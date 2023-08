Profil de medic de top: cum lucrează chirurgul cu cea mai mare rețea de clinici oftalmologice private din România - 5 clinici și peste 20.000 de operații la activ

A operat dioptrii de -18

Dr. Holhoș a operat multe cazuri complicate, în general din cauza unor afecțiuni preexistente. „Cel mai recent caz care îmi vine acum în minte este al unei fete de 18 ani din Brașov care avea dezlipire de retină la singurul ochi cu care putea vedea. Pacienta suferă de sindromul Marfan (afecțiune genetică ce afectează țesuturile conjunctive precum articulațiile și vasele de sânge, n. red.) și dacă nu o operam de urgență își pierdea vederea. Am operat-o, a înțeles că trebuia să stea nemișcată. Ceva impresionant la 18 ani, cu un singur ochi bun și o operație de urgență, grea, complicată, dar totul a ieșit foarte bine”, povestește dr. Teodor Holhoș.

„Am mai avut un alt caz foarte impresionant, al unui pacient cu spondilită, care avea coloana vertebrală deformată. Avea o cataractă care putea duce la orbire. Am avut noroc că masa noastră de operații este una mobilă și se poate fixa în tot felul de poziții, și au ajutat și colegele asistente, doar așa am reușit să îl operăm. Am mai operat o pacientă din Ucraina care avea dioptrii de -18. Am avut un pacient cu dioptrii severe și nistagmus (o afecțiune neurologică în care ochiul face mișcări involuntare și repetitive, n. red.), pe care l-am scăpat de ochelari cu ajutorul tehnologiei SMILE Pro, cea mai avansată din lume în acest moment. Prin orice altă tehnică chirurgicală ar fi fost imposibil, pentru că ochiul trebuie să stea nemișcat în timpul intervenției. Altfel, vedea foarte rău cu nistagmus și ochelari cu dioptrii mari.”

SMILE Pro este o tehnică chirurgicală ce permite realizarea unor intervenții minim invazive de reducere a dioptriilor, procedura având o durată de doar circa 7 secunde – fapt ce face posibilă tratarea unui număr atât de mare de pacienți, câteva zeci, într-o singură zi de lucru.

Această procedură este una din tehnicile preferate de doctorul Holhoș, grație unor avantaje precum rapiditatea cu care se realizează intervenția, dimensiunea redusă a inciziei în cornee (de doar 2-4 mm), riscul redus de complicații și timpul scurt de recuperare a pacientului. Pe cât de avansată este această intervenție, pe atât de dificilă este însă calea către utilizarea echipamentului la standardele cerute în chirurgia oftalmologică.

„SMILE Pro este a treia generație dezvoltată de grupul ZEISS a unei operații numite ReLEx. Spre deosebire de alte operații (LASIK, de exemplu), laserul nu taie din suprafața corneei, ci decupează înăuntrul acesteia o lenticulă, care apoi este extrasă printr-o mică incizie. Rezultatul este același – se corectează curbura corneei și dispare nevoia de a purta ochelari. Diferența este că suprafața corneei rămâne neatinsă”, explică medicul.

Operațiile oftalmologice cu laser nu se învață în facultățile sau spitalele de stat din România

De ce fel de pregătire are nevoie un medic pentru a ajunge chirurg oftalmolog? Cum poate ajunge acesta să facă asemenea operații avansate? Ei bine, pentru tinerii care se gândesc să aleagă o astfel de carieră poate fi descurajant să afle că în România aceste intervenții nu se învață nici la facultate, nici în timpul rezidențiatului și nici măcar în spitalele publice.

„La stat nu se fac operații de chirurgie refractivă cu laser și nici investigații pentru așa ceva”, spune dr. Holhoș. „A trebuit să încep de la zero, să învăț aparatura și tehnicile de investigație. În perioada respectivă aveam deja primul meu cabinet de optică, dar eu voiam să fac chirurgie. Apropo de investigații: când am terminat eu facultatea, în clinica de oftalmologie nici nu exista tomograf OCT, deci nu știam ce înseamnă tomografia în coerență optică. Așa că după pregătirea din rezidențiat a trebuit să o iau de la zero pe drumul de chirurgie oftalmologică refractivă. Iar asta durează mulți ani.”

În general, spune medicul, pregătirea unui chirurg durează foarte mult. „După 6 ani de facultate și 5 de rezidențiat oarecum ești abia la jumătatea drumului. Ai bazele, știi cât de cât unele lucruri, dar abia de aici începe partea cea mai grea. În timpul rezidențiatului eu am avut șansa să fac operații, dar cu chirurgia refractivă nu am avut deloc tangență.”

Chirurgia refractivă cu laser se învață cum trebuie doar în străinătate

Și atunci, unde poate învăța un tânăr medic să facă operații cu laser? „Pregătirea în chirurgie refractivă se face la noi în țară doar în câteva locuri și numai în privat. Altfel, poți să vezi la câte o clinică proceduri realizate de alții, dar ca să înveți, să mergi la cursuri, să ai o diplomă, o certificare, asta se poate doar în Europa sau în America”, spune medicul.

„Ca să învăț chirurgie refractivă mi-a trebuit câțiva ani ca să fiu bun. E multă teorie preliminară – mai întâi despre investigații, abia apoi înveți despre operație. De multe ori, această etapă durează mult deoarece înveți complicații, posibile abordări – pe care poate nu le vei folosi niciodată, dar trebuie să știi ce să faci dacă apare o anumită complicație, să știi să te descurci într-o operație dacă nu e un caz de rutină. Partea de teorie este lungă și anevoioasă; practica este un pic mai ușoară pentru că te ajută aparatul.”

