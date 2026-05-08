Horoscop săptămânal Balanță – 9 – 15 mai 2026

Între 9 și 10 mai, seara, Balanțele își vor complica singure existența agreând și meditând asupra unor idei, premize, bănuieli sau construcții de viitor născute din nesiguranța lor afectivă, sau din dorința de a trăi altfel o relație sentimentală.

Mai afectați vor fi cei între 41/42 și 50 de ani care vor simți nevoia altor trăiri, altor bucurii și satisfacții sau a altui nivel de corespondență afectivă. Între 10 mai, după ora 20:40′, și zorii zilei de 13 mai, activitate profesională normală, poate ceva mai multă liniște în plan personal care se va reflecta și în starea lor de sănătate: vor fi mai calmi, mai degajați, mai dispuși să se bucure de un mod relaxat de viață cotidiană.

Între 13 mai, după ora 03:04′, și dimineața zilei de 15 mai, relațiile parteneriale le pot da multă bătaie de cap unora. Depinde și ce fel de viață personală au (căsătoriți, necăsătoriți, în divorț, în conflict, despărțiți sau „uniți” de partaje fără sfârșit și răfuieli gratuite) sau de activitatea pe care o desfășoară într-un grup de lucru. Vechile tensiuni se vor întoarce, se vor acutiza și vor crea prejudicii.

Colaborările vor fi afectate de interese divergente, de orgolii și de dorința de a-și impune un punct de vedere sau de intoleranța față de o anumită persoană pe care nu o suportă în viața sau activitatea lor. Din 15 mai, după ora 05:31′, efort de consolidare a unei stări financiare sau patrimoniale.

Dubla Cuadratura Marte/Jupiter cu Kiron, ultima pe direcția Berbec/Rac, până în 2073, îi va marca pe cei născuți, până în acest moment, în zodia Balanței, în sectorul relațiilor parteneriale și al carierei, indicând rolul important al asocierilor și al colaborărilor sau al căsătoriei în asimilarea unor lecții de viață. Va rămâne activă, în latura ei pozitivă, planeta Venus care le va da nativilor idei bune, inspirație, moderație, curiozitate intelectuală, dorință de a progresa prin cunoaștere.

