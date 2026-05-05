Guvernul Bolojan a fost demis cu 281 de voturi. Ce se întâmplă acum la Palatul Victoria

Moțiunea a fost depusă după ce PSD a ieșit de la guvernare și l-a lăsat pe Ilie Bolojan fără majoritatea parlamentară pe care se sprijinea Cabinetul său. Documentul a fost semnat de 254 de parlamentari, 175 de deputați și 79 de senatori, incluzând parlamentari PSD (128), AUR (90), POT (9 deputați), PACE (10 senatori), precum și independenți (17), iar pentru demiterea Guvernului era nevoie de 233 de voturi din totalul celor 464 de parlamentari.

După trecerea moțiunii, Ilie Bolojan nu pleacă imediat de la Palatul Victoria. Guvernul rămâne în funcție până la instalarea unui nou cabinet, dar nu mai are puteri depline. Constituția spune că un guvern demis poate îndeplini doar actele necesare pentru administrarea treburilor publice, până când noii miniștri depun jurământul.

Guvernul Bolojan rămâne la Palatul Victoria, dar nu mai poate conduce ca înainte

Primul efect al votului este acela că Guvernul Bolojan nu mai are încrederea Parlamentului. Asta nu înseamnă că toate ministerele se închid sau că statul se oprește, ci că Executivul intră într-o perioadă de tranziție.

Cabinetul demis poate rezolva problemele curente ale administrației, dar nu mai are forța politică a unui guvern votat de Parlament, nu poate porni proiecte mari ca un cabinet cu mandat plin și nu mai poate acționa ca și cum ar avea în spate o majoritate stabilă. Acum, România are nevoie de un nou guvern, iar acest lucru depinde de negocierile dintre partide și de decizia președintelui Nicușor Dan.

Ce trebuie să facă președintele Nicușor Dan

După căderea Guvernului, președintele trebuie să cheme partidele la consultări pentru a desemna un candidat pentru funcția de prim-ministru. După desemnare, candidatul pentru funcția de premier are 10 zile la dispoziție ca să vină în Parlament cu lista miniștrilor și cu programul de guvernare. Apoi cere votul de încredere. Dacă primește voturile necesare, noul guvern își începe mandatul. Dacă nu, criza continuă.

Urmează negocieri, calcule, presiuni interne în partide și o luptă pentru formarea unei noi majorități.

PSD a dărâmat Guvernul, dar trebuie să arate ce pune în loc

Moțiunea, intitulată „STOP Planului Bolojan de distrugere a economiei, de sărăcire a populației și de vânzare frauduloasă a averii statului”, a fost depusă de PSD și AUR. Social-democrații au votat alături de AUR, dar au transmis anterior că nu vor să formeze un guvern cu partidul condus de George Simion.

După trecerea moțiunii, social-democrații trebuie să explice cum vor asigura stabilitatea și cu cine vor guverna. În PSD au fost discutate două scenarii mari pentru perioada de după căderea Cabinetului Bolojan și ambele pleacă de la ideea că refacerea unei coaliții cu PNL ar fi greu de făcut cât timp Ilie Bolojan rămâne figura centrală a liberalilor.

Primul scenariu: Bolojan rămâne premier demis, iar PSD așteaptă presiunea din PNL

Primul scenariu este unul de așteptare și presiune. Ilie Bolojan rămâne la Palatul Victoria, dar doar ca premier al unui guvern demis. În acest timp, PSD ar putea aștepta ca tensiunea să crească în PNL după ce liberalii vor fi puși într-o situație tot mai grea. Pe de o parte, ar putea să îl susțină în continuare pe Bolojan, deși Guvernul lui a căzut. Pe de altă parte, ar putea accepta ideea unui alt premier liberal, care să poată negocia o nouă majoritate cu PSD.

Pentru PSD, acest scenariu are un avantaj pentru că nu forțează imediat o nouă formulă de guvernare și lasă presiunea să se mute în curtea PNL, dar are un risc mare deoarece, cu cât negocierile se lungesc, cu atât România rămâne mai mult cu un guvern demis și cu decizii politice amânate.

