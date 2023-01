Extra premiu: o cină pentru două persoane, la fix pentru Valentines Day sau Dragobete.

Câștigătorul extra premiului, ce constă într-o cină pentru două persoane, va trebui să fie prezent în ziua și în locul comunicat de către organizator. Restaurantul ales va fi din zona București, iar câștigătorul va avea la dispoziție un buget de consumație de 1.500 de lei și poate fi însoțit de încă o persoană. În plus, o mențiune la fel de importantă, acest premiu nu poate fi convertit în bani.

Lista câștigătorilor rundei a șasea a concursului “Câștigă cu Întrebarea Zilei”:

1. Elena S. – mașină de spălat;

2. Mihai N. – aragaz;

3. Nicoleta T. – televizor;

4. Gabriela Z. – cuptor electric;

5. Cristina Narcisa C. – fier de călcat;

6. Emanuel L. – mixer;

7. Alexandrina M. – robot de bucătărie;

8. Nedelcu T. – robot de bucătărie;

9. Cristina-Elena N. – aspirator;

10. Daniela P. – aspirator;

11. Maria M. – aspirator;

12. Adrian M. – mașină de tocat;

13. Georgeta Elisabeta P. – mașină de tocat;

14. Mihai D. – mașină de tocat;

15. Ella M. – mașină de tocat;

16. Marius A. – tigaie Delimano;

17. Silviu O. – tigaie Delimano;

18. Ileana L. – tigaie Delimano;

19. Diana P. – tigaie Delimano;

20. Elena B. – tigaie Delimano;

21. Alina M. – prăjitor de pâine;

22. Irina B. – prăjitor de pâine;

23. Victor C. – prăjitor de pâine;

24. Rodica L. – prăjitor de pâine;

25. Viorica P.-H. – prăjitor de pâine;

26. Cory C. – prăjitor de pâine;

Runda a șaptea a concursului “Câștigă cu Întrebarea Zilei” se va desfășura în perioada 30 ianuarie – 12 februarie 2023. Pentru mai multe detalii, consultă regulamentul concursului sau accesează rubrica FAQ aici.

