Prima Zi a Festivalului Neversea a Fost Un Succes

Peste 62.000 de oameni din țară și din străinătate au trecut pragul festivalului Neversea în prima zi

Neversea, cel mai mare festival de pe o plajă din Europa, a început, și peste 62 000 de fani s-au putut bucura deja de experiența primei zile pe malul mării.

INNA, Nick Carter, Bebe Rexha, DJ Snake, Jan Blomqvist, dar și Killa Fonic, Azteca, Rava, Șatra B.E.N.Z au adus bucurie și culoare pe cele patru scene din festival pentru fanii cărora le-a fost dor de momentele unice de la Neversea.

Nick Carter, unul dintre cei mai așteptați artiști din lineup, membru al celui mai cunoscut boy band – Backstreet Boys, a fost primit cu entuziasm și multă fericire de fanii Neversea, iar hituri precum “As Long As You Love Me”, “Larger Than Life”, “Show Me The Meaning”, “Quit Playing Games”, “I Want It That Way”, “Backstreets Back” au creat momente unice și o atmosferă memorabilă.

Bebe Rexha a venit pentru prima dată la Neversea și s-a declarat impresionată de primirea din partea publicului. Fanii au cântat alături de ea hiturile care au propulsat-o în întreaga lume precum “Me, Myself and I”, “Im Good”, “In The Name of Love”. În timpul show-ului, artista a ales doi fani din public, pe care i-a urcat pe scena și a organizat un concurs de dans.

DJ Snake a avut un show care ar putea fi definit ușor ca “pure madness”: mix eclectic de stiluri ale pieselor care se aud pe cele mai mari scene ale lumii.

INNA a urcat din nou pe scena Neversea, acasă, la Constanța, și a spus publicului că o bucură reîntâlnirea cu ei și că nu se aștepta să vină atât de mulți să îi arate iubirea și susținerea lor. Invitații speciali ai artistei au fost Kris Kross Amsterdam, cei cu care a colaborat pentru “Queen of My Castle”, imnul oficial Neversea 2024.

Pe scenă au urcat și câteva jucătoare din Naționala de Fotbal Feminin: Andreea Părăluță, Florentina Olar, Florentina Istrate, Ana Maria Stanciu și Laura Rus au fost primite cu scandări și aplauze. “Reginele” Neversea, echipa de femei care contribuie ca Neversea să fie de șase ediții un festival de top în întreaga lume au urcat pe scenă cu un banner pentru public cu mesajul “You are the most beautiful crown in the world”.

Neversea, Queen of Festivals, a primit de anul acesta o infuzie de energie feminină în tot ceea ce înseamnă lineup, experiențe și campanii dedicate ale partenerilor, dar și parteneriatul strategic cu Federația Română de Fotbal, prin Naționala Feminină de Fotbal a

României – Womens Models = Neverseen Power, care pune bazele unei echipe unite de profesionalism, pasiuni și valori comune.

Începând cu acest an, Neversea își asumă misiunea de a crește procentul de femei

artiste din festival. De asemenea, anul acesta, în fiecare zi, la fiecare scenă, va fi cel puțin câte o artistă inclusă în lineup.

De altfel, artiștii din lineup au creat momente speciale cu artiste, astfel că Șatra B.E.N.Z au invitat-o pe Bruja, Rava pe Leno, Alex Super Beats pe DJ Mă-ta și astfel de surprize vor continua și în zilele următoare.

Alături de Partydul Kiss FM, a urcat pe scenă și Marusha N, câștigătoarea campaniei “Fii DJ-ița Kiss FM la Neversea”.

Petrecerea continuă astăzi cu Altego, Antonia și Alex Velea, Maluma, Gordo, Don Diablo, Mahmut Orhan, Vintage Culture, Shimza, Deliric, Elena Gheorghe, Raluka și mulți alții.

MALUMA, superstarul columbian de reggaeton și latino-pop, ale cărui hituri de top și

colaborări cu artiști precum Shakira, Jennifer Lopez, The Weeknd, J Balvin, Ricky Martin și

Madonna l-au propulsat către faima internațională, urcă pentru prima dată pe scena

festivalului Neversea. Cunoscut pentru vocea sa caliente și prezența sa pe scenă, Maluma a

primit multiple nominalizări și premii Latin Grammy. Albumele sale, precum „F.A.M.E.” și

„11:11”, s-au bucurat de un succes internațional, în timp ce turneele sale mondiale sunt

sold-out. Fanii lui Maluma se pot bucura de cele mai tari hituri ale artistului la scena

principală a festivalului.

Cele patru apusuri și patru răsărituri de la Neversea sunt așteptate de fanii festivalului în fiecare vară, momente în care își promit că vor dansa și vor cânta alături de artiștii favoriți. În cele 5 ediții de festival, peste 1.2 milioane de iubitori Neversea s-au bucurat de experiența memorabilă de la malul mării.

Neversea, locul 23 în top 100 DJ Mag, promite cea mai caliente ediție de până acum datorită celor peste 100 de artiști, experiențelor pregătite în festival și momentelor unice create de cel mai mare festival de pe o plajă din Europa.

