Promovarea femeilor în politică și în funcții de conducere a devenit un fapt firesc pentru liberali, numărul acestora crescând de la an la an, cu un record atins în aceste alegeri, când PNL are peste 9.000 de femei pe listele de candidați.

Opinia președintelui PNL, Nicolae Ciucă, este că: ,,Deși egalitatea de gen e astăzi mai echilibrată decât acum 20 de ani, știm că încă există discriminări și abuzuri la adresa femeilor. Nu există săptămână în care să nu auzim despre cel puțin un act de violență, de cruzime, de hărțuire, de agresiune sexuală, fizică sau verbală împotriva femeilor. De aceea, doamnele și domnișoarele care anul acesta fac un pas în politică sunt reprezentative în lupta pentru egalitatea de gen. Schimbarea de mentalitate în România în ce privește rolul femeii în politică nu este ușoară. Vor fi multe contre și multă rezistență. Însă cele 9000 de femei care candidează la alegerile locale din partea PNL vor netezi drumul pentru următoarea generație de femei politician”.

Vorbim, mai exact despre 9.218 de candidate, în țară și în diaspora, reprezentante ale tuturor filialelor PNL. Într-un clasament intern, conducerea o deține regiunea Sud – Est, cu județele Constanța, Tulcea, Galați, Vrancea, Brăila și Buzău, cu 1600 de candidate la primării și consilii județene și locale.

Organizația de femei liberale este un organism intern al partidului, extrem de activ și implicat în problematici actuale. Una dintre inițiativele recente ale OFL, protejarea copiilor în mediul virtual, a strâns peste 200.000 de semnături de susținere.

Președinta OFL, Nicoleta Pauliuc declară: ,,Am spus mereu și susțin în continuare că OFL este arma secretă a PNL. Le-am spus doamnelor din organizație că anul electoral 2024 va fi definit de capacitatea fiecărui partid de a răspunde unor aşteptări de bază definite de triada „Şcoală – Stradă – Spital”, teme pe care femeile le cunosc şi le înţeleg mai bine decât bărbaţii şi, tocmai de aceea, pot fi mai convingătoare decât ei. Cred că în 2024, mai mult ca niciodată, oamenii vor vota acei candidaţi care oferă speranţă, care creează entuziasm, care sunt capabili să adune la un loc cât mai multă energie pozitivă. Noi, femeile liberale avem convingerea că merităm mai mult în politică și că suntem capabile de mai mult. De mult mai mult. PNL e un partid care respectă femeile și unde femeile găsesc oportunități”.

La nivel statistic, din cele peste 19 milioane de persoane cu reşedinţa pe teritoriul României, 9.800.000 sunt femei, reprezentând 51,5% din totalul populaţiei rezidente, dintre care 52,8% locuiesc la oraş. În mediul rural ponderea populaţiei feminine este de 50%.

