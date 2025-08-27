Tenorul Ştefan von Korch spune:  „sunt onorat să dau curs invitației domnului Florin Georgescu, o legendă vie şi de faptul că voi avea bucuria să fac parte din juriul competiției, alături de distinși colegi, nume mari ale operei românești.  Apreciez şi șansa de a întâlni artiști aflați la început de drum şi de a împărtăși experiența mea scenică și dragostea pentru acest repertoriul de belcanto. Şi nu în ultimul rând, mă bucură că voi fi prezent pe scenă în recitalul special din seara de închidere, un moment prin care doresc să aduc publicului emoția și frumusețea muzicii clasice.”

Alături de tenorul Ştefan von Korch în juriu vor mai fi prezenţi iluştri reprezentanţi ai scenelor lirice, aplaudaţi în România şi peste hotare: Daniel Jinga, dirijor şi manager Opera Naţională Bucureşti, Lucian Petrean – bariton, manager Opera Braşov, Alin Stoica – tenor,  Iulia Isaev – soprană, Daria Lupu – soprană şi Teodora Iurcovschi, câştigătoarea trofeului ediţiei precedente. 

Cea de-a IV-a ediție a Festivalului–Concurs Național de Muzică Clasică „Belcanto”, destinat interpreților de muzică clasică, dornici să își construiască o carieră în peisajul muzicii lirice vocal-interpretative va avea loc în perioada 29–31 august 2025, la Târgoviște. 

Despre ** Ştefan von Korch – Tenor  **

În anul curent tenorul Ştefan von Korch a fost prezent la Filarmonica de Stat Transilvania, în Carmina Burana, lucrarea sa „semnătură,” şi la Opera Naţională din Iaşi în „Văduva veselă 2.0” în regia lui Andrei Şerban şi este lunar apreciat de public în postura de solist-gazdă şi coordonator artistic al stagiunii Musical Extravaganza, proiect de pionierat cultural derulat în capitală, cu extensii şi pe scenele din Braşov, Piteşti, Sibiu şi Craiova. 

Este vocea inconfundabilă  pentru linia de tenor din Carmina  Burana – un pasaj aflat la limita capacităţilor vocii masculine, prin a cărui interpretare navighează cu o usurinţă debordantă. Graţie manierei de interpretare  acestei lucrări a fost invitat în peste 40 de spectacole de Carmina Burana, în  Filarmonicile şi Instituţiile de cultură din ţară, dar şi peste hotare, unde printre altele i-a revenit onoarea de a deschide Festivalul Palermo Classica în 2024.  

În acelaşi an a înregistrat apariţii de marcă la  Opera Naţională din Iaşi, Opera Naţională din Timişoara, Teatrul Naţional de Operetă şi Musical Ion Dacian,  la Filarmonicile din Târgu-Mureş şi Timişoara şi pe scena Sălii Palatului. 

În anul 2023 a fost singurul solist român din turneul China Tour 2023, alături de Orchestra Reino de Aragon din Spania.

Numele său se leagă şi de peste 15 spectacole la Opera Naţională din Bucureşti unde a fost de-a lungul vremii invitat în „Bărbierul din Sevilla,, „Elixirul Dragostei” şi „Falstaff” şi este interpret al rolurile specifice vocii lui din foarte cunoscutele opere: “Rigoletto”, “Bărbierul din Sevilla”, “Elixirul Dragostei”, “Don Pasquale”, pe scenele Operelor din Bucureşti, Cluj şi Iaşi dar şi o prezenţă constantă pe scenele filarmonicilor naţionale.

Sursa foto: Musical Extravaganza

Ilie Bolojan a anunțat ce a cerut Nicușor Dan la Guvern referitor la pensiile speciale ale magistraților
Știri România 21:51
Ilie Bolojan a anunțat ce a cerut Nicușor Dan la Guvern referitor la pensiile speciale ale magistraților
Trei fete au fost lovite de un bărbat în tramvaiul 32 din București: jandarmii au intervenit pentru a-l opri
Știri România 20:02
Trei fete au fost lovite de un bărbat în tramvaiul 32 din București: jandarmii au intervenit pentru a-l opri
Câți bani a dat Dan Negru pe cel mai vechi desert din lume, la Istanbul. „Scump. Noi suntem 4"
Stiri Mondene 17:10
Câți bani a dat Dan Negru pe cel mai vechi desert din lume, la Istanbul. „Scump. Noi suntem 4"
Testul s-a încheiat pentru un cuplu de la „Insula Iubirii" 2025 înainte de marea finală. Se va lăsa cu lacrimi
Stiri Mondene 16:51
Testul s-a încheiat pentru un cuplu de la „Insula Iubirii" 2025 înainte de marea finală. Se va lăsa cu lacrimi
Sorin Grindeanu confirmă informațiile Libertatea după discuția cu Nicușor Dan: PSD refuză propuneri de șefi la SRI și SIE contra interesului național sau din zona AUR
Politică 21:09
Sorin Grindeanu confirmă informațiile Libertatea după discuția cu Nicușor Dan: PSD refuză propuneri de șefi la SRI și SIE contra interesului național sau din zona AUR