Al doilea scenariu: o majoritate fără PNL și fără AUR

Al doilea scenariu discutat este mai complicat. PSD ar putea încerca să formeze o majoritate fără PNL și fără AUR, calcul în care ar putea intra și UDMR, grupul minorităților naționale, parlamentari neafiliați și alte formațiuni mai mici.

O asemenea formulă ar putea aduna, pe hârtie, aproximativ 240 de voturi, suficient pentru a trece de pragul majorității, dar nu și pentru a garanta și o guvernare ușoară. O majoritate făcută din multe bucăți mici este greu de ținut unită, fiecare vot important poate deveni o negociere separată, fiecare nemulțumire poate bloca proiecte. Un astfel de guvern ar avea nevoie permanent de compromisuri.

Pentru PSD, avantajul ar fi că ar reveni în centrul puterii fără să depindă de PNL, dezavantajul ar fi că ar conduce cu o majoritate fragilă, greu de explicat public și greu de controlat în Parlament.

Varianta cea mai simplă numeric: PSD și PNL se întorc la masă, dar cu alt premier

Există și un scenariu mai previzibil: PSD și PNL refac o majoritate, alături de UDMR și minorități, dar fără Ilie Bolojan în fruntea Guvernului. Aceasta ar fi varianta cea mai simplă din punct de vedere al voturilor.

Cele două mari partide au împreună o rețea politică puternică și controlează mare parte din administrația locală, adică „90% din primăriile din România”, potrivit lui Remus Pricopie, rectorul SNSPA, ceea ce pune presiune pe ele să își asume guvernarea.

Doar că acest scenariu ar fi o problemă de imagine, în care PNL ar trebui să explice de ce revine la masă cu PSD după ce social-democrații au contribuit la dărâmarea premierului liberal și PSD, la rândul său, ar trebui să explice de ce a provocat criza dacă, la final, ar ajunge tot într-o formulă de guvernare cu liberalii.

Astfel, totul stă în numele viitorului premier. Dacă PNL îl apără pe Bolojan până la capăt, negocierile cu PSD se blochează, dacă liberalii acceptă un alt nume, refacerea coaliției devine posibilă.

AUR câștigă teren, chiar dacă nu intră la guvernare

AUR iese întărit din această criză, chiar dacă nu ajunge la guvernare. Partidul condus de George Simion a făcut parte din frontul parlamentar care a dus la căderea Guvernului Bolojan și a arătat că poate conta decisiv într-un moment de blocaj.

Prăbușirea coaliției și votul comun al PSD cu AUR pot crește influența politică a formațiunii conduse de George Simion. Singura problemă pare a fi mesajul PSD că nu vrea să guverneze cu AUR, deși social-democrații au avut nevoie de voturile AUR ca să dărâme Guvernul, dar nu vor să fie văzuți ca parteneri de guvernare ai partidului lui George Simion.

