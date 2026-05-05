Guvernul Bolojan a fost demis cu 281 de voturi. Ce se întâmplă acum la Palatul Victoria

Moțiunea a fost depusă după ce PSD a ieșit de la guvernare și l-a lăsat pe Ilie Bolojan fără majoritatea parlamentară pe care se sprijinea Cabinetul său. Documentul a fost semnat de 254 de parlamentari, 175 de deputați și 79 de senatori, incluzând parlamentari PSD (128), AUR (90), POT (9 deputați), PACE (10 senatori), precum și independenți (17), iar pentru demiterea Guvernului era nevoie de 233 de voturi din totalul celor 464 de parlamentari.

După trecerea moțiunii, Ilie Bolojan nu pleacă imediat de la Palatul Victoria. Guvernul rămâne în funcție până la instalarea unui nou cabinet, dar nu mai are puteri depline. Constituția spune că un guvern demis poate îndeplini doar actele necesare pentru administrarea treburilor publice, până când noii miniștri depun jurământul.

Guvernul Bolojan rămâne la Palatul Victoria, dar nu mai poate conduce ca înainte

Primul efect al votului este acela că Guvernul Bolojan nu mai are încrederea Parlamentului. Asta nu înseamnă că toate ministerele se închid sau că statul se oprește, ci că Executivul intră într-o perioadă de tranziție.

Cabinetul demis poate rezolva problemele curente ale administrației, dar nu mai are forța politică a unui guvern votat de Parlament, nu poate porni proiecte mari ca un cabinet cu mandat plin și nu mai poate acționa ca și cum ar avea în spate o majoritate stabilă. Acum, România are nevoie de un nou guvern, iar acest lucru depinde de negocierile dintre partide și de decizia președintelui Nicușor Dan.

Ce trebuie să facă președintele Nicușor Dan

După căderea Guvernului, președintele trebuie să cheme partidele la consultări pentru a desemna un candidat pentru funcția de prim-ministru. După desemnare, candidatul pentru funcția de premier are 10 zile la dispoziție ca să vină în Parlament cu lista miniștrilor și cu programul de guvernare. Apoi cere votul de încredere. Dacă primește voturile necesare, noul guvern își începe mandatul. Dacă nu, criza continuă.

Urmează negocieri, calcule, presiuni interne în partide și o luptă pentru formarea unei noi majorități.

PSD a dărâmat Guvernul, dar trebuie să arate ce pune în loc

Moțiunea, intitulată „STOP Planului Bolojan de distrugere a economiei, de sărăcire a populației și de vânzare frauduloasă a averii statului”, a fost depusă de PSD și AUR. Social-democrații au votat alături de AUR, dar au transmis anterior că nu vor să formeze un guvern cu partidul condus de George Simion.

După trecerea moțiunii, social-democrații trebuie să explice cum vor asigura stabilitatea și cu cine vor guverna. În PSD au fost discutate două scenarii mari pentru perioada de după căderea Cabinetului Bolojan și ambele pleacă de la ideea că refacerea unei coaliții cu PNL ar fi greu de făcut cât timp Ilie Bolojan rămâne figura centrală a liberalilor.

Primul scenariu: Bolojan rămâne premier demis, iar PSD așteaptă presiunea din PNL

Primul scenariu este unul de așteptare și presiune. Ilie Bolojan rămâne la Palatul Victoria, dar doar ca premier al unui guvern demis. În acest timp, PSD ar putea aștepta ca tensiunea să crească în PNL după ce liberalii vor fi puși într-o situație tot mai grea. Pe de o parte, ar putea să îl susțină în continuare pe Bolojan, deși Guvernul lui a căzut. Pe de altă parte, ar putea accepta ideea unui alt premier liberal, care să poată negocia o nouă majoritate cu PSD.

Pentru PSD, acest scenariu are un avantaj pentru că nu forțează imediat o nouă formulă de guvernare și lasă presiunea să se mute în curtea PNL, dar are un risc mare deoarece, cu cât negocierile se lungesc, cu atât România rămâne mai mult cu un guvern demis și cu decizii politice amânate.

Al doilea scenariu: o majoritate fără PNL și fără AUR

Al doilea scenariu discutat este mai complicat. PSD ar putea încerca să formeze o majoritate fără PNL și fără AUR, calcul în care ar putea intra și UDMR, grupul minorităților naționale, parlamentari neafiliați și alte formațiuni mai mici.

O asemenea formulă ar putea aduna, pe hârtie, aproximativ 240 de voturi, suficient pentru a trece de pragul majorității, dar nu și pentru a garanta și o guvernare ușoară. O majoritate făcută din multe bucăți mici este greu de ținut unită, fiecare vot important poate deveni o negociere separată, fiecare nemulțumire poate bloca proiecte. Un astfel de guvern ar avea nevoie permanent de compromisuri.

Pentru PSD, avantajul ar fi că ar reveni în centrul puterii fără să depindă de PNL, dezavantajul ar fi că ar conduce cu o majoritate fragilă, greu de explicat public și greu de controlat în Parlament.

Varianta cea mai simplă numeric: PSD și PNL se întorc la masă, dar cu alt premier

Există și un scenariu mai previzibil: PSD și PNL refac o majoritate, alături de UDMR și minorități, dar fără Ilie Bolojan în fruntea Guvernului. Aceasta ar fi varianta cea mai simplă din punct de vedere al voturilor.

Cele două mari partide au împreună o rețea politică puternică și controlează mare parte din administrația locală, adică „90% din primăriile din România”, potrivit lui Remus Pricopie, rectorul SNSPA, ceea ce pune presiune pe ele să își asume guvernarea.

Doar că acest scenariu ar fi o problemă de imagine, în care PNL ar trebui să explice de ce revine la masă cu PSD după ce social-democrații au contribuit la dărâmarea premierului liberal și PSD, la rândul său, ar trebui să explice de ce a provocat criza dacă, la final, ar ajunge tot într-o formulă de guvernare cu liberalii.

Astfel, totul stă în numele viitorului premier. Dacă PNL îl apără pe Bolojan până la capăt, negocierile cu PSD se blochează, dacă liberalii acceptă un alt nume, refacerea coaliției devine posibilă.

AUR câștigă teren, chiar dacă nu intră la guvernare

AUR iese întărit din această criză, chiar dacă nu ajunge la guvernare. Partidul condus de George Simion a făcut parte din frontul parlamentar care a dus la căderea Guvernului Bolojan și a arătat că poate conta decisiv într-un moment de blocaj.

Prăbușirea coaliției și votul comun al PSD cu AUR pot crește influența politică a formațiunii conduse de George Simion. Singura problemă pare a fi mesajul PSD că nu vrea să guverneze cu AUR, deși social-democrații au avut nevoie de voturile AUR ca să dărâme Guvernul, dar nu vor să fie văzuți ca parteneri de guvernare ai partidului lui George Simion.

Căderea Guvernului Bolojan nu încheie criza, ci deschide o etapă nouă. PSD a arătat că poate dărâma Executivul, dar acum trebuie să arate că poate construi o majoritate. PNL trebuie să decidă dacă merge mai departe cu Ilie Bolojan sau dacă acceptă un alt nume. Președintele Nicușor Dan trebuie să găsească o desemnare care are șanse reale în Parlament.