Tehnologia ajută, într-adevăr, foarte mult, spune medicul. Noile generații de aparate laser sunt extrem de rapide, lucrează cu precizii de ordinul a câteva miimi de milimetru și dispun de numeroase funcții de asistență pentru chirurg. Însă toată această sofisticare tehnologică are un preț: trebuie să înveți să lucrezi cu fiecare nou aparat. „Chirurgia refractivă se învață pas cu pas, în ordinea complexității intervenției: mai întâi faci operații PRK, apoi LASIK, abia apoi poți trece la lucruri mai complicate ca SMILE și în final SMILE Pro. Ca să trec de la SMILE la SMILE Pro, chiar dacă sunt proceduri asemănătoare și practic nu o luam chiar de la zero, tot a durat câteva luni să mă adaptez și totul să intre în automatism. E ca la avioane: toate zboară, dar până înveți comenzile și cum se comportă aparatul durează mult.”

În fiecare an, cursuri de pregătire în străinătate pentru toată echipa – medici, dar și asistente

Așa se face că doctorul Teodor Holhoș a luat calea Americii. Pentru medic și echipa sa, deplasările în străinătate, la cursuri de formare profesională, sunt ceva la ordinea zilei.

„Am descoperit că fără o echipă care să știe ce face nu pot evolua”, explică medicul. „La început le făceam eu pe toate: investigații, măsurători, tomografiile, biometriile, pregătirea cristalinelor etc. și îmi lua foarte mult timp. Cum mie îmi plăcea cel mai mult doar să operez, am început să deleg. Dar ca să delegi, prima dată trebuie să înveți pe cineva.

Am început cu formarea echipei încă din 2018-2019, am mers în America la instruire foarte amănunțită – și nu numai pentru medici. Acolo se face instruire și de personal auxiliar, optometriste, asistente, tehnicieni pe care îi învață să facă tomografii, ecografii, biometrii, totul la modul foarte profesionist. Ca buget, asta înseamnă pentru noi un cost de peste 5.000 de euro pentru fiecare persoană. Am dus și câte 12 oameni într-o tură, deci bugetele sunt foarte mari, cel puțin pentru deplasările în America. Dar participăm și la sesiuni de formare în țară, la congrese naționale, la pregătiri în Europa, este o continuă investiție în personal.”

Inclusiv soția doctorului – de formație profesoară de Limbi Străine – participă la astfel de cursuri de formare. Pentru că a decis să își schimbe cariera pentru a-și ajuta soțul, Andra Holhoș a urmat cursuri în managementul clinicilor oftalmologice (da, în SUA există astfel de cursuri super-specializate).

„Aceste pregătiri le facem anual”, spune dr. Holhoș. „Tot timpul apar noutăți, așa că am dus echipa de asistente la Londra ca să vadă cum se face pregătirea pacienților pentru chirurgia refractivă, să vadă la ce nivel trebuie să fim, să aibă încredere când le prezint pacienților. Dacă audiază cursurile pe viu și se instruiesc acolo au mult mai mare încredere să lucreze cu pacienții și fac lucrurile mult mai bine. Nici eu nu fac excepție. Tot timpul înveți, mai ales dacă apare tehnologie nouă, trebuie să fii tot timpul în pas cu ea.”

Chirurgia, o alegere încă din liceu

Teodor Holhoș a știut încă din liceu că vrea să facă medicină – și mai ales chirurgie. „Îmi plăcea foarte mult să meșteresc, aveam manualitate bună, nu-mi plăcea să stau în fața calculatorului. Îmi plăcea să fiu activ, să fac, să descopăr lucruri. Nu mă vedeam stând în fața unui calculator, așa că am ales varianta asta mai activă, în chirurgie. E adevărat că în facultate, să îi văd pe colegii mei de generație care lucrau în IT cum câștigau deja foarte bine era cam demoralizant”, râde medicul. „Dar nu mă imaginam făcând altceva. Dintotdeauna mi-au plăcut cel mai mult operațiile la care rolul cel mai important e al chirurgului, nu al aparatului. Așa sunt intervențiile pe retină, de exemplu, unde aparatul contribuie poate cu 10% din rezultat, nu mai mult. Dacă o operație SMILE Pro durează 7 secunde, o operație pentru dezlipire de retină poate să dureze și două ore.”

Cum arată o zi din viața dr. Teodor Holhoș

„De obicei sunt mai activ dimineața. Îmi place să mă trezesc la 6:30, seara nu-mi place nici măcar să conduc. Dacă trebuie să plec în deplasare, am timp să ajung la clinici. Fac operațiile tot dimineața, când sunt fresh, iar consultațiile după-amiaza. În zilele când sunt în deplasări, dimineața operez și după prânz mai am câteva controale, cazuri mai complicate, trimise de ceilalți colegi să vedem dacă se pot opera sau nu. De multe ori reușesc să ajung după-amiaza acasă și mai am timp de ieșit cu bicicletele cu fetițele mele.

Trebuie să îmi împart timpul, să ajung și cu fetele mele la joacă și să fac și activitate fizică, să nu am o viață prea sedentară.

Îmi place foarte mult să fiu activ. În concediu, în primele 2-3 zile mă odihnesc, dar după aceea îmi vin idei. De obicei în concediu am cele mai multe idei de activități și de dezvoltare a clinicilor, pentru că atunci am timp. Iar în weekend tot timpul sunt liber. Asta e partea frumoasă a oftalmologiei – că pot să fiu liber în weekend, când am timp exclusiv pentru familie.”

