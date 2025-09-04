Ce înseamnă o soluție de încălzire sustenabilă?

Soluțiile de încălzire sustenabile folosesc tehnologii care reduc consumul de energie și limitează emisiile de gaze cu efect de seră. O pompă de căldură preia energia prezentă în aer, apă sau sol și o transferă în interiorul casei pentru a asigura temperatura dorită.

Aceste sisteme au apărut ca răspuns la creșterea prețurilor la gaze și electricitate, dar și la cerințele europene privind reducerea emisiilor de carbon. De exemplu, în România, tot mai mulți proprietari aleg pompe de căldură pentru a-și moderniza locuințele sau pentru casele noi aflate în construcție.

Un exemplu de astfel de soluție este pompa de căldură aer-apă Split plus de 5 și 7 kW, care utilizează un agent frigorific cu impact redus asupra mediului, oferă flexibilitate la instalare și performanță bună chiar și la temperaturi foarte joase. Acest tip de echipament se potrivește atât pentru construcții noi, cât și pentru modernizări, și integrează funcții precum conectivitate inteligentă și funcționare silențioasă.

Cum funcționează pompa de căldură?

Pompa de căldură folosește un circuit închis cu patru componente principale:

  1. Evaporatorul extrage căldura din aerul, apa sau solul de afară.
  2. Compresorul ridică temperatura agentului termic.
  3. Condensatorul transferă energia către sistemul de încălzire al casei.
  4. Supapa de expansiune reglează presiunea și asigură buna funcționare a ciclului.
Cele mai întâlnite modele pentru uz rezidențial în România se împart în două categorii: pompe aer-apă, potrivite pentru conectarea la sistemele clasice de încălzire cu radiatoare, și pompe aer-aer, ideale pentru spații mai mici sau sisteme de climatizare.

Refrigerantul ecologic R290 – ce înseamnă și ce beneficii aduce

Un element important în funcționarea pompei de căldură este agentul frigorific (refrigerantul). Acesta face posibil transferul de energie între exterior și interior. Un refrigerant ecologic, precum R290 (propan), are un impact redus asupra mediului, pentru că nu degradează stratul de ozon și are un potențial de încălzire globală (GWP) foarte mic.

R290 devine tot mai folosit deoarece, spre deosebire de agenții frigorifici vechi (de exemplu, R410A sau R32, cu GWP de peste 2000), are un GWP de aproximativ 3. Astfel, riscul asupra mediului scade mult.

Producătorii construiesc pompele de căldură cu R290 astfel încât să respecte standarde stricte de siguranță. De exemplu, echipamentele vin cu senzori moderni, materiale ignifuge și sisteme ce limitează nivelul de agent frigorific folosit, tocmai pentru a garanta utilizarea lor atât la modernizări, cât și în case noi.

Performanță și eficiență chiar și la temperaturi scăzute

O pompă de căldură cu R290 răspunde cerințelor de încălzire chiar și în timpul celor mai aspre ierni. Modelele moderne funcționează eficient la temperaturi de până la -20°C și ating temperaturi pe tur de până la 75°C. Astfel, devin compatibile cu radiatoarele existente și permit integrarea cu sisteme de încălzire în pardoseală.

Un coeficient de performanță (COP) de peste 4 înseamnă că pentru fiecare kilowatt de energie electrică consumată, obții cel puțin 4 kilowați de căldură. Acest lucru reduce semnificativ consumul și implicit cheltuielile anuale la încălzire.

Avantaje pe termen lung: economie și protecția mediului

Trecerea la un sistem cu agent frigorific ecologic reduce amprenta de carbon a gospodăriei și ajută la alinierea cu noile norme europene privind protecția mediului. Investitorii observă, adesea, că plătesc cu 30-50% mai puțin pentru încălzire, comparativ cu utilizarea unei centrale pe gaz.

Pe lângă reducerea costurilor, pompele moderne cu COP ridicat pot funcționa împreună cu panourile solare fotovoltaice. Integrarea acestor două sisteme permite o independență sporită față de rețeaua publică de energie, mai ales pentru gospodăriile din zonele rurale sau semiurbane.

Beneficii directe pentru utilizatori:

  • economii semnificative la factura de energie;
  • reducerea emisiilor de CO2 și respectarea standardelor de mediu;
  • compatibilitate cu instalațiile existente din locuință;
  • posibilitate de integrare cu alte surse regenerabile (panouri solare etc.).

Instalare, mentenanță și adaptare la diferite tipuri de locuință

Multe persoane consideră tranziția complexă din cauza temerii privind lucrările de adaptare. În realitate, instalarea decurge simplu, deoarece pompele cu R290 se integrează atât în sisteme noi, cât și în instalații existente.

Pentru o eficiență cât mai ridicată:

  • se recomandă folosirea cu încălzire în pardoseală sau radiatoare dimensionate pentru temperaturi joase;
  • modelele moderne pot fi ajustate și pentru case cu radiatoare clasice;
  • echipamentele se montează rapid, iar unitatea exterioară ocupă un spațiu redus.

Mentenanța presupune operațiuni simple: verificări periodice, curățarea filtrelor și inspecții de rutină, fără intervenții complicate sau frecvente. Specialiștii autorizați trebuie să se ocupe de instalare, astfel încât sistemul ales să se potrivească specificului fiecărei locuințe și să respecte normele tehnice în vigoare.

Încălzire iarna și răcire vara cu aceeași soluție

O caracteristică importantă a pompelor de căldură este funcția de răcire pe timp de vară. Prin inversarea ciclului de funcționare, aceste sisteme acoperă nevoile de climatizare, similar unui aparat de aer condiționat, fără investiții suplimentare în alt echipament. Așadar, locuitorii casei beneficiază de confort pe tot parcursul anului, folosind aceeași instalație.

Recomandări practice înainte de achiziție

Dacă iei în calcul modernizarea sistemului de încălzire, urmează acești pași:

  1. Evaluează consumul actual și tipul de izolație al casei.
  2. Cere părerea unui specialist autorizat pentru recomandarea tipului de echipament potrivit.
  3. Informează-te despre sursele de energie aferente zonei tale și eventualele subvenții disponibile.
  4. Alege echipamente certificate care folosesc refrigerant cu impact redus asupra mediului.
  5. Planifică integrarea instalației cu eventualele panouri solare sau alte surse de energie regenerabilă.
  6. Ține cont atât de costul inițial, cât și de economiile pe termen lung la facturi.

Pompele de căldură cu agent frigorific ecologic oferă o soluție modernă, eficientă și prietenoasă cu mediul pentru încălzirea și răcirea locuinței. Pe termen lung, utilizatorii câștigă atât din punct de vedere economic, cât și prin contribuția directă la reducerea poluării.

Foto: Shutterstock

