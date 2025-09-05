Revelion la Lisabona – 7 zile de poveste între fado, ocean și istorie

Cu plecare pe 27 decembrie, acest program este ideal pentru cei care vor să îmbine relaxarea cu explorarea culturală. Iar vestea bună este că oferta vine cu tarif redus, cu reducere Last Minute inclusă. Vezi detalii și itinerariul complet pe pagina oficială a circuitului de Revelion în Lisabona .

Lisabona – orașul care te cucerește la primul pas

Lisabona nu are nevoie de prea multe introduceri. Cochetă și colorată, întinsă pe coline care coboară spre fluviul Tejo, capitala Portugaliei combină farmecul medieval cu eleganța clădirilor manueline și energia cartierelor moderne. Primele zile ale circuitului sunt dedicate acestui oraș încântător: cartierul Belem cu Turnul și Mănăstirea Jeronimos, piețele Rossio și do Comercio, dar și străduțele animate unde fado-ul se aude în fiecare seară.

Un moment special îl reprezintă trecerea dintre ani. Poți alege cina festivă organizată la hotel sau poți trăi bucuria străzii, alături de mii de oameni, în piețele Lisabonei. Focurile de artificii peste fluviu și muzica live fac parte dintr-un spectacol autentic de Revelion.

Lisabona – Sursă foto: Unsplash

Excursii care îți rămân în memorie

Circuitul include zile libere, dar și excursii opționale spre unele dintre cele mai frumoase locuri din Portugalia:

Sintra – „Sinaia Portugaliei", cu palate desprinse din povești, printre care se remarcă Palatul Pena, o explozie de culoare și imaginație arhitecturală.

– „Sinaia Portugaliei”, cu palate desprinse din povești, printre care se remarcă Palatul Pena, o explozie de culoare și imaginație arhitecturală. Cabo da Roca – cel mai vestic punct al Europei continentale, unde Atlanticul îți taie respirația.

Obidos – oraș medieval de basm, înconjurat de ziduri impecabil restaurate, cu case albe și străduțe florale.

– oraș medieval de basm, înconjurat de ziduri impecabil restaurate, cu case albe și străduțe florale. Nazare – sat pescaresc renumit pentru tradițiile sale și pentru plajele imense.

Fatima – loc de pelerinaj catolic vizitat anual de milioane de credincioși.

– loc de pelerinaj catolic vizitat anual de milioane de credincioși. Evora – un oraș UNESCO, unde templele romane și catedralele gotice stau alături de piețe pline de viață.

Porto – capitala vinului de Porto, cu un centru istoric spectaculos și degustări care îți vor răsfăța simțurile.

Aceste incursiuni completează imaginea Portugaliei: o țară unde istoria, natura și gastronomia creează un tablou unic.

De ce să alegi acest circuit?

Îți petreci Revelionul într-o capitală europeană vibrantă , cu atmosferă de festival.

, cu atmosferă de festival. Ai parte de un program echilibrat , care combină tururi organizate cu timp liber.

, care combină tururi organizate cu timp liber. Poți explora atât Lisabona, cât și împrejurimile spectaculoase: Sintra, Fatima, Porto.

Beneficiezi de ghizi locali și asistență în limba română .

. Te bucuri de reducerea Last Minute, care face experiența și mai accesibilă.

Cum rezervi?

Dacă vrei să fii parte din acest tur special, scrie-ne direct pe WhatsApp la 0723 153 702 sau vizitează europatravel.ro pentru mai multe detalii și disponibilitate. Echipa noastră îți va răspunde rapid și îți va oferi toate informațiile necesare pentru o călătorie fără griji.

Alte circuite de Revelion

Dacă te tentează și alte destinații, Europa Travel a pregătit o gamă variată de circuite cu avionul de Revelion – de la marile capitale europene până la destinații exotice. Fie că visezi la Paris, Roma, Dubai sau Thailanda, găsești programul potrivit pentru stilul tău de vacanță.

Concluzie: Circuitul de Revelion în Lisabona (7 zile) este combinația ideală între cultură, distracție și relaxare. Cu plecare pe 27 decembrie și tarif special, este șansa perfectă de a începe noul an într-un oraș romantic, cald și plin de viață.

Foto: Unsplash

