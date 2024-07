Sarantis România împreună cu Let’s Do It România, continuă și anul acesta acțiunea colectivă ce are ca obiectiv grija pentru mediul înconjurător

Astăzi, 12 aprilie, sub îndrumarea Let’s Do It Romania, a avut loc evenimentul Sarantis GO, în care peste 60 de angajați ai companiei Sarantis România și-au unit forțele pentru a curăța zona din jurul lacului Mogoșoaia. FINO a venit și anul acesta în ajutor, punând la dispoziția voluntarilor saci menajeri fabricați din 100% plastic reciclat și întreg echipamentul necesar.