Cum funcționează un kit de perne pe aer și unde intervine concret?

Pernele auxiliare se plasează între arcurile mașinii și șasiu, pe axa spate. Sunt umflate cu aer și preiau sarcina suplimentară pe care suspensia originală nu a fost proiectată să o gestioneze singură pe termen lung. Practic, lucrează în paralel cu ce există deja, fără să înlocuiască nimic. Ce este util de știut despre construcția acestor kituri:

Construcție rezistentă din cauciuc și materiale de calitate;

Reduc vibrațiile și stabilizează vehiculul;

Protejează arcurile și amortizoarele originale;

Montaj fără modificări structurale.

Pentru ce modele Mercedes există kituri disponibile și cum alegi varianta potrivită?

Gama acoperă modele precum GLK, C Klasse, E Klasse, S Klasse, CLS, Vito, A Klasse și altele, cu kituri dedicate fiecărei generații în parte. Când vine vorba de suspensii pe aer Mercedes GLK, există kituri compatibile cu seria 2008-2015, adaptate specificațiilor tehnice ale acestui model. Tot aici se regăsesc și opțiuni pentru suspensii pe aer Mercedes B Klasse, cu variante gândite pentru cerințele particulare ale acelui model. Înainte de comandă, sunt necesare câteva informații de bază:

Modelul exact al vehiculului și codul de caroserie;

Anul fabricației;

Tipul de suspensie montat din fabrică.

Dacă există incertitudini, consultanța gratuită este disponibilă înainte de plasarea comenzii. Fiecare kit vine cu garanție comercială de 12 luni, iar transportul este gratuit la comenzi mai mari de 450 RON.

Ce presupune procesul de achiziție și ce condiții comerciale sunt disponibile?

Comanda se poate plasa online, cu livrare rapidă oriunde în România. Politica de retur este gratuită și flexibilă, în termen de 14 zile calendaristice de la primirea produsului. Kiturile sunt livrate complet, cu tot ce este necesar pentru instalare.

Întrebări frecvente

Întrebare 1: Pernele auxiliare se potrivesc și pe modele mai vechi de Mercedes?

Răspuns 1: Da, gama acoperă și generații mai vechi, inclusiv modele din anii ’90. Pentru suspensii pe aer Mercedes B Klasse sau alte modele, verificarea codului de caroserie și a anului de fabricație rămâne esențială pentru alegerea corectă.

Întrebare 2: Montajul poate fi realizat fără service auto?

Răspuns 2: Kiturile vin cu instrucțiunile necesare și nu presupun pregătire specializată, însă dacă nu ești familiarizat cu intervenții la suspensie, un service auto rămâne varianta sigură.

Întrebare 3: Ce se întâmplă cu suspensia originală după montajul pernelor auxiliare?

Răspuns 3: Rămâne intactă. Pernele auxiliare lucrează alături de ea, nu în locul ei, ceea ce înseamnă că uzura se distribuie mai echilibrat în timp.



Întrebare 4: Cum influențează pernele auxiliare comportamentul mașinii în caz de vânt lateral sau la rularea pe autostradă?

Răspuns 4: Acestea reduc fenomenul de ruliu, oferind o aderență mai bună și o direcție mai stabilă la viteze ridicate, ceea ce diminuează efortul necesar pentru menținerea traiectoriei atunci când autoturismul este expus curenților de aer.

Mini-rezumat

Pe scurt, pernele auxiliare nu schimbă mașina, ci o ajută să facă față mai bine la ce i se cere zilnic. Suspensia originală rămâne intactă, arcurile și amortizoarele sunt protejate, iar kitul se montează fără intervenții structurale. Garanție de 12 luni, consultanță gratuită și retur fără costuri completează un pachet gândit să fie cât mai simplu de la comandă până la instalare.

Date de contact:

Telefon: 0744 870 142

Email: office@perneauxiliare.ro

Adresă: Suceava, Aleea Jupiter nr.8

Social Media: https://www.facebook.com/perne.pe.aer.auxiliare

Sursă foto: perneauxiliare.ro

