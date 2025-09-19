Podologia medicală face un pas istoric în România

Cu toate acestea, în România, îngrijirea medicală a tălpii piciorului este profund subestimată. Lipsa unei școli medicale de podologie, a unei specializări oficiale în profilaxia unghială și în recuperarea plantară, precum și confuzia frecventă între tratamentele estetice și cele medicale, creează un vid periculos. În acest context, pacienții ajung adesea prea târziu în cabinetele specialiștilor, iar probleme perfect tratabile la început pot degenera în complicații grave – infecții severe, tulburări de mers, afectarea articulațiilor superioare sau, în cazurile dramatice, chiar amputații.

O colaborare internațională fără precedent

Podologia medicală, una dintre disciplinele emergente ale medicinei moderne, începe să își facă loc și în România prin inițiative academice care conectează această specialitate la standardele internaționale. Pentru prima dată, studenții și practicienii din domeniu au acces la programe de formare universitare cu recunoaștere globală, ceea ce deschide perspective noi atât pentru carierele individuale, cât și pentru integrarea podologiei în sistemul de sănătate publică.

Prin asocierea dintre Uniunea Podiamed și Sociedad Mexicana de Podología Médica (SOMEPOMED)

Podologia medicală din România marchează un moment istoric prin asocierea dintre Uniunea Podiamed și Sociedad Mexicana de Podología Médica (SOMEPOMED), organizație universitară cu tradiție în Mexic, recunoscută pentru standardele academice înalte și colaborările internaționale.

Platforma universitară creată împreună reprezintă o premieră pentru studenții români, oferindu-le acces la formare universitară acreditată la nivel internațional, sub egida Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (SICyT) – autoritate guvernamentală mexicană responsabilă de inovare, știință și educație superioară.

Podiamed – prima uniune dedicată dezvoltării podologiei medicale în România, cu obiectivul de a aduce profesia la nivelul de recunoaștere și respect internațional.

Somepomed – instituție universitară și organizație științifică ce formează podologi medicali în Mexic și în spațiul latino-american, cu experiență de peste un deceniu.

SICyT – susținerea guvernamentală care garantează faptul că diplomele emise în cadrul acestor programe au valoare universitară reală și sunt recunoscute în sistemul academic internațional.

Importanța diplomelor universitare internaționale

Diplomele universitare acordate sub patronajul SICyT și Somepomed au o greutate academică superioară celor naționale:

Sunt recunoscute în registre internaționale de educație și pot fi echivalate mai ușor prin centre de recunoaștere academică (CNRED în România, ENIC-NARIC la nivel european).

Atestă formarea în podologie medicală ca disciplină universitară, nu doar ca specializare tehnică.

Permit mobilitatea profesională în țările unde podologia este o profesie reglementată.

Oferă studenților un avantaj competitiv semnificativ în fața altor forme de formare limitate la nivel local.

Misiunea programului

Uniunea Podiamed, în colaborare cu Somepomed, își asumă misiunea de a construi prima școală medicală de podologie din România, deschisă către viitor, știință și standarde academice internaționale. Acest parteneriat nu doar ridică nivelul de educație, dar pune bazele unei profesii moderne, integrate în sănătatea publică și în medicina preventivă.Prima școală medicală de podologie din România este fondată de către Adelina Palaghia și Mirela Cinteză, nume de referință în recuperarea talpii piciorului și în profilaxia unghială.

