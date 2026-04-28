Ce este, de fapt, Watches and Wonders

Watches and Wonders este cel mai important salon al industriei orologere și locul unde marile branduri își prezintă, în fiecare an, noutățile. E evenimentul la care apar oficial lansările noi de la Rolex, Cartier, Patek Philippe, IWC, Jaeger-LeCoultre și multe altele, iar pentru presă, retaileri, colecționari și pasionați este, practic, săptămâna în care se dă tonul pentru tot anul.

Salonul, în forma actuală, există din 2020 și are loc la Palexpo, în Geneva. Ediția din 2026 s-a desfășurat între 14 și 20 aprilie, iar publicul larg a avut acces în ultimele trei zile. Anul acesta au participat 65 de branduri, inclusiv nume noi sau tot mai vizibile în acest format, cum sunt Audemars Piguet și Sinn, alături de greii clasici ai industriei.

Scopul lui nu este doar comercial. Da, aici vin retailerii și presa să vadă ceasurile noi, să ia pulsul pieței și să înțeleagă direcția brandurilor. Dar Watches and Wonders a devenit și un eveniment cultural, construit să apropie publicul de ceasornicărie prin prezentări, conferințe, tururi ghidate, demonstrații și activări în standuri.

Cine merge și ce vezi acolo

La început, salonul este în principal pentru profesioniști: jurnaliști, creatori de conținut, distribuitori, retaileri și invitați din industrie. În ultimele zile intră și publicul, ceea ce a schimbat mult atmosfera. Nu mai este doar un târg închis, ci o experiență destul de deschisă pentru oricine vrea să vadă lansările live și să înțeleagă mai bine lumea ceasurilor.

Jurnaliștii prezenți încearcă și ei produsele expuse. Foto: AFP

Concret, vezi ceasurile noi ale anului, standuri uriașe, prezentări de produs, expoziții speciale și multe activări făcute de branduri. Audemars Piguet, de exemplu, a avut în 2026 „The House of Wonders”, un spațiu dedicat meșteșugului și noutăților sale.

De asemenea, ai șanse foarte mari sau de 100% să te întâlnești nu doar cu oameni din branduri, ci cu nume importante din toată industria: ceasornicari, designeri, CEO, directori de produs, jurnaliști cunoscuți și creatori de conținut care, în restul anului, sunt răspândiți prin toată lumea și ajung rar în același loc.

Salonul are și o dinamică interesantă între standuri. Unele, precum Rolex, Patek Philippe sau alte case mari, rămân aproape neschimbate ca poziție și design de la an la an, tocmai pentru că au deja o identitate foarte clară, în timp ce alte branduri își adaptează booth-ul în funcție de buget, temă sau oportunitatea acelui an. Tot aici au loc și sesiunile de touch and try, de obicei de 30–45 de minute, în care ceasurile sunt prezentate, probate și discutate în detaliu. Pentru retaileri, acesta este momentul în care văd marfa nouă și decid mai clar ce are sens comercial, iar pentru jurnaliști și content creators este exact tipul de contact direct care arată lucruri ce nu se văd în pozele oficiale: proporții, finisaje, cum cade lumina pe cadran sau cât de bine stă ceasul pe mână.

Pe lângă lansări, există și partea de experiență: tururi ghidate în booth-uri, ceasornicari care fac demonstrații live, prezentări private și tot felul de activări gândite să apropie publicul de meserie. Iar pentru că vorbim, totuși, de Geneva și de industria luxului, nu lipsesc nici zonele unde poți lua o cafea, mânca ceva rapid sau bea un pahar de șampanie la 11 dimineața fără să pară deloc deplasat.

Evenimentul nu stă doar în halele de la Palexpo

Aici e o parte importantă pe care mulți nu o știu: Watches and Wonders transformă tot orașul. Organizatorii au un program special numit „In the City”, cu activități gratuite în Geneva, boutique-uri animate, Watchmaking Village, demonstrații, ateliere și momente muzicale realizate în colaborare cu Montreux Jazz Festival.

Faimosul pod al Genevei, plin cu steaguri cu “Watches and Wonders Geneva”. Foto: Edward Sevrani

Mai există și logistică specială în oraș. Geneva funcționează practic o săptămână în ritmul acestui salon, iar deplasarea dintre punctele-cheie ale evenimentului este parte din experiență, inclusiv prin trasee și facilități dedicate participanților.

Și nu este singurul eveniment din săptămâna aceea

Tocmai pentru că toată industria este deja în Geneva, în paralel apar și alte evenimente foarte importante. Time to Watches rămâne unul dintre cele mai cunoscute sateliți ai săptămânii, iar în jurul lacului și în hoteluri precum Beau-Rivage sau Four Seasons au loc întâlniri, prezentări și showcase-uri private ale altor branduri. În aceeași perioadă se simt și evenimente precum Chronopolis sau diverse prezentări independente. Despre toate acestea merită însă un articol separat, pentru că Watches and Wonders este doar centrul, nu toată povestea.