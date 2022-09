Imaginează-ți că faci parte dintr-o comunitate de oameni cu ambiții și interese similare cu care poți colabora. Care te pot susține cu sfaturi practice pentru dezvoltarea carierei tale sau gestionarea eficientă a diverselor situații neprevăzute în relația cu clienții sau evoluția unui proiect.

Imaginează-ți că persoana potrivită care te poate ajuta să faci următorul pas în afacerea ta sau să dezvolți un proiect personal este la câteva click-uri distanță. Că poți apela oricând la freelanceri pasionați pentru a-ți transforma visele în realitate.

Viitorul muncii este acum mai aproape de tine. Lanceria este acum live in varianta Testnet! Fii printre primii freelanceri care se fac remarcați completându-ți profilul și portofoliul pe site-ul nostru !

100 000 LANC pentru primii 1000 de Lancerieni care își creează un profil

Lanceria este conceputa de freelanceri. Pentru freelanceri. La Lanceria, noi credem cu tărie că flexibilitatea și satisfacția pe care le aduce freelancing-ul ar trebui să fie ușor accesibile tuturor celor care își doresc să preia controlul asupra vieții lor profesionale. Asistăm la o schimbare de paradigmă în modul în care oamenii se raportează la munca, nevoile și aspirațiile lor. Suntem Gen Z și Millennials care luptă pentru un echilibru mai bun între viața profesională și viața privată, o sănătate mintală mai bună și împlinire emoțională și financiară în urma job-urilor pe care le alegem. Ne dorim să facem o schimbare pozitivă în lume, să ducem o viață aliniată cu valorile noastre. Ne pasă de impactul social și asupra mediului al deciziilor pe care le luăm.

De aceea am lansat Lanceria. Mai mult decât o platformă de freelancing. Pe Lanceria, freelancerii au posibilitatea de a se alătura unei comunități de oameni pasionați și de a lucra împreună la diverse proiecte în mod eficient, prin Alianțe, de oriunde din lume, utilizând tehnologie de ultimă generație. Frelancerii își pot rafina abilitățile de comunicare, de management al timpului și al aspectelor financiare, precum și de gestionare a unui proiect și a interacțiunii cu clienții, de exemplu, apelând la un Mentor Lancerian pe care îl admiră. De asemenea, Lancerienii pot contribui la evoluția comunității devenind Mentori ei înșiși. Mai mult, Lancerienii își pot însuși diverse skill-uri și beneficia de certificate care atestă acest lucru sub forma unor NFT-uri netransferabile.

Lanceria este o platformă care își propune să inoveze modul în care freelancerii accesează oportunități profesionale, precum și să faciliteze accesul la servicii de calitate pentru start-upuri și alte business-uri, oferind funcționalități premium adaptate nevoilor actuale ale pieței.

“Folosind machine learning, Lanceria facilitează match-ul ideal între freelanceri și beneficiari. Mai mult, ambiția noastră este să oferim încredere, transparență și profesionalism prin accesul la specialiști care au îndeplinit cu succes criterii riguroase de selecție.” declară Mihai Săraru, Co-founder-ul Lanceria. Pe Lanceria, satisfacția și experiența utilizatorilor este pe primul loc. “Pentru că știm cât de important este să te poți concentra asupra job-ului fără să te gândești la comisioane ascunse, freelancerii se bucură de 0 comision în cadrul platformei, iar beneficiarii de un comision minim.” adaugă entuziasmat Robert Tudor, COO-ul Lanceria. De asemenea, platforma construită pe Binance Smart Chain, îmbină ”features-urile necesare și apreciate la platformele de freelancing cu securitatea, independența și transparența oferite de tehnologiile web3 prin folosirea unui escrow wallet creat în colaborarea cu Chainlink Labs și LinkPool. Ne dorim și o participare mai activă a comunității în cadrul procesului decizional de a implementa noi funcționalități.” completează Mihai.

FREELANCE YOUR WAY THROUGH LIFE

Acum, Lanceria este gata să întâmpine primii freelanceri și antreprenori pe versiunea Testnet a platformei. Fie că ești un freelancer experimentat care dorește să se facă remarcat pe o nouă platformă sau faci primii pași în această călătorie și îți construiești un portofoliu, Lanceria este aici pentru a te ajuta să îți atingi visele. Fie că lucrezi la un start-up sau la un proiect personal, Lanceria facilitează accesul la numeroși freelanceri talentați pentru a îți îndeplini obiectivele.

NFT surpriză pentru toți Lancerieni care își creează un profil și finalizează KYC până la data de 1 Noiembrie

“Suntem deosebit de entuziasmați de lansarea Testnet-ului și dorim să le mulțumim celor din comunitatea Lanceria pentru susținerea pe care ne-au arătat-o până în prezent. De aceea, primii 1000 de utilizatori care își creează un profil pe platformă vor beneficia de un total de 100 000 LANC ca și rewards și vor avea acces la un canal dedicat de Discord unde vor putea comunica îndeaproape cu membrii echipei.” spune Mihai, care este nerăbdător să afle părerile și ideile Lancerienilor referitoare la platformă. “Acești early adopters vor fi foarte apropiați proiectului. Ne dorim să îi implicăm pe useri în procesul decizional referitor la direcții viitoare de development pe care le va lua platforma, precum și să le oferim acces la oportunități în cadrul Lanceria Empowerment Academy.”

Robert privește, de asemenea, cu optimism spre viitor și surprizele pe care echipa le pregătește pentru utilizatori. “Toți Lancerienii care își creează un portofoliu pe platformă și finalizează KYC până la data de 1 Noiembrie vor primii un NFT special ca și free airdrop. Acest NFT va avea niște utilitate foarte cool, așa că îi încurajăm pe cei din comunitate să profite de această oportunitate, să își creeze un profil, să treacă prin KYC și să ne urmărească pe social media pentru mai multe detalii.”

Experiența Lancerienilor din cadrul platformei și securitatea activelor acestora este deosebit de importantă pentru noi. De aceea, la început, tranzacțiile vor fi efectuate folosind un token fictiv pentru a ne asigura că totul funcționează fără probleme. Acest dummy token va fi înlocuit ulterior cu tokenul LANC prin care vor fi intermediate tranzacțiile. Ulterior, tokenul LANC poate fi transformat cu ușurință în USDT de pe profilul personal sau transferat într-un portofel digital Metamask.

Accesați Testnet-ul Lanceria ca să vă creați un cont personal, completați-vă portofoliul și apoi împărtășiți-ne experiența voastră! Împreună, putem aborda nevoile și dorințele generațiilor actuale și viitoare de freelanceri și beneficiari într-un mediu online practic, distractiv, sigur, transparent și informativ. De aceea, apreciem mult feedback-ul pe toate canalele de socializare Lanceria.

Ne găsiți pe Twitter pentru ultimele noutăți. Suntem mereu pe Discord și Telegram pentru a răspunde la orice întrebări și a întâmpina noi Lancerieni în comunitatea noastră.

