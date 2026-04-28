Vremea extremă face victime în Rusia, la final de aprilie. Trei persoane au murit, iar zeci de mii de locuințe au rămas fără curent electric în urma unei furtuni violente, conform datelor oficiale transmise de agențiile Xinhua și Agerpres.

Recordul din 1880 a fost doborât luni! Meteorologii afirmă că este cea mai mare cantitate de zăpadă înregistrată vreodată pe 27 aprilie. Traficul aerian și feroviar din Moscova este puternic perturbat: „Niciodată, în întreaga istorie a observațiilor meteorologice, nu a mai fost atât de multă zăpadă pe 27 aprilie”, relatează The Moscow Times.

Ninsoarea a dat peste cap transportul din Moscova, provocând întârzieri majore pentru trenuri și avioane. Conform meteorologilor ruși, ninsorile nu se vor opri prea curând, fiind prognozate să continue până marți.

Un ciclon violent, însoțit de ninsori abundente și rafale de vânt, a măturat centrul și nord-vestul Rusiei, lăsând numeroase localități în întuneric. Această furtună de zăpadă, neobișnuit de severă pentru finalul lunii aprilie, a spulberat recorduri vechi de peste un secol și a paralizat infrastructura în Moscova și în regiunile limitrofe.

Vântul puternic a ucis trei oameni în regiunea Samara. Guvernatorul Viaceslav Fedoriscev a anunțat că, printre victimele incidentelor provocate de prăbușirea copacilor, se află un bărbat și o fetiță.

„În regiune este în vigoare o avertizare cod portocaliu, cu rafale de vânt care ating 27 m/s. Au fost avariate acoperişuri ale clădirilor, linii electrice, staţii de transport public, maşini şi copaci. O tragedie teribilă”, a scris Viaceslav Fedoriscev pe reţeaua socială rusă Max.

Peste 2.000 de persoane din regiunea Novgorod au rămas fără electricitate din cauza fenomenelor meteo extreme. Guvernatorul Alexandr Dronov a anunțat că întreruperile masive au afectat 12 districte, iar la fața locului intervin 22 de echipe de urgență pentru a restabili alimentarea cu energie.

Conform Ministerului rus pentru Situații de Urgență, bilanțul pagubelor provocate de intemperii este alarmant: peste 76.000 de oameni au rămas fără curent, 740 de copaci au fost puși la pământ și 80 de mașini au fost distruse. Problemele au început încă de duminică după-amiază în regiunile Leningrad și Pskov.

„Alimentarea cu energie electrică a fost restabilită pentru aproape 70% dintre consumatorii afectaţi, în cel mai scurt timp posibil”, a declarat o companie locală de energie.

În baza avertizărilor meteorologice de cod portocaliu pentru viscol și polei, edilul Moscovei, Serghei Sobianin, a dispus trecerea serviciilor municipale în stare de alertă maximă pe parcursul zilei de luni.



