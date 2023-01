Acest articol conține linkuri cu coduri de marketing afiliat, ceea ce înseamnă că dacă veți comanda online produse din magazinele promovate, un procent din valoarea achiziției intră în contul de afiliere al Libertatea. Mai multe detalii despre marketingul afiliat, pe profitshare.ro sau 2performant.

Notino.ro a devenit în cei 18 ani de existență magazinul online cu una dintre cele mai variate selecții de parfumuri și de produse cosmetice. Astfel, în momentul de față, clienții pot alege dintre 82.000 de produse unice de la 1.500 de branduri globale sau locale, ceea ce a adus brandului an de an premiul pentru cel mai bun beauty e-shop.

Specialiștii de la Notino.ro lucrează în permanență pentru a oferi săptămânal clienților lor oferte cât mai bune și mai atrăgătoare. Astfel, poți achiziționa la prețuri irezistibile parfumuri și cosmetice de lux de la branduri de top la nivel mondial.

Ți s-a întâmplat vreodată să încerci un parfum într-unul dintre magazine și apoi să-l cauți online pentru a-l cumpăra mai ieftin? La Notino.ro nu este cazul pentru că retailerul garantează aceleași prețuri excelente la e-shop, în magazinele fizice și prin aplicația dedicată dispozitivelor mobile.

Pe Notino.ro poți găsi în fiecare săptămână o gamă foarte variată de parfumuri pentru femei și bărbați, produse de machiaj, îngrijirea părului, tenului și corpului. Retailerul online a pregătit clienților săi pentru astăzi, 19 ianuarie, o nouă promoție în care sunt incluse de această dată parfumuri de casă la discounturi de 15% cu codul home. Oferta durează până când stocul se va epuiza.

Difuzorul de aromă cu rezervă Glade Aromatherapy Pure Happiness reprezintă un mod plăcut și stilat de a parfuma interiorul casei tale. Acest odorizant electric va împrospăta orice încăpere, indiferent de cât de mare este aceasta, oferind un parfum unic și minunat de portocale și neroli ce poate ține până la 100 de zile. Răsfață-te cu acest dispozitiv care îți va oferi un parfum realizat cu un amestec dublu de uleiuri esențiale din țara lor de origine.

Dorești să te concentrezi, să-ți calmezi mintea tulburată și să savurezi o meditație profundă? Lumânarea parfumată Himalyo Zen te va ajuta să ajungi la o stare de echilibru mental perfect. Vei aprecia acest accesoriu elegant și stilat nu doar în momentele în care îți vei dori să te calmezi, ci și atunci când vei dori să simți parfumul delicat al uleiurilor esențiale 100 % naturale.

Starea de bine pe care o resimți în plină vară poate fi trăită în câteva clipe chiar în casa, oricând dorești, cu ajutorul Lumânării tip pastilă Souletto Reminiscense. Primele arome aparțin notelor verzi și mărului suculent, apoi se alătură aromele de ierburi, flori, inclusiv lavandă și crin de vale, și note condimentate de mosc. Acest amestec va deveni sinonim cu bunăstarea și cu relaxarea.

Lumânarea parfumată Bath & Body Works Vanilla Bean îți umple locuința cu o aromă minunată, creând astfel o atmosferă confortabilă unde te vei simți întotdeauna excelent. De asemenea, această lumânare reprezintă un accesoriu de decor de lux, care se potrivește în orice încăpere, precum și o idee excelentă de cadou. Conține ceară de soia și uleiuri esențiale.

Un alt mod pe cât de plăcut, pe atât de stilat pentru a-ți parfuma casa este Difuzorul de aromă Air Wick Aroma Mist Calming Rose. Acest dispozitiv electric de interior cu pulverizare automată conține uleiuri esențiale cu note proaspete de bujor și de iasomie, fiind perfect pentru dimineți liniștite de week-end sau pentru o seară relaxantă alături de cei dragi, după o zi epuizantă. Combinația dintre parfumul delicat, calmant și plin de noblețe al bujorului și cel proaspăt, dar intens al iasomiei, te va învălui într-o stare de armonie permanentă.

Parfumează-ți căminul sau oferă unei persoane dragi ție un parfum de interior elegant. În ambele situații, cu Setul cadou Baobab My First Baobab Aurum succesul va fi garantat. Acesta este unul dintre parfumurile mistice din Baobab Collection și se distinge prin notele de iasomie și de mosc. Difuzorul are un look modern și creativ și reprezintă un mod plăcut și stilat de a parfuma o încăpere, care induce o senzație de calm și de confort și care te va ajuta să creezi o ambianță plăcută și primitoare în propria locuință.

Un odorizant de cameră sau o lumânare parfumată cu aroma preferată îți va transforma locuința într-o oază de confort și de relaxare. Poți folosi anumite parfumuri pentru casă pentru a neutraliza mirosurile culinare sau ale animalelor de companie, în timp ce altele completează atmosfera birourilor. Așadar, nu ezita și cumpără de la Notino.ro produse din gama de parfumuri pentru casă precum lumânări parfumate, uleiuri, lămpi catalitice, odorizante de interior sau difuzori de aromă și parfumează-ți locuința cu o esență unică și pentru a crea un mediu plăcut și confortabil.

