În prima etapă, 92 de copaci plantați în jardiniere masive pe roți au fost amplasați pe străzi, în locații precum Piața Unirii, Cetatea Oradea, Piațeta Cazaban, Piața Cazărmii și zona Sălii Polivalente.

Pădurea urbană mobilă

Inițiativa face parte dintr-un proiect mai amplu cu finanțare europeană (ROHU00401 CleanAIR), în valoare totală de 2,4 milioane de euro, derulat alături de Universitatea din Oradea și parteneri din Ungaria (Primăria Békéscsaba și Universitatea din Szeged).

Pădurea urbană mobilă va costa în total 3,6 milioane de lei. Aceasta înseamnă că un singur ghiveci cu copac costă, în medie, peste 13.000 de lei (aproximativ 2.600 de euro).

Proiectul final va include 270 de jardiniere cu plante și 50 de bănci interconectate, menite să creeze spații de relaxare flexibile.

Detalii tehnice

Municipalitatea susține că jardinierele sunt construite din materiale durabile, având o capacitate de susținere de până la 1,2 tone. Datorită sistemului cu roți și frâne, acestea pot fi relocate cu ușurință.

Arborii aleși sunt arțari, mesteceni, arbori lalea și specii ornamentale (precum Cercis canadensis sau Amelanchier lamarckii), completate de vegetație perenă la bază.

Furnizorii (asocierea Drum Asfalt – Kaluna) sunt obligați să asigure irigarea și întreținerea plantelor pentru cel puțin 12 luni, dar și o garanție de 3 ani pentru echipamente.

Care este scopul acestor arbori pe roți

Scopul declarat al autorităților este dezvoltarea urbană durabilă prin creșterea suprafețelor verzi, reducerea efectului de insulă de căldură și îmbunătățirea calității aerului.

Cu toate acestea, proiectul a stârnit reacții mixte și controverse. Studiile de specialitate indică faptul că arborii plantați în ghivece au o durată de viață restrânsă, putând supraviețui maximum 10 ani, chiar și în condiții optime.

Pe rețelele de socializare, numeroși orădeni se întreabă dacă investiția nu este o irosire a banului public și critică utilizarea pompoasă a termenului de „pădure” pentru un grup de plante în ghivece.

Conceptul nu este o premieră absolută. Un proiect similar a fost implementat în 2022 în orașul olandez Leeuwarden, unde o „pădure mobilă” a fost folosită ca manifest pentru a atrage atenția asupra importanței vitale a spațiilor verzi și a necesității plantărilor reale în mediul urban.