Căderea Guvernului Bolojan nu încheie criza, ci deschide o etapă nouă. PSD a arătat că poate dărâma Executivul, dar acum trebuie să arate că poate construi o majoritate. PNL trebuie să decidă dacă merge mai departe cu Ilie Bolojan sau dacă acceptă un alt nume. Președintele Nicușor Dan trebuie să găsească o desemnare care are șanse reale în Parlament.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Live Text. Votul moțiunii de cenzură inițiată de PSD și AUR s-a terminat. Guvernul Bolojan a picat cu 281 voturi
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
E breaking news, doamnelor și domnilor!!! Răsturnare de situație, ce s-a întâmplat la votul pentru moțiune în urmă cu doar câteva minute. E de neimaginat
Viva.ro
E breaking news, doamnelor și domnilor!!! Răsturnare de situație, ce s-a întâmplat la votul pentru moțiune în urmă cu doar câteva minute. E de neimaginat
„Mie mi-ar fi rușine”. Ilie Bolojan, atac neașteptat în Parlament. Ce a spus premierul cu câteva minute în urmă, la votul moțiunii
Unica.ro
„Mie mi-ar fi rușine”. Ilie Bolojan, atac neașteptat în Parlament. Ce a spus premierul cu câteva minute în urmă, la votul moțiunii
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
Elle.ro
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
gsp
Tatăl vedetei lui Chivu la Inter e vânzător de fructe și are o relație aparte cu fiul lui: „La noi e lege!”
GSP.RO
Tatăl vedetei lui Chivu la Inter e vânzător de fructe și are o relație aparte cu fiul lui: „La noi e lege!”
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
GSP.RO
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
Parteneri
Iubita lui Ilie Bolojan, îngerul din umbră. Când toți îl atacă, ea îl susține. Ce informații au apărut despre misterioasa Ioana Fâșie. Imagini rare, de cuplu
Libertateapentrufemei.ro
Iubita lui Ilie Bolojan, îngerul din umbră. Când toți îl atacă, ea îl susține. Ce informații au apărut despre misterioasa Ioana Fâșie. Imagini rare, de cuplu
Carmen Brumă îți spune cum să slăbești 4 kilograme în 6 zile. Vezi cum arată dieta. Luni dimineață începi cu... Vezi tot
Avantaje.ro
Carmen Brumă îți spune cum să slăbești 4 kilograme în 6 zile. Vezi cum arată dieta. Luni dimineață începi cu... Vezi tot
Ana Bodea și Monica Bîrlădeanu au făcut furori la Premiile Gopo 2026. Cine a purtat cele mai spectaculoase ținute pe covorul roșu
Tvmania.ro
Ana Bodea și Monica Bîrlădeanu au făcut furori la Premiile Gopo 2026. Cine a purtat cele mai spectaculoase ținute pe covorul roșu

Alte știri

Un șofer român a plătit pe loc amenda de 1.150 de euro, dar tot a rămas fără mașina de lux Lexus și fără permis, pe o șosea din Franța
Știri România 13:23
Un șofer român a plătit pe loc amenda de 1.150 de euro, dar tot a rămas fără mașina de lux Lexus și fără permis, pe o șosea din Franța
Lovitură pentru pariori: nu mai pot juca bilete în agențiile unei mari case de pariuri!
Știri România 12:19
Lovitură pentru pariori: nu mai pot juca bilete în agențiile unei mari case de pariuri!
Parteneri
Cum a paralizat războiul din Iran principala stațiune a planetei și ce se întâmplă acum acolo
Adevarul.ro
Cum a paralizat războiul din Iran principala stațiune a planetei și ce se întâmplă acum acolo
Cum arăta în urmă cu 16 ani soția lui Cristi Chivu. Adelina a luat o pauză lungă de la televiziune
Fanatik.ro
Cum arăta în urmă cu 16 ani soția lui Cristi Chivu. Adelina a luat o pauză lungă de la televiziune
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Financiarul.ro
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Superliga.ro (P)
Vlog de Superliga. Cu decibelmetrul la Universitatea Craiova - Dinamo
Vlog de Superliga. Cu decibelmetrul la Universitatea Craiova - Dinamo
”Înapoi la primii pași”, episodul 6. Tudor Băluță: „Datorită accidentării, nu din cauza ei, mi-am întâlnit soția”
”Înapoi la primii pași”, episodul 6. Tudor Băluță: „Datorită accidentării, nu din cauza ei, mi-am întâlnit soția”
Parteneri
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Elle.ro
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! Absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Viva.ro
Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! Absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră

