Iordania – călătoria de 8 zile care îți va schimba perspectiva asupra Orientului

Oferta completă o găsești aici: Circuit Iordania – Comorile Deșertului Arabiei.

O destinație cu povești scrise în piatră

Iordania este o țară mică, dar fiecare colț de pământ spune o poveste. De la ruinele romane de la Jerash, la mozaicurile bizantine din Madaba și până la peisajele selenare din Wadi Rum, vei simți că te afli într-un muzeu viu al umanității. Și da, Petra este atracția supremă – acel loc pe care îl vezi o dată și îl ții minte toată viața. Dar frumusețea Iordaniei nu se oprește aici.

Programul excursiei

Ziua 1 – București – Amman

Plecare cu zbor direct Tarom spre capitala Iordaniei. Sosire în cursul nopții și transfer la hotel.

Ziua 2 – Amman, orașul celor 19 coline

Tur panoramic cu opriri la Citadelă, Muzeul Arheologic, Templul lui Hercule, Moscheea King Abdullah și impunătorul amfiteatru roman.

Ziua 3 – Jerash și Ajloun

Un oraș roman păstrat impecabil, comparat adesea cu Pompei, dar ascuns sub nisip. Continuarea spre castelul medieval Ajloun, ridicat de Saladin pentru a apăra regiunea.

Ziua 4 – Muntele Nebo – Madaba – Petra

Pe urmele lui Moise, de unde se vede Țara Făgăduinței. Vizită la mozaicul din Madaba, apoi pe Autostrada Regelui spre Wadi Musa, localitatea de lângă Petra.

Ziua 5 – Petra – Mica Petra – Wadi Rum

Momentul așteptat: intrarea prin canionul Siq și întâlnirea cu Tezaurul, imaginea iconică a Iordaniei. Vizite în sit, apoi oprire la Mica Petra și cazare în deșert.

Ziua 6 – Wadi Rum – Aqaba

Safari cu jeepul în deșertul filmelor hollywoodiene, urmat de transfer la Marea Roșie pentru relaxare.

Ziua 7 – Aqaba

Zi liberă pentru plajă sau croazieră cu prânz inclus pe Marea Roșie, cu șansa de a descoperi coralii.

Ziua 8 – Marea Moartă – Betania – Amman – București

Ultima experiență iordaniană: plutirea pe Marea Moartă și vizitarea sitului unde se crede că a fost botezat Iisus. Zbor înapoi spre București.

Ce include oferta

Tariful final este după aplicarea reducerii Last Minute. În preț intră:

zbor București – Amman – București cu Tarom (bagaj de mână și de cală);

7 nopți de cazare în hoteluri 3-4* și camping în Wadi Rum;

mesele conform programului (mic dejun și cine incluse la majoritatea nopților);

intrările la obiective, inclusiv Petra;

safari cu jeep în Wadi Rum;

transport intern și transferuri;

ghid local și însoțitor de grup vorbitor de limba română.

De ce merită să mergi acum

Petra – una dintre cele mai spectaculoase minuni ale lumii moderne;

Jerash – o lecție vie despre Roma antică;

experiența unică a plutirii în Marea Moartă;

safari în deșertul Wadi Rum, locul unde s-au filmat producții celebre precum Lawrence al Arabiei sau The Martian.

Petra, Iordania. Foto: Unsplash

Descoperă și alte circuite cu avionul

Dacă acest circuit ți-a trezit pofta de aventură, aruncă o privire și la alte circuite cu avionul . Poți alege să explorezi Asia, America Latină sau destinații exotice pe care puțini le-au bifat.

Cum rezervi

Tot ce trebuie să faci este să contactezi echipa Europa Travel la numărul de WhatsApp 0723 153 702 sau să intri pe europatravel.ro, unde găsești toate detaliile.

Iordania este una dintre acele călătorii care te marchează pe viață. Îți oferă frumusețe, istorie și emoție în doar câteva zile. Acum e momentul să o descoperi!

Foto: Unsplash

