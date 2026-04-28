Vilă de 700 mp, proiectată de o firmă din grupul Nordis

Proiectul casei a fost realizat de firma Addicted Evolution SRL, anterior cunoscută sub numele Nordis Arhitectură, conform documentelor de urbanism emise în mai 2023 și citate de G4Media. Firma respectivă are legături strânse cu Nordis Group, companie aflată sub investigația DIICOT pentru suspiciuni de înșelăciune, spălare de bani și constituirea unui grup infracțional organizat.

Conform documentelor consultate de G4Media, vila din Dumbrăvița, de lângă Timișoara, va avea o suprafață utilă de aproape 700 de metri pătrați, incluzând un subsol, parter, etaj, anexă și garaj. Valoarea declarată a construcției se ridică la aproape un milion de lei.

Terenul de 1.420 mp, pe care se ridica vila, este menționat în declarația de avere din ianuarie 2025 a lui Grindeanu. De asemenea, liderul PSD mai deține o casă în Giroc, o altă localitate din apropierea Timișoarei, cu o suprafață de 205 mp, precum și o casă moștenită de soția sa, Mihaela, în localitatea Șintar, de 147 mp.

Detalii despre firma Addicted Evolution SRL

Firma care a proiectat noua locuință a lui Sorin Grindeanu a fost înființată în 2019 sub numele Nordis Arhitectură SRL.

În 2022, compania și-a schimbat denumirea în Addicted Evolution SRL. Conform datelor de la Registrul Comerțului, beneficiarii firmei sunt Bogdan Radu Alexandru (40%)- asociat direct, Vladimir Ciorbă (28%) – asociat indirect, Alexandru Mihai (4%) – asociat indirect, Ovidiu Penciuc (3.08%) – asociat indirect, Florin Poștoacă (3,08%) – asociat indirect, Emanuel Poștoacă (18,76%) – asociat indirect, Cristian Poștoacă (3,08%) – asociat indirect.

În 2025, Addicted Evolution SRL a intrat în insolvență, având datorii de 400.000 de lei către stat.

Reacția lui Sorin Grindeanu

Întrebat despre legătura cu firma care a proiectat casa sa, Grindeanu a declarat pentru G4Media că nu a avut niciun contract direct cu Nordis sau companii afiliate.

„Am contract cu doi antreprenori generali care se ocupă de toată construcția. Ei, la rândul lor, e posibil să fi încheiat contracte de servicii cu acea firmă”, a explicat liderul PSD. De asemenea, Grindeanu a reiterat că nu are nicio relație cu Nordis Group sau cu persoanele implicate în scandalul juridic. „Nu am făcut afaceri cu Nordis Group. E treaba contractorilor cu cine fac afaceri”, a adăugat el.

În 2022, Sorin Grindeanu a fost unul dintre liderii PSD care au călătorit, în cel puțin două curse, cu avioane private închiriate de Nordis Group, una pe ruta Nisa–București, la întoarcerea de la Marele Premiu de Formula 1 din Monaco, și o alta către Madrid.

Grindeanu a recunoscut într-un interviu pentru G4Media că a participat la astfel de zboruri, dar a subliniat că și-a achitat personal costurile. „Să știți că regret acele zboruri, au fost o greșeală și spun acest lucru din perspectiva copilului meu. Eu am fost cu băiatul meu acolo și mi-am expus în mod inutil copilul”, a declarat președintele PSD în februarie 2026.

Dosarul Nordis

Nordis Group, dezvoltator imobiliar de lux, a intrat în atenția DIICOT în februarie 2025. Atunci, Vladimir Ciorbă – patronul Nordis, Laura Vicol – soția acestuia, precum și trei directori ai grupului de firme controlate de aceștia – frații Emanuel, Alexandru și Cristian Poștoacă, au fost reținuți sub acuzații de delapidare, spălare de bani și înșelăciune, fiind ulterior eliberați.

Prejudiciul estimat depășește 70 de milioane de euro, iar măsurile asigurătorii impuse de procurori includ sechestre pe apartamente, terenuri și conturi bancare în valoare de zeci de milioane de euro.