Monden

Radu Vâlcan, detalii despre întâlnirea cu Mihaela Rădulescu în Monaco. Ce a observat la vedetă: „Am redescoperit-o”
Stiri Mondene 14:30
Radu Vâlcan, detalii despre întâlnirea cu Mihaela Rădulescu în Monaco. Ce a observat la vedetă: „Am redescoperit-o”
Anunțul făcut de CRBL după doi ani de relație cu Olga Guțanu: „Toți devin experți”
Stiri Mondene 14:24
Anunțul făcut de CRBL după doi ani de relație cu Olga Guțanu: „Toți devin experți”
Parteneri
„Nu îmi trebuia celebritate”. Cum a început povestea de dragoste dintre Adelina și Cristi Chivu
TVMania.ro
„Nu îmi trebuia celebritate”. Cum a început povestea de dragoste dintre Adelina și Cristi Chivu
"Moartea soţiei mele este un circ pentru el". Soţul Valentinei, ameninţat cu tribunalul de medicul estetician
ObservatorNews.ro
"Moartea soţiei mele este un circ pentru el". Soţul Valentinei, ameninţat cu tribunalul de medicul estetician
Ultima oră! Este informația momentului după ce Guvernul Bolojan a picat! Ce s-a întâmplat imediat după numărătoarea voturilor!
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Este informația momentului după ce Guvernul Bolojan a picat! Ce s-a întâmplat imediat după numărătoarea voturilor!
Parteneri
CSM București desființează două secții sportive, dar își trimite gratuit angajații la turneul de handbal Final Four de la Budapesta
GSP.ro
CSM București desființează două secții sportive, dar își trimite gratuit angajații la turneul de handbal Final Four de la Budapesta
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
GSP.ro
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
Parteneri
Cheltuieli exorbitante ale Comisiei Europene și Parlamentului European
Mediafax.ro
Cheltuieli exorbitante ale Comisiei Europene și Parlamentului European
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
Oana Lis este în doliu! Vedeta trece prin momente extrem de dificile: „S-a dus mamaie…Of”
Wowbiz.ro
Oana Lis este în doliu! Vedeta trece prin momente extrem de dificile: „S-a dus mamaie…Of”
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Nașa lui Armin Nicoară, implicată într-un accident în drum spre filmări: „Sunt lovită din spate!”
Wowbiz.ro
Nașa lui Armin Nicoară, implicată într-un accident în drum spre filmări: „Sunt lovită din spate!”
Ce urmează constituțional dacă Guvernul Bolojan cade
Mediafax.ro
Ce urmează constituțional dacă Guvernul Bolojan cade
Mișcare seismică în această după amiază, în România. Cât de puternică a fost și unde s-a produs
KanalD.ro
Mișcare seismică în această după amiază, în România. Cât de puternică a fost și unde s-a produs

Politic

Live Text. Votul moțiunii de cenzură inițiată de PSD și AUR s-a terminat. Guvernul Bolojan a picat cu 281 voturi
LiveText
Politică 14:38
Live Text. Votul moțiunii de cenzură inițiată de PSD și AUR s-a terminat. Guvernul Bolojan a picat cu 281 voturi
Prima reacție a USR, după ce a picat Guvernul Bolojan: „Nu vom negocia un nou guvern cu PSD”
Politică 14:36
Prima reacție a USR, după ce a picat Guvernul Bolojan: „Nu vom negocia un nou guvern cu PSD”
Parteneri
Interes tot mai mare pentru Iași: cererea de locuințe a crescut cel mai mult dintre marile orașe. La nivel național trendul e invers: piața pare a se tempera
ZiaruldeIasi.ro
Interes tot mai mare pentru Iași: cererea de locuințe a crescut cel mai mult dintre marile orașe. La nivel național trendul e invers: piața pare a se tempera
Prima națională a României care merge să joace în Ucraina după începutul războiului. Andrii Șevcenko, șocat: „Alții s-au ferit să accepte! Le-a fost frică”. Exclusiv
Fanatik.ro
Prima națională a României care merge să joace în Ucraina după începutul războiului. Andrii Șevcenko, șocat: „Alții s-au ferit să accepte! Le-a fost frică”. Exclusiv
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea
Spotmedia.ro
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea