În timp ce barilul de petrol Brent atinge un maxim al ultimelor trei săptămâni, depășind pragul de 100$, eforturile diplomatice se intensifică: ministrul de externe iranian, Abbas Araghchi, a prezentat Rusiei și Pakistanului o listă de „linii roșii” nucleare și strategice, în încercarea de a deblocat negocierile de pace care au stagnat în weekend.

00:15 - Acum 12 minute Pakistanul avertizează la ONU: „Blocarea Strâmtorii Ormuz amenință stabilitatea economică globală”

Ambasadorul Pakistanului la ONU, Asim Iftikhar Ahmad, a lansat un apel urgent în cadrul Consiliului de Securitate pentru protejarea rutelor maritime, avertizând că închiderea Strâmtorii Ormuz reprezintă o amenințare directă la adresa păcii internaționale și a securității alimentare și energetice.

Descriind spațiile maritime drept „linia de supraviețuire a comerțului global”, diplomatul a subliniat că instabilitatea actuală afectează disproporționat națiunile în curs de dezvoltare. Într-un context geostrategic tot mai tensionat, Pakistanul pledează pentru diplomație și cooperare internațională, argumentând că economiile moderne nu pot supraviețui fără un flux neîntrerupt de bunuri prin punctele critice de tranzit ale lumii.

