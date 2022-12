Reverse Perspective – artă și inovație într-o nouă perspectivă

Începând de astăzi este disponibilă spre vizionare o nouă lucrare realizată de tineri artiști români, cu sprijinul glo™. Reverse perspective este opera creată de Andrei Bălan și Maria Bălan, o instalație de artă care poate fi văzută într-un spațiu expozițional aflat pe Calea Victoriei nr. 91-93, până pe 7 februarie. Instalația este vizibilă și din exteriorul spațiului expozițional, așa că nu o poți rata dacă ieși la o plimbare relaxantă în centrul Bucureștiului.

O altfel de perspectivă

Reverse Perspective este o instalație de artă formată din 7 piramide. Pe măsură ce treci prin fața operei, descoperi că laturile care par a fi în față sunt, de fapt, în spate, oferind efectul de perspectivă inversă. Fiecare dintre cele 7 piramide prezintă, într-o manieră artistică, un Hyper X2, cel mai recent dispozitiv lansat de glo™ în România.

Astfel, la fiecare privire mai amănunțită asupra lucrării, vei deveni din ce în ce mai curios de modul în care aceasta a fost realizată, interpretând-o într-un mod personal. În galerie sunt expuse și alte opere de artă, instalații și picturi ale artiștilor Andrei Bălan, Maria Bălan, Vlad Șerban și Cezar Stanciu, despre care veți putea afla mai multe detalii în interiorul expoziției.

#RWAC, inițiativa care susține comunitățile creative și tinerii artiști

Reverse Perspective se poziționează la intersecția dintre arhitectură, desen de perspectivă, dar și a experimentului texturilor și culorilor din zona modernă a picturii.

Lucrarea a cerut ingeniozitate, dar și migală, o lună de muncă în tandem a sculptorului Andrei Bălan, alături de graficianul Maria Bălan.

„Experiența realizării lucrării Reversed Perspective a fost una inedită și foarte interesantă. Am avut ocazia să pun la lucru nu doar partea de grafician din mine, ci și pe cea de architect, lucru îmbucurător pentru că de foarte multe ori în proiectele mele experiența celor șase ani de facultate de arhitectură reprezintă un punct forte care mă aduce mai aproape de rezultatul dorit. O altă fațetă foarte faină a acestui proiect a fost faptul că am reușit să văd efectul perspectivei inverse abia în momentul final, al montării. Deci a fost o continuă surpriză a ceea ce, consider eu, este un proiect foarte reușit”, ne povestește Maria Bălan.

Maria este grafician, gravor și street artist, a studiat grafică la Universitatea de Arte și arhitectură la Universitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu“ și îmbină arta de galerie cu cea a străzii. Poți întâlni mici intervenții ale sale în tehnica paste up, dar și murale de dimensiuni mai mari pe străzile din București, Brașov sau Iași.

Andrei Bălan este absolvent al Universității de Arhitectură Ion Mincu București și al Universității de Arte Nicolae Grigorescu București și a intrat pe scena expozițională în 2019, cu o amplă expoziție personală la Hanul Gabroveni. Această primă expoziție, însoțită de lansarea unui album și site (www.balan-andrei.com), a fost mutată în diverse orașe din țară și, parte din ea, va ajunge și în Berlin. Proiectele lui îmbină sculptură, grafică, performance, videomapping, dar și incursiuni sonore, cautând fuziunea artelor, sculptura sunetului și modelarea materiei.

Colaborarea glo™ cu tinerii artiști, sub inițiativa #RebelsWithACause, continuă și în 2023. Rebels with a cause este menit să susțină comunitatea artistică din România prin diferite proiecte care să genereze noi perspective și sensuri. Câteva exemple de astfel de programe sunt Eco Graffiti – artiștii au realizat 7 murale în București, înfrumusețând orașul; Call for artists – la evenimentele mari, cum ar fi Electric Castle sau Summerwell, brandul invită tineri DJ talentați să se exprime în spațiul glo™; Creative Camp – a oferit tinerilor muzicieni oportunitatea de a se întâlni în sesiuni alături de artiști români cunoscuți, dar și expozițiile Irinei Dragomir și a lui Mihai Mureșan din cadrul Art Safari 2022.

Lucrarea Reverse Perspective poate fi vizionată până pe 7 februarie, pe Calea Victoriei nr. 91-93. Descoperă mai multe detalii și surprize pe pagina de Instagram @glo_romania și pe glo.ro.

*(18+) glo™ este un produs cu potențial de risc redus destinat consumatorilor adulți de produse din tutun sau nicotină.

