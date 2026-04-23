Patronul din Timișoara fusese amendat pentru amplasarea ilegală a terasei

Reprezentanții Poliției Locale Timișoara, alături de angajați ai Primăriei, au intervenit pentru a ridica mesele și scaunele unei terase din Piața Victoriei, care funcționa fără autorizație. În luna martie, restaurantul din Piața Victoriei, nr. 5, fusese deja sancționat cu două amenzi în valoare de 2.200 de lei și i s-a solicitat să elibereze spațiul public. Cu toate acestea, proprietarul a continuat să încalce legea, amplasând mobilierul pe domeniul public.

Vineri dimineața, la ora 7.30, autoritățile au ridicat opt mese și 32 de scaune. La scurt timp după intervenție, proprietarul a amplasat din nou mobilierul în același loc. Polițiștii au fost nevoiți să revină la fața locului în jurul orei 12.00 pentru a ridica din nou mobilierul.

Patronul restaurantului a făcut scandal și s-a luat la bătaie cu polițiștii

În timpul celei de-a doua intervenții, proprietarul a avut un comportament agresiv față de polițiștii locali, încercând să împiedice desfășurarea activității și provocând scandal. „Pentru că a obstrucționat desfășurarea activității polițiștilor locali și a făcut scandal, tulburând ordinea publică, reprezentantul societății a fost sancționat conform Legii 61/1991 cu două amenzi în valoare totală de 7.000 de lei”, au declarat autoritățile, citate de portalul de știri locale Opiniatimisoarei.ro.

În apărarea sa, proprietarul susține că a depus documentația necesară pentru obținerea autorizației de funcționare, însă aceasta nu i-a fost încă eliberată. „Am înaintat dosarul de mai multă vreme, dar funcționarii se mișcă greu”, a declarat acesta.

Terasele ilegale vor dispărea și din parcurile din București, după cum a anunțat chiar primarul Ciprian Ciucu. Primele demolări au început deja în Parcul Cișmigiu.

