Horoscop săptămânal Scorpion. Previziuni pentru perioada 9 – 15 mai 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea.

Horoscop săptămânal Scorpion – 9 – 15 mai 2026

Între 9 și 10 mai, seara, evenimente mai puțin plăcute în viața de familie sau în activitatea domestică. Posibile enervări cauzate de un contract locativ.

Între 10 mai, după ora 20:40′, și zorii zilei de 13 mai, atmosferă plăcută între nativi și cei dragi lor. Corespondență afectivă, sentimente împărtășite sau armonie și calm între cei ce se iubesc ori între părinți și copiii lor. Cei care desfășoară activități cu profil artistic ar trebui să se mobilizeze și să fructifice influența pozitivă a planetei Jupiter care trimite raza favorabile creației și inspirației din sectorul pregătirii profesionale și al aspirațiilor.

Între 13 mai, după ora 03:04′, și dimineața zilei de 15 mai, noua acumulare de influxuri astrale din zodia Berbecului indică stres la locul de muncă, conflicte, posibile dispute pe teme salariale individuale sau colective, măsuri organizatorice care îi dezavantajează pe nativi, muncă multă (poate ca o consecință a disponibilizărilor recente care au crescut volumul sarcinilor de serviciu în contul celor rămași).

În planul sănătății, enervări frecvente, agitație, insomnie, creșterea presiunii arteriale, tulburări de vedere, stări congestive. Din 15 mai, după ora 05:31′, relațiile parteneriale vor evolua temperat, pragmatic și responsabil dominate de dorința reciprocă de bună colaborare. Posibile înțelegeri și angajări într-o colaborare; unii Scorpioni vor trebui să ia o decizie cu privire la viitorul căsniciei lor.

Dubla cuadratură Marte/Jupiter cu Kiron, ultima pe direcția Berbec/Rac, până în 2073, îi va marca pe cei născuți în zodia Scorpionului, în sectorul relațiilor profesionale curente, al câștigurilor salariale și al chestiunilor de conștiință (cu ce risc, cu ce compromisuri sau cu ce concesii pot câștiga niște bani) sau al aspirațiilor înalte bazate pe evoluție personală, subliniind rolul important al învățăturii și cunoașterii în asimilarea unor lecții de viață.

