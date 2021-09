Ce este Secret Santa ?

Secret Santa ( tradus ad litteram „Mos Craciun secret”), este practica de a oferi cadouri de Craciun unei persoane, de exemplu la serviciu, dupa ce, in prealabil, ai tras la sorti. Identitatea destinatarului cadoului ar trebui, in general, sa fie pastrata secreta pana in ziua prezentarii cadourilor.

Suma de cheltuit pentru cadouri de Secret Santa se decide de catre grup si, de obicei, in avans, astfel incat toti participantii sa aiba timp sa gaseasca cadoul corespunzator. Pentru un Secret Santa de succes la birou, toata lumea trebuie sa ramana in limita bugetului pentru a evita inegalitatile si potentialele suparari. Bugetul care trebuie respectat este adesea cuprins intre 50 si 100 de RON.

Ce cadouri de Craciun sa oferi unui coleg de Serviciu cu ocazia Secret Santa?

Gasirea unei idei de cadouri de Secret Santa la birou nu este intotdeauna usoara, deoarece exista atat de multe posibilitati. Iti vom oferi cateva sugestii care te pot ghida in alegerea ta. Intre obiecte clasice sau mai neobisnuite, ar trebui sa-ti gasesti fericirea pentru a-i multumi colegului tau de Craciun.

Ceasca traditionala – Cana este unul dintre cadourile obligatorii de Secret Santa la locul de munca. Aveti grija, totusi, sa nu alegeti un model care sa fie prea trist cu riscul de a dezamagi. Cana personalizata, cu o forma speciala, cana cu mesaj, cana multifunctionala, cana termoactiva care dezvaluie o ilustratie cand este umpluta cu lichid fierbinte, cana smaltuita – nu lipsesc alternative pentru a gasi cana ideala. Lasa-ti imaginatia libera!

O mini planta – Nimic nu-i mai dragut ca o planta mica, cu un ghiveci frumos, care sa inveseleasca biroul colegului. Pentru a maximiza longevitatea plantei, alege din speciile rezistente, cum ar fi plantele suculentele, cactusii, aloe vera, mini palmierul. Bonsaiul poate fi, de asemenea, o alternativa excelenta.

O cheie USB – In categoria ideilor de cadouri de Secret Santa utile, fie la serviciu, fie acasa, unitatea USB se afla in partea de sus a listei. In ceea ce priveste modelele, vom opta mai degraba pentru modele cu forme neobisnuite pentru a fi siguri ca vom surprinde.

O agenda deosebita – Intalnire, lista de lucruri de facut, note pentru mai tarziu, note de lucru, mazgalituri artistice in timpul intalnirilor: in birou, aproape intotdeauna exista ceva de notat. Fanii papetariei frumoase pot fi incantati sa primeasca o agenda deosebita.

Cadouri de Craciun amuzante

Poti sa alegi si cadouri amuzante sau care sa aduca putin divertisment in randul colegilor. Sa vadem cateva idei:

Un joc cu shot-uri – daca colegii de serviciu sunt si prieteni cu tine, din lista de cadouri de Secret Santa nu ar trebui sa lipseasca jocurile amuzante. Un joc cu shot-uri, de tip ruleta ar putea fi potrivit pentru a profita cu totii de el intr-o vineri seara sau la o petrecere privata ulterioara.

O figurina – Figurina cu un personaj preferat al colegului tau probabil ar fi ideala. Ai grija, insa, sa te informezi bine in prealabil pentru a nu gresi.

Echipament de birou distractiv- Avantajul echipamentelor de birou este ca sunt utile. Stai departe de modelele traditionale si opteaza pentru obiecte care sunt mai departe sau care iti vor face colegul sa zambeasca. Suport pentru creioane in forma de ascutitor de creioane sau cactus, distribuitor de banda adeziva in forma de unicorn, o radiera puzzle, un bloc notes in forma de muffin… Veti gasi inevitabil ceva amuzant la magazinele ce ofera cadouri de Secret Santa.

Obiecte distractive si utile

Ganditi-va si la gadget-uri! Desi unele nu sunt tocmai ieftine, este posibil sa gasiti cateva ce pot fi cadouri de Craciun minunate si la preturi decente. Sa vedem cateva idei:

– Aspirator pentru tastatura pentru a elimina toate urmele de gustari din birou;

– Suport de brat ergonomic pentru birou;

– Mini lentile pentru Smartphone sau inel de lumina pentru fotografi si / sau dependenti de selfie-uri;

– Incalzitor de apa conectat printr-un cablu USB;

– Un mini ventilator ce se poate conecta la computer;

– O lampa ce se poate conecta prin USB.

Sfaturi utile…

Gasirea unui cadou Secret Santa la birou nu este intotdeauna ceva usor, mai ales ca norocul nu te va duce intotdeauna la persoanele cu care ai cea mai mare afinitate. Daca nu cunosti bine persoana, evita obiectele prea neobisnuite si concentreaza-te asupra obiectelor care sunt atat utile, cat si distractive. Nu ezita sa te informezi vorbind cu colegii care il cunosc putin mai bine. O mica vizita la birou colegului respectiv pentru a vedea cum este decorat este, de asemenea, o cale buna pentru a-ti intelege mai bine colegul. Aminteste-ti sa ai grija de ambalarea cadoului pentru ca face parte din frumusetea Craciunului.

