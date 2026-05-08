„Dar să ne înțelegem… Există o percepție publică asupra noastră. Evident că oamenii își imaginează că Theo e într-un fel și că eu sunt într-un fel. Și aici mai e un lucru pe care trebuie să-l înțeleagă: oamenii sunt în multe feluri. Ei sunt într-un fel din perspectiva publică, dar sunt într-un alt fel și în intimitate. Şi noi la fel. Adică eu cu Theo semănăm din multe aspecte. Adică eu, de exemplu, sunt un om serios. Eu