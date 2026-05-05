Prima reacție a USR, după ce a picat Guvernul Bolojan: „Nu vom negocia un nou guvern cu PSD”

„Moţiunea a trecut, dar nu vom permite ca PSD şi AUR să întoarcă România în trecut. Toţi ştim că cele două partide au vrut acelaşi lucru: să oprească reformele, înainte ca reformele să le golească cutiile de pantofi şi să ne scape de pile, relaţii, cumetrii. Lăcomia lor costă şi-i va costa scump pe români. Au plătit deja 36 de ani. Suntem mulţi care suntem scârbiţi şi furioşi. Dar nu avem voie să fim nehotărâţi”, a transmis preşedintele USR pe Facebook.

„În haosul declanşat de ei, vă spun cu claritate: USR sigur nu va abandona lupta. Am fost în ultimele luni şi vom rămâne alături de toţi românii care îşi doresc să construim ceva în ţara asta. Cu responsabilitate şi curaj. La bine şi la greu, indiferent de cât de multe piedici ne pun”, adaugă Fritz.

Preşedintele USR anunţă că „miniştrii USR îşi vor continua munca până în ziua în care va fi numit un nou guvern”. „Aşa cum am decis şi anunţat înainte, nu vom negocia un nou guvern cu PSD. Nu poţi guverna cu un partener care blochează reformele cu o majoritate de rezervă cu AUR în buzunar”, a mai spus liderul USR. „Voi avea azi mai multe întâlniri cu colegii din conducerea USR pentru a lua o decizie despre cum apărăm România şi valorile noastre cel mai bine în perioada următoare.”, a mai anunţat liderul USR.

Cu 281 de voturi, Parlamentul l-a demis marți, 5 mai, pe premierul Ilie Bolojan, prin moțiune de cenzură, și odată cu el a picat întregul Guvern, după 11 luni de la învestire. Miniștrii PSD s-au retras din Executiv în urmă cu două săptămâni, iar partidul lui Grindeanu a depus moțiunea alături de AUR, partidul lui George Simion.

Live Text. Votul moțiunii de cenzură inițiată de PSD și AUR s-a terminat. Guvernul Bolojan a picat cu 281 voturi
