Red Bull BC One, cea mai prestigioasă competiție de breaking din lume, revine în România după o pauză de 10 ani

Breakingul românesc își caută un nou campion! Red Bull BC One, cea mai prestigioasă competiție de breaking din lume, revine în România după 10 ani de pauză! Anul acesta, finala națională are loc în Piața Operei din București, sâmbătă, pe 23 mai, de la ora 18:00, iar accesul este gratuit. 20 de dansatori se vor lupta pentru șansa de a reprezenta România în finala mondială, care va avea loc în Toronto, Canada. MC: Macanache.   

Breakingul, una dintre cele mai recognoscibile forme ale culturii hip-hop, s-a născut în anii 70 pe străzile New York-ului și a crescut de la petreceri underground până la fenomen global și sport olimpic. Revenirea în România a competiției Red Bull BC One marchează un moment de referință pentru scena locală de breaking, aflată într-o creștere constantă în ultimul deceniu. Ultima ediție locală a avut loc în 2016, după o perioadă (2011–2016) care a definit scena: workshop-uri cu Lilou, cyphere în Kristal, Amfiteatrul Eminescu sau Street Delivery și o generație de campioni, precum B-Boy Franke, B-Boy China și B-Boy Marius. În 2025, România a mai marcat o premieră: B-Girl Carla a devenit prima româncă invitată la finala mondială a competiției, care a avut loc în Tokyo, Japonia. 

Macanache: „Simt că renaște mișcarea și în același timp se reactivează monștrii sacri ai acestui stil de dans! Mă simt ca un copil în prima zi de școală, abia aștept să înceapă și să nu se mai termine niciodată! Cei care vor fi martorii finalei naționale Red Bull BC One vor rămâne cu una dintre cele mai frumoase amintiri!” 

Juriul finalei naționale reunește nume importante precum B-Boy Franke (câștigător Red Bull BC One România 2012), B-Boy Marius (câștigător Red Bull BC One România 2014, 2015, 2016) și B-Boy Lee (Red Bull BC One All Star & campion internațional).  

Cine va lupta pentru trofeupe 23 mai 

Există două moduri prin care poți ajunge să concurezi în finala națională Red Bull BC One. Primul este pe bază de invitație: în fiecare an, un număr de breakeri sunt selectați pe baza nivelului lor ridicat și-a performanțelor din competițiile de breaking locale și internaționale. Acești B-Boys și B-Girls, wildcards, primesc automat un loc pe scena finalei naționale. A doua variantă este să-ți câștigi locul prin battle, în etapa de calificare care va avea loc pe 22 mai la București, la Vertigo Dance School.  

Ziua calificărilor începe cu un workshop susținut de B-Boy Lee, membru al juriului, apoi fiecare concurent are la dispoziție un showcase de câte 1 minut pentru a-și demonstra talentul. Cei mai bine punctați, în număr de 16, intră în battle-uri 1 la 1. Dintre ei, doar 8 B-Boys și 3 B-Girls avansează în finală, unde li se alătură celor 9 wildcards deja desemnați: B-Girl Carla, B-Boy Cool A, B-Boy Noris by Nature, B-Boy Viky, B-Boy Soso, B-Boy Armand, B-Boy Crazy David, B-Boy Beat the Young Hustler, B-Boy Qal. Înscrierile pentru calificări se fac online, pe redbull.ro, în limita locurilor disponibile (50 pentru B-Boys și 20 pentru B-Girls). 

Cum se desfășoară competiția 

De la 20 la 2. Juriul alege câștigătorii. La București și peste tot în lume, finala Red Bull BC One se joacă unu la unu, în runde de câte 3 minute. Cei 20 de finaliști au la dispoziție doar câteva secunde înainte de fiecare battle să-și ajusteze mișcările pe piesele pe care le servește de la platane DJ Khanfu, responsabil cu muzica și la finala globală de anul trecut din Tokyo. 

Despre Red Bull BC One 

Red Bull BC One este cea mai importantă competiție globală de breaking 1 vs 1, dedicată b-boys și b-girls din întreaga lume. Lansată în 2004, la Biel, Elveția, competiția s-a extins treptat pe toate continentele, devenind un reper în cultura hip-hop. Finala globală aduce pe aceeași scenă cei mai buni breakeri din lume, într-un spectacol de forță, precizie și creativitate. În fiecare an, competiția reunește 16 b-boys și 16 b-girls de elită. 24 dintre aceștia sunt dansatori de top invitați, iar ceilalți opt își câștigă locul pe scenă în cadrul Red Bull BC One Last Chance Cypher, acolo unde campionii naționali se luptă pentru un loc în marea finală.  

În 2026, Red Bull BC One va ajunge la cea de-a 23-a ediție globală și la a șasea ediție în România, parte dintr-un circuit internațional care cuprinde peste 70 de evenimente în 27 de țări. Anul trecut, B-Girl Riko și B-Boy Issin au scris istorie, aducând Japoniei prima dublă victorie în finala globală Red Bull BC One. Fiecare ediție reunește an de an cei mai buni breakeri ai momentului, care se duelează pentru titlul mondial.  

Semnificația revenirii în România 

Revenirea competiției în România oferă comunității locale oportunitatea de a concura la standarde internaționale și de a-și exprima stilul și originalitatea în fața unui juriu format din figuri de referință ale breakingului mondial. 

Evenimentul contribuie la consolidarea scenei naționale și la conectarea acesteia cu mișcarea globală de breaking, într-un moment în care fenomenul este în plină expansiune la nivel mondial. 

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Momentul în care bărbatul din Neamț este împușcat mortal de luptătorii SAS: „Hai afară, lasă arma, nu îți facem nimic! Discutăm și atâta tot”
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
