Evenimentul se desfășoară în perioada 27-31 august 2025 la munte, în Moeciu de Sus, prețul biletelor pornind de la 749 EUR + TVA pentru acces la toate cursurile, cazare și mese incluse pentru întreaga perioadă.
Școala de Vară GPeC se adresează tuturor celor direct interesați de E-Commerce și Marketing Digital: magazine online, agenții specializate, retaileri tradiționali care vor să dezvolte componenta online, antreprenori care doresc să pornească un business online, platforme de e-commerce, furnizori de servicii digitale, tool-uri, procesatori de plăți, companii de curierat etc.
Înscrierile se fac online pe site-ul GPeC: https://www.gpec.ro/scoala-de-vara-de-e-commerce-marketing-online-gpec/#inscriere
Un line-up de speakeri excepțional
Școala de Vară GPeC le aduce participanților 3 zile de cursuri și dezbateri alături de unii dintre cei mai buni specialiști din E-Commerce și Marketing Online:
- Felix Pătrășcanu, Co-Founder FAN Courier
- Orlando Nicoară, Managing Partner eAd
- Cristian Manafu, Partner Evensys
- Diana Hader, Senior Country Manager România & Bulgaria ABOUT YOU
- Anabela Luca, Managing Director adLemonade
- Diana Coman, Profa de Social Media
- Robert Tatoi, Founder Play Vertical
- Mihai Vînătoru, Managing Partner DWF
- Tudor Ciumara, Managing Partner Empria
Pe lângă cursuri, Școala de Vară GPeC aduce participanților networking prin activitățile de team-building organizate, plimbare cu biciclete electrice într-un peisaj superb de munte la Șirnea, barbecue, concert folk live cu Marius Matache și multe zâmbete timp de 4 zile alături de cea mai frumoasă comunitate din online.
Înscrieri până pe 25 august 2025
Taxa de înscriere la Școala de Vară GPeC pornește de la 749 EUR + TVA pentru cazare în regim DOUBLE, All Inclusive. Toate detaliile și înscrierile se regăsesc online pe site-ul GPeC: https://www.gpec.ro/scoala-de-vara-de-e-commerce-marketing-online-gpec/
Foto: GPeC