Din 1 iunie Bucurestiul are din nou iesire la plajă! Se redeschide Sands of Therme, cea mai mare plajă urbană din Europa

Din 1 iunie, se redeschide Sands of Therme, cea mai exotica plajă urbana din Europa, cu un program care te va ajuta sa te bucuri din plin de vara cu multe evenimente si experiențe noi, petreceri în piscină și un nou program de activități. Mai mult, plaja Sands of Therme a fost reamenajata cu si mai multi palmieri, mai multa vegetatie, noi spatii de relaxare, umbrele cu stuf si zone umbrite dar si un nou meniu de bauturi exotice.

Atmosfera de vacanta pe plaja Sands of Therme incepe din 1 iunie si dureaza până la sfârșit de vară

Vara aceasta, Therme va aduce pe plaja un mix proaspăt de competiții sportive pentru amatori și profesioniști, o noua competiție internațională de flair bartending, programe de wellness si skin health dedicate zilelor petrecute la soare, dar și evenimente ce vor aduce influențe internaționale pe plajă, de dimineața până seara.

Evenimentul de deschidere a plajei va debuta cu o serie de experiențe dar si invitați surpriză. Mai mult, doar pe 1 iunie, de Ziua Copilului, cei mici vor primi upgrade gratuit pentru acces atât în zona The Palm, cât și pe plaja Sands of Therme.

Deschiderea Sands of Therme vine imediat după încheierea Herbarium Festival, cel mai mare festival dedicat plantelor cu proprietăți medicinale. Timp de 2 săptămâni, vizitatori Romani si straini s-au bucurat de o incursiune fascinantă în ritualuri, activități și produse pe bază de plante din toată lumea. Programul de activități din această vară va continua influența Herbarium, cu proceduri, activități, ritualuri și scrub-uri naturale ce stimulează, întăresc și pregătesc organismul pentru provocările verii, și maximizează beneficiile timpului petrecut în natură, indiferent de vârstă.Toate aceste activitati sunt incluse in tariful de acces.

Programul dedicat sănătății pielii continuă și sezonul acesta cu sesiuni gratuite de screening pentru alunițe, precum și recomandări și sfaturi pentru expunerea la soare, în siguranță. Începand cu 15 iunie, in fiecare weekend, pe plajele Sands of Therme și Galaxy, o echipă de specialiști va oferi consultații dermatologice gratuite si verificarea alunițelor cu dermatoscopul.

Therme Summer Sports: Sanatate, miscare si stare de bine

Lansată sezonul trecut, platforma Therme Summer Sports a adunat atât amatorii cât și profesioniștii din rugby și volei în diverse competiții, unele dintre ele recunoscute internațional, care au adunat un număr mare de spectatori și fani de toate varstele ai spectacolului sportiv.

Anul acesta, programul de evenimente esențiale pentru sănătatea fizică și mentală continuă prin competiții de sporturi de plajă, dedicate amatorilor și profesioniștilor, copiilor si adultilor. Studiile arată că activitățile sportive în aer liber îmbunătățesc funcțiile cardiovasculare, cresc rezistența și fortifică musculatura. În plus, expunerea la soare ajută la sinteza vitaminei D, esențială pentru oase puternice, iar activitățile de echipă dezvoltă aptitudini esențiale în cei mici, și nu numai.

Mai multă vegetatie si relaxare pentru zile cu soare

“Fata de sezonul trecut, am crescut suprafața umbrită cu vegetație exotică prin plantarea de noi specii de plante, copaci și palmieri ce creează noi zone de relaxare pe plaja Sands of Therme. Și asta nu e tot: lucram intens la reamenajarea plajei Galaxy pentru si mai multa distractie pentru cei mici dar si pentru mai mult confort si relaxare pentru cei mari! Am îmbunătățit spațiile și facilitățile de pe plaja cu noi zone de relaxare pe care suntem nerabdatori sa le punem la dispozitia publicului, in decursul lunii iunie” a declarat Andrada Seitan, Director de Marketing si Comunicare Therme Bucuresti.

Popularitatea internațională a Therme București continuă să crească

“Ne bucura sa vedem din ce in ce mai multi turisti straini care petrec 1 zi la Therme si raman pentru 2-3 zile in Bucuresti. Conform celui mai recent studiu, în perioada aprilie -mai 2024, peste 35 % dintre vizitatorii Therme București au fost turiști străini. Aceștia au sosit din țări ca Marea Britanie, Italia, Grecia, Israel, Bulgaria dar si Spania, Franța sau Serbia. Se remarca si un nou trend de vacante de 1 zi, day trips, mai ales in randul celor din UK si Italia- vin dimineata cu avionul, in 5 minute ajung la Therme unde petrec intre 5 si 7 ore apoi pleaca direct la aeroport pentru a se intoarce acasa. Therme București este un loc unic ca atmosferă, experiență și facililtăți, cu multe activități și atracții incluse în tariful de acces, o destinație de wellness exotică și accesibilă” a declarat Andrada Șeitan, director de comunicare Therme București.

Experiența saunei la cel mai înalt nivel la Campionatul Național de Aufguss 2024

În exclusivitate pentru România, între 18 si 20 iunie 2024, Therme București va găzdui si in acest an Campionatul Național de Aufguss 2024 pentru desemnarea reprezentanților României la Campionatul Internațional de Aufguss, ce se va desfășura în Olanda.

Ritualul Aufguss a devenit din ce în ce mai popular în ultimii ani în România, odată cu deschiderea Therme și introducerea culturii saunei ca stil de viață printre pasionații de wellness. Aufgussul este o experienta in sauna, un spectacol multisenzorial realizat prin infuzarea uleiurilor esențiale naturale pe pietrele vulcanice încinse din saună. Maestrul Aufguss distribuie căldura către cei din saună cu mișcări controlate ale prosopului, pânzei sau steagului.

