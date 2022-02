Studiul realizat de Unlock Research a arătat dimensiunea fenomenului: 69% dintre cei intervievați afirmă că este o problemă a societății de astăzi; 67% consideră că ar trebui să existe programe care să o combată, iar 34% văd platformele online ca fiind principalele responsabile de crearea ei.

Wenka Booji, Director Marketing, Comunicare şi CSR ING Bank România interim: “Comentariile și reacțiile negative din mediul online pot avea un impact puternic și ne pot împiedica din a face lucrurile pe care le iubim. Pentru că ura online este în creștere, noi am decis să luăm atitudine și să le spunem tuturor care au ochi să vadă sau urechi să audă: ignoră, mergi mai departe și bucură-te de viață. Iar colaborarea mai extinsă cu Killa Fonic pentru această etapă se potrivește ca o mănușă, el având darul de a duce acest mesaj mai departe printr-o piesă puternică, autentică, bazată pe experiența lui personală. Este un artist talentat, care a reușit să transforme negativitatea în energie creativă, ceea ce ne dorim să-i inspirăm și pe alții să facă.”

Killa Fonic: ”Pentru că m-am confruntat cu hate-ul încă de la începutul carierei mele, am început să simt dorința de a combate acest fenomen în stilul meu și mă bucur că am un aliat atât de puternic precum ING. Ne-am dorit să livrăm un material video cu același impact pe care îl are și opera muzicală, așadar ne-am aliat cu Hypno, Alexandru Dorobanțu și Mihai Codleanu. Pentru a completa tabloul muzical, l-am invitat pe Aris, cu elementele sale de dans, iar Alexandru Ghinea a fost camaradul perfect ca întotdeauna pentru creația instrumentală. Când lupți pentru dragoste, scrii o istorie frumoasă și pentru ceilalți.”A doua etapă a campaniei s-a lansat pe 14 februarie, de ziua internațională a iubirii, cu piesa numită ”Unfollow Hate”. Prin stilul său iconic, Killa Fonic transmite un mesaj anti ură și îi îndeamnă pe ascultători să își urmeze pasiunea, indiferent de reacțiile sau comentariile negative primite în mediul online. În videoclipul piesei, Killa Fonic îl are alături și pe tânărul dansator Aris Negoiță, artistul la început de drum, care are nevoie de încurajare.

Videoclipul poate fi urmărit aici.

GSP.RO Care spune Garry Kasparov că ar fi marea slăbiciune a lui Putin: „Lumea liberă poate folosi asta, dacă dorește”

Playtech.ro BOMBĂ! Pe cine a sunat Vladimir Putin chiar înainte de invadarea Ucrainei! E HALUCINANT ce a făcut

Observatornews.ro Lecţia de umanitate: un soldat ucrainean îi oferă îngrijiri medicale unui militar rus. Reacţia rusului: "Nimeni nu e fericit că e aici"

HOROSCOP Horoscop 25 februarie 2022. Racii ar fi bine să nu se grăbească cu chestiunile pe care le consideră importante, pot avea regrete

Știrileprotv.ro Presa ucraineană, despre planul final al lui Putin pentru Ucraina

Telekomsport FOTO! Fiica unui oligarh rus a izbucnit pe net după războiul din Ucraina. Ce a putut să scrie despre Vladimir Putin

PUBLICITATE MODIVO - Cheia iubirii de sine