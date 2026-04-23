Regina Elisabeta a II-a a avut acces la cele mai sofisticate și exotice preparate culinare. Cu toate acestea, gustul său dulce preferat era unul simplu și autentic britanic, potrivit fostului bucătar Darren McGrady, care a lucrat pentru familia regală timp de 15 ani.

Elisabeta a II-a a preferat încă din copilărie „jam pennies”, o gustare clasică britanică alcătuită din pâine, unt și gem de căpșuni, preparat din fructe proaspete din grădinile Castelului Balmoral.

Regina a fost servită cu jam pennies încă din copilărie, în creșă, și a continuat să le savureze la ceaiul de după-amiază pe tot parcursul vieții – bucătarul regal McGrady, într-un videoclip pe YouTube.

Gustarea era o constantă la petrecerile somptuoase din grădinile regale, unde bucătarii pregăteau delicatese pentru cortul regal. La oetrecerile din grădină participau până la 6.000 de persoane.

Sandvișurile aveau o formă rotundă, obținută cu un tăietor special, pentru a evita superstiția conform căreia formele ascuțite ar aduce ghinion monarhiei.

Se spunea că aceste mici gustări seamănă cu vechile monede englezești, de unde și numele lor – „pennies”.

Rețetă pentru „jam pennies”

Dacă vreți să reproduceți această gustare regală, iată o rețetă simplă:

Ingrediente:

Felii de pâine (albă, integrală sau multicereale);

Unt nesărat, moale;

Gem (căpșuni, zmeură sau chiar lemon curd pentru iubitorii de citrice).

Mod de preparare:

1. Tăiați crustele de pe feliile de pâine și păstrați-le pentru pesmet sau budincă de pâine.

2. Folosiți un tăietor rotund pentru a decupa forme din mijlocul feliilor de pâine.

3. Ungeți fiecare bucată cu unt pe o singură parte.

4. Adăugați gemul preferat pe o parte și acoperiți cu o altă bucată unsă.

5. Aranjați-le pe un platou elegant și serviți-le alături de o ceașcă de ceai.

Gustarea cu ton

În afară de dulciurile simple, regina avea și alte gusturi culinare.

Conform lui Owen Hodgson, un alt fost bucătar regal, Elisabeta a II-a avea o mare slăbiciune pentru sandvișurile cu ton și maioneză.

Acestea erau servite cu unt, felii subțiri de castravete și un praf de piper, un detaliu care reflecta simplitatea dar și eleganța preferințelor regale.

