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază va fi prelungită – surse
Mediafax.ro
Reuniune a liderilor coaliţiei de guvernare | Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază va fi prelungită – surse
Vladimir Putin, prima concesie în fața lui Donald Trump. Tratatul de dezarmare nucleară, prelungit cu un an
StirileKanalD.ro
Vladimir Putin, prima concesie în fața lui Donald Trump. Tratatul de dezarmare nucleară, prelungit cu un an
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Wowbiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Promo
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Advertorial
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Wowbiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Traian Băsescu, reacție sinceră despre Ilie Bolojan, după ce a preluat conducerea Guvernului. Fostul președinte a vorbit fără perdea: ”E lipsă de experiență”
StirileKanalD.ro
Traian Băsescu, reacție sinceră despre Ilie Bolojan, după ce a preluat conducerea Guvernului. Fostul președinte a vorbit fără perdea: ”E lipsă de experiență”
A murit un mare jucător de tenis! Acesta a scris istorie la Roland Garros, împreună cu Ilie Năstase
KanalD.ro
A murit un mare jucător de tenis! Acesta a scris istorie la Roland Garros, împreună cu Ilie Năstase

Politic

Ilie Bolojan a decis. Alimentele de bază vor rămâne cu adaos plafonat încă 6 luni. Decizia, luată în coaliția PNL-PSD-USR-UDMR
Politică 19:26
Ilie Bolojan a decis. Alimentele de bază vor rămâne cu adaos plafonat încă 6 luni. Decizia, luată în coaliția PNL-PSD-USR-UDMR
Nicușor Dan, după întâlnirea cu liderii coaliției de guvernare: „Datele arată o îmbunătăţire a situaţiei bugetare”
Politică 18:26
Nicușor Dan, după întâlnirea cu liderii coaliției de guvernare: „Datele arată o îmbunătăţire a situaţiei bugetare”
Parteneri
Exclusiv - Angajații primăriilor, formare profesională în hoteluri de lux, la mare și la munte
Spotmedia.ro
Exclusiv - Angajații primăriilor, formare profesională în hoteluri de lux, la mare și la munte
Bocciu, revenire spectaculoasă în Peluza Nord a Rapidului: “Poate să conducă galeria la Ploiești! Totul depinde de asta”
Fanatik.ro
Bocciu, revenire spectaculoasă în Peluza Nord a Rapidului: “Poate să conducă galeria la Ploiești! Totul depinde de asta”
Ceva bizar se întâmplă cu visele atunci când renunți la cafea
Spotmedia.ro
Ceva bizar se întâmplă cu visele atunci când renunți la cafea