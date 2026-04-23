Patronul din Timișoara fusese amendat pentru amplasarea ilegală a terasei

Reprezentanții Poliției Locale Timișoara, alături de angajați ai Primăriei, au intervenit pentru a ridica mesele și scaunele unei terase din Piața Victoriei, care funcționa fără autorizație. În luna martie, restaurantul din Piața Victoriei, nr. 5, fusese deja sancționat cu două amenzi în valoare de 2.200 de lei și i s-a solicitat să elibereze spațiul public. Cu toate acestea, proprietarul a continuat să încalce legea, amplasând mobilierul pe domeniul public.

Vineri dimineața, la ora 7.30, autoritățile au ridicat opt mese și 32 de scaune. La scurt timp după intervenție, proprietarul a amplasat din nou mobilierul în același loc. Polițiștii au fost nevoiți să revină la fața locului în jurul orei 12.00 pentru a ridica din nou mobilierul.

Patronul restaurantului a făcut scandal și s-a luat la bătaie cu polițiștii

În timpul celei de-a doua intervenții, proprietarul a avut un comportament agresiv față de polițiștii locali, încercând să împiedice desfășurarea activității și provocând scandal. „Pentru că a obstrucționat desfășurarea activității polițiștilor locali și a făcut scandal, tulburând ordinea publică, reprezentantul societății a fost sancționat conform Legii 61/1991 cu două amenzi în valoare totală de 7.000 de lei”, au declarat autoritățile, citate de portalul de știri locale Opiniatimisoarei.ro.

În apărarea sa, proprietarul susține că a depus documentația necesară pentru obținerea autorizației de funcționare, însă aceasta nu i-a fost încă eliberată. „Am înaintat dosarul de mai multă vreme, dar funcționarii se mișcă greu”, a declarat acesta.

Terasele ilegale vor dispărea și din parcurile din București, după cum a anunțat chiar primarul Ciprian Ciucu. Primele demolări au început deja în Parcul Cișmigiu.

Nicușor Dan, fără soluții după ce partidul lui Sorin Grindeanu a decis retragerea miniștrilor din Guvernul Bolojan: „Calm și vom trece prin asta”
Scandal fără precedent între două dintre cele mai puternice femei din politică! Ce-a putut să-i transmită vicepremierul Oana Gheorghiu Liei Olguța Vasilescu după ce primarul Craiovei a spus despre ea că n-a condus „nici măcar un coteț de curci”. De neimaginat unde s-a ajuns
Fostul ministru al României a devenit tată de tripleți, la 47 de ani! „Suntem foarte bucuroși de darul pe care l-am primit!” Ce nume au primit micuții
Divorț neașteptat în showbiz-ul din România! Vedeta emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV a anunțat oficial separarea, după 7 ani de căsătorie
Ion Țiriac s-a întors din China și dezvăluie cadoul exorbitant pe care i-l face Nadiei: „Pe 18 iulie îi dau cheile”
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
BREAKING! Românca noastră ducea o viață de huzur alături de logodnicul ei miliardar, dar acum e în stare gravă, la spital! Incredibil ce face el în acest timp
ULTIMA ORĂ! Surpriză de proporții în showbizul românesc! Un cuplu iubit, surprins de paparazzi împreună, deși a anunțat divorțul: ”Niciunul dintre noi nu a avut puterea să...
Delia, de nerecunoscut în pozele din copilărie! Cum arăta artista înainte să devină diva nonconformistă de astăzi

Benzina s-a scumpit iar, joi, 23 aprilie 2026. Cât costă un litru de carburant în București, Cluj, Timișoara, Iași, Constanța
O bandă de cinci români a dat spargeri în Marea Britanie de 50.000 de lire. Pe unul dintre hoți îl cheamă Elvis Paris
Marea remiză: Planul secret prin care Trump și Iranul vor să evite războiul total. „Nimeni nu își mai permite acest conflict”
Andrei Nicolescu, gluma zilei: “Dacă noi facem Craiova campioană, poate ne fac și ei câștigătoarea cupei”
Avertisment pentru Nicușor Dan. Ce se întâmplă dacă refuză un premier PSD-AUR
Cu ce rămânem după etapa a cincea din play-off/play-out
Matteo Duțu, dinamovistul care a fost căpitan la Lazio și Milan
Mona Segall, dezvăluiri surprinzătoare despre jurații de la Chefi la cuțite. Ce a recunoscut producătoarea despre Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia: „Există tot timpul tensiuni”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Darrell Sheets a murit. Starul din „Războiul depozitelor” avea 67 de ani
5 știri by Libertatea – Monden. Piesa băieţilor lui Alex Velea, dezbatere naţională / Ce relaţie există între Adelina Pestrițu și părinții ei
Delia, de nerecunoscut în pozele din copilărie! Cum arăta artista înainte să devină diva nonconformistă de astăzi
Mai mulţi bucureşteni riscă să rămână fără case din cauza unui şantier la o conductă de termoficare
Breaking dureros! A murit marea actriță... O frumusețe de femeie, un munte de talent, 50 de ani de carieră, 4 statuete, glorie și iubiți celebri. Boala rară și ciudată care a răpus-o
Ion Țiriac l-a dat de gol pe primarul Ciucu: „Nu știu dacă fac o greșeală și-mi cer scuze” » Schimbare MAJORĂ în mijlocul Bucureștiului!
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
O decizie misterioasă, veche de 5.000 de ani, a dus direct la modul în care numărăm timpul astăzi
Doliu în rândul medicilor. Doctorița care a salvat mii de copii a murit
Ultimul mesaj transmis de designerul Eugen Olteanu. Ce se ascunde în spatele morții fulgerătoare la doar 42 de ani: „Ai zis că o să învingi și asta”
Transplantul cardiac și inovațiile endovasculare în România
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit! Imagini emoționante de la cununia civilă a vedetei
Stenograme ședința PSD. Grindeanu: „Bolojan a ieșit la racolat de parlamentari”. Lia Olguța Vasilescu: „Trebuie să arătăm că avem sânge în instalație”
Un bărbat de 34 de ani și-a pierdut viața după un impact puternic între 3 mașini, între Săcele și Gura Dobrogei. Resturi din autoturisme au fost împrăștiate pe șosea

Miniștrii PSD așteaptă să își dea demisia joi din Guvern, înainte de ședința Executivului
Nicușor Dan, fără soluții după ce partidul lui Sorin Grindeanu a decis retragerea miniștrilor din Guvernul Bolojan: „Calm și vom trece prin asta”
La Iași se devorează peste 10.000 de shaorma pe zi. Explicații: ritmul alert al vieții și numărul mare de tineri din oraș cresc apetitul pentru fast-food
Câți copii are, de fapt, Gică Hagi. ”Regele” fotbalului românesc are o familie frumoasă
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal