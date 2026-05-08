Meteorologii avertizează și asupra unor posibile ploi însoțite de descărcări electrice încă din noaptea de vineri spre sâmbătă.

Conform prognozei speciale emise de ANM pentru intervalul 8-10 mai, ziua de vineri va aduce temperaturi maxime cuprinse între 25 și 27 de grade Celsius în Capitală, iar minimele se vor încadra între 12 și 14 grade Celsius.

Totuși, spre seară și pe parcursul nopții, cerul se va înnora, iar aversele și intensificările de vânt ar putea fi însoțite de fenomene electrice.

Sâmbătă dimineață, vremea va deveni mai rece, cu maxime ce nu vor depăși 22 de grade Celsius și minime între 11 și 13 grade Celsius. Pe durata zilei, sunt așteptate temporar ploi și descărcări electrice izolate, au mai precizat specialiștii ANM.

La nivel național, instabilitatea atmosferică se va accentua, iar ploile vor afecta mai multe regiuni începând de vineri după-amiază și până duminică.

