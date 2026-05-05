La doar câteva luni după divorț, CRBL s-a afișat alături de Olga Guțanu, o femeie mai tânără cu 23 de ani decât el. Iar multă lume a speculat că acesta ar fi început relația în timp ce era căsătorit, lucru negat vehement de artist.

Imediat după ce s-a afișat alături de Olga Guțanu, gurile rele au început să afirme că Eduard Andreianu va fi părăsit destul de rapid de tânără, deoarece diferența de vârstă dintre ei este foarte mare.

Iată că timpul a trecut, iar acum CRBL spune clar când a început relația cu Olga Guțanu: pe 2 mai 2024! Adică la aproximativ o lună de la momentul în care el și Elena Vîșcu au anunțat că s-au despărțit.

Chiar în ziua în care a aniversat doi ani de relație cu Olga Guțanu, CRBL a postat pe Instagram o fotografie în care apare alături de iubita lui, dar și un mesaj care însoțește imaginea.

„Am crescut pe vinil, ea pe live-uri de Insta / Dar când ne privim, dispare vârsta / Toți devin experți când simt că n-au ce noi simțim / N-au trăit, nu vor trăi, nu trăiesc ce noi trăim”, a scris CRBL în dreptul pozei în care se apare împreună cu Olga Guțanu.

Imaginea a adunat rapid peste 1.000 de like-uri din partea fanilor. „Să dea Dumnezeu să trăiți mult timp ce simțiți azi”, a scris pe Instagram unul dintre prietenii din mediul virtual ai artistului.

Potrivit informațiilor pe care le-a oferit în trecut Olga Guțanu, tânăra și CRBL s-au mutat împreună la aproximativ nouă luni după ce au început relația, adică la începutul anului 2025.

