Wörwag Pharma România susține diagnosticarea precoce a neuropatiei diabetice și demarează inițiativa „Stand up for your feet!”, o campanie de educație terapeutică menită să crească gradul de conștientizare pentru diagnosticul precoce, tratamentul adecvat și reducerea riscurilor asociate neuropatiei diabetice.

Nedescoperită la timp, neuropatia diabetică poate provoca răni care se pot infecta, evoluând chiar către amputarea unui deget sau a unei părți din picior. Astfel, evaluarea de către un medic (diabetolog, neurolog sau medic de familie) și testarea precoce devin esențiale pentru sănătatea pacientului.

„Din păcate, neuropatia sau neuropatia diabetică este o afecțiune severă. Iar eu am această afecțiune. Dar… încă simt atunci când calc pe o piesă de Lego uitată pe jos de nepotul meu. Doare. Dar mă bucur că simt chiar și acea senzație de durere pentru că înseamnă că pot spera, că încă nu am pierdut lupta”, completează pacienta.

Cum se manifestă neuropatia diabetică în prima fază

În faza de debut neuropatia diabetică prezintă câteva simptome ușor de depistat la nivelul picioarelor: furnicături, senzație de arsură, durere înțepătoare sau senzație de curentare și senzație de amorțire. Simptomele se manifestă în special înainte de culcare și în momentele de relaxare.

Recomandări Cazul românului care s-a sinucis într-un penitenciar din Olanda. Autoritățile olandeze resping orice acuzaţii: „NU a mai existat nicio altă tentativă”

De asemenea, neuropatia diabetică se poate manifesta prin sensibilitate redusă la temperatură (pacientul nu poate face diferența între apa rece și caldă), senzație redusă de presiune (pacientul nu simte dacă pantofii sunt prea strâmți) și instabilitate în timpul mersului (pacientul umblă legănat).

„Prima dată când am conștientizat a fost în timp ce făceam un duș. Soțul meu a venit în baie și mi-a spus că e cam mult abur și m-a întrebat dacă apa nu este prea fierbinte pentru că pielea mea era foarte roșie. Atunci am realizat că este ceva în neregulă cu percepția mea la căldură, pentru că apa trebuie să fi avut vreo 40 de grade. Când i-am povestit fiicei mele, ea m-a sfătuit să merg la medic pentru o consultație pentru că nu pare să fie ceva normal.

Când am discutat cu medicul, mi-am dat seama că viața mea se va schimba. Dar nu neapărat în rău, pur și simplu mi-am concentrat atenția diferit. 74 de ani este o vârstă bună, iar acum iau medicamente și am grijă de mine, sport, nutriție, sănătate mintală. Oricum, toate astea sunt la modă acum. Și, din fericire, cei din jurul meu mă sprijină și le sunt recunoscătoare”, susține Mihaela.

„Medicii ne sunt prieteni, nu dușmani”. Testează-te din timp

Medicul diabetolog, neurolog sau de familie stabilește diagnosticul de neuropatie diabetică. Însă, pentru o testare inițială există o serie de teste disponibile pentru evaluarea stării actuale de sănătate. Testul Michigan reprezintă în acest sens o metodă simplă, neinvazivă și precisă de autodiagnosticare. Testul durează aproximativ 2 minute și cuprinde 15 întrebări raportate la evenimentele și simptomele ultimelor 2-3 luni.

Recomandări Fostul ambasador al Germaniei în Rusia, pentru publicul român: „Un KGB-ist va gândi întotdeauna în termeni de conspirație. Putin vrea să ne țină în capcana fricii”

„În fiecare zi îmi verific picioarele, îmi analizez fiecare rană, iritație, fiecare bătătură. Trebuie să am grijă ca acestea să nu se extindă. În cel mai rău caz, o infecție ireversibilă poate duce la amputarea piciorului. Nici nu vreau să mă gândesc la asta. De fapt, trebuie să mă gândesc la asta pentru a mă motiva să nu ajung acolo. Dar, până acum e totul bine. Am ajuns să mă înțeleg cu dușmanul și să îl integrez în viața mea. În unele privințe abandonezi, dar în altele câștigi.

Discuția cu medicul m-a ajutat să îmi revin. Medicii ne sunt prieteni, nu dușmani; am realizat asta și pot doar să îi sfătuiesc pe toți să meargă rapid la medic dacă simt că ceva este în neregulă cu picioarele sau mâinile lor, dacă simt furnicături, arsuri sau dacă nu simt nimic”, conchide Mihaela povestea sa.

Campania „Stand up for your feet” este susținută de Wörwag Pharma România și urmărește creșterea gradului de conștientizare a consecințelor neuropatiei diabetice, a necesității depistării și tratamentului precoce. Inițiativa se desfășoară la nivel internațional și își propune să contribuie semnificativ la îmbunătățirea calității vieții persoanelor ce suferă de diabet, printr-o comunicare și o educație terapeutică adecvate.

Recomandări Vicarul eparhial din Dâmbovița are site care primește bani de la Consiliul Județean și primării

Află mai multe despre testare pe website-ul oficial de campanie „Stand up for your feet”.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO "Nimeni nu avea ideea asta". În 1993 a dat lovitura cu o afacere unică în România, acum are o avere uriașă

Playtech.ro Un bărbat important din viaţa Simonei Halep ARUNCĂ BOMBA despre dopaj! A povestit ce făcea sportiva, de fapt

Viva.ro Doamna Lina a fost eliminată de la Chefi la cuțite, iar acum a rupt tăcerea. Ce nu s-a văzut la tv i-a uimit pe cei din platou. Reacția lui Scărlătescu

Observatornews.ro Anchetă la Spitalul Sf. Spiridon din Iași, după ce o doctoriță și-ar fi internat părinții ani la rând, s-ar fi folosit de colegi ca să fie supravegheați și îngrijiți permanent

Știrileprotv.ro O familie și-a transformat câinele în „covor ornamental” după ce acesta a murit

FANATIK.RO Satul din România care nu mai are niciun locuitor. De jumătate de secol este abandonat

Orangesport.ro Variantă uluitoare pentru FCSB. Propunerea venită la scurt timp după interviul lui Dică: ”Regulamentar poate să se întoarcă” | EXCLUSIV

HOROSCOP Horoscop 1 noiembrie 2022. Leii trebuie să se ocupe de treburile lor cât se poate de bine și să evite pierderea timpului