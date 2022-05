Mai întâi, să vedem ce este gorgonzola

Gorgonzola este o brânză de masă italiană, cremoasă și onctuoasă, obținută din lapte integral de vacă pasteurizat și disponibilă în două varietăți: dulce și picantă. Brânza este cunoscută încă din Evul Mediu, deși abia în secolul al XI-lea a început să capete aspectul mucegăit pe care îl are astăzi. Este folosită frecvent ca ingredient în diverse mâncăruri italiene.

Numele provine de la comuna Gorgonzola, o localitate de lângă Milano (Italia), unde brânza a fost documentată pentru prima dată în 1879; cu toate acestea, există în prezent o dispută cu privire la localizarea geografică în alte orașe și zone din Italia.

Acest produs este maturat timp de cel puțin 50 de zile pentru tipul dulce și peste 80 de zile pentru tipul picant. Pentru producerea sa, ciuperca Penicillium roqueforti este adăugată la laptele de vacă pasteurizat pentru a fi fermentat. În procesul tradițional, se adăugau bacteriile Lactobacillus bulgaricus și Streptococcus thermophilus, iar peste sporii de mucegai se adăuga Penicillium glaucum. Procesul de întărire se realizează la temperaturi scăzute, iar în timpul procesului de întărire se introduc țepi, astfel încât mucegaiurile să prolifereze în cavitățile perforațiilor, dând astfel culoarea marmorată cu nervuri albastre. Produsul final este maturat pentru o perioadă de trei până la patru luni, durata procesului depinzând de consistența finală a pastei. Cu cât timpul de maturare este mai lung, cu atât brânza devine mai cremoasă.

Brânza este produsă în provinciile Bergamo, Brescia, Biella, Como, Cremona, Cuneo, Lecco, Lodi, Milano, Novara, Pavia, Varese, Verbania, Vercelli și în unele comune din provincia Alessandria (cum ar fi Casale Monferrato). Toate au denumiri de origine italiană și europeană.

Burrata, specialitate sudică

Burrata este adesea considerată o variantă a Mozzarella, deoarece Mozzarella este unul dintre ingredientele principale folosite pentru a face Burrata, dar putem defini Burrata ca fiind o brânză de sine stătătoare și nu un produs secundar al Mozzarella, și că fiecare brânză are o personalitate distinctă și bine definită:

Numele Burrata provine de la una dintre caracteristicile sale principale: textura cremoasă și moale care amintește de unt, „Burro”, care în italiană înseamnă unt.

Principala diferență este că Burrata este mult mai cremoasă și mai moale decât Mozzarella.

Ambele brânzeturi sunt fabricate prin metoda „pasta filata”. Dar Burrata este, de asemenea, umplută cu cremă de lapte „Stracciatella” în interior, ceea ce îi conferă o compoziție mult mai gustoasă, mai suculentă, mai cremoasă și mai moale.

Regiunile geografice de producție sunt diferite. Mozzarella este produsă în regiunea Campania, în timp ce Burrata este produsă în regiunea estică Apulia.

În ceea ce privește modul de preparare, Burrata se prepară întotdeauna sub formă de „pliculețe”, în timp ce Mozzarella se prezintă într-o varietate de formate, cum ar fi bile de 6-12 cm, „treccia”, blocuri dreptunghiulare sau mici bucăți rotunde „bocconcini”.

Burrata este atât de cremoasă și are o aromă atât de pronunțată încât nu are nevoie de niciun fel de acompaniament. Nu trebuie decât să adăugați un strop de ulei de măsline extravirgin, câteva boabe de sare, piper proaspăt măcinat și vă puteți bucura de această minune a lumii lactate. Mozzarella, pe de altă parte, are o aromă mai neutră și este perfectă pentru salate, roșii și, bineînțeles, ca bază pentru orice pizza, coca sau pâine prăjită.

Burrata se consumă cel mai bine la temperatura camerei, niciodată prea rece, în timp ce Mozzarella poate fi consumată foarte rece, aducând prospețime multor combinații cu legume.

Burgonza, combinația ideală dintre cele două

De la un capăt la altul, Italia este plină de produse delicioase, iar brânzeturile sale se remarcă printre ele. În varietatea sa extinsă, burgonza combină două soiuri, burrata și gorgonzola, într-un singur ingredient.

Un hibrid care combină două produse lactate de la poli opuși, deoarece burrata provine din Apulia, în sudul țării, în timp ce gorgonzola provine din regiunea nordică Piemont.

Tocmai în Apulia s-a născut această brânză inovatoare, produsă prin procedee mai degrabă artizanale. Producătorul de brânzeturi Caseificio Viscanti di Altamura, condus de frații Visconti, a avut ideea de a crea un nou tip de brânză care a avut succes până acum pe teritoriul italian. După cum au explicat, conceptul a apărut ca urmare a unei glume făcute de un client cu ani în urmă, pe care au decis să o transforme în realitate.

Burgonza seamănă la exterior cu o burrata, cu forma sa circulară caracteristică, asemănătoare unei pungi. Când se taie, în interior se găsește o umplutură cremoasă de gorgonzola, care poate fi preparată fie picantă, fie dulce.

Cei care au gustat-o spun că oferă un echilibru perfect. „Cremozitatea burratei îmblânzește gustul picant al gorgonzolei, rezultând arome delicate și perfect echilibrate, între sărat și dulce-acrișor”, citează site-ul Fine Dining Lovers. Între timp, creatorii săi susțin că are „un gust unic și rafinat, fără gluten, pentru a se combina și a se gusta pe pizza, pâine sau focaccia”.

