Față în față cu Frica – ediția nr. 48 din colecția Marvel

Universul Marvel este unul spectaculos, plin de magie și de aventură. Fii gata acum să urmărești cu sufletul la gură bătălia dintre Bine și Rău. Oare vor câștiga supereroii sau inamicii lor vor fi învingători? Cu siguranță vei aprecia fiecare număr din această colecție, care include atât ediții clasice, cât și unele fresh și inedite.

Față în față cu Frica – noua revistă din colecția Marvel

Față în față cu Frica este cea mai nouă ediție din colecția de benzi desenate Marvel, aduse în premieră în România. Fratele lui Odin s-a întors… și nu este o veste bună pentru omenire. Șarpele conduce Pământul spre haos. Iar când Sin, fiica și moștenitoarea lui Red Skull, se implică, situația nu poate decât să se înrăutățească.

Vor fi Captain America, Thor și ceilalți eroi Marvel la înălțimea sarcinii pe care o au de îndeplinit? Matt Fraction (Hawkeye) și Stuart Immonen (Ultimate Spider-Man) imaginează o poveste plină de acțiune, în care apar doi dintre cei mai mari Răzbunători.

Acest album conține Fear Itself: Book of the skull (2011) episodul 1 și Fear Itself (2011) de la 1 la 7. Poate fi cumpărat doar de pe colecții.libertatea.ro sau de la chioșcurile de difuzare a presei.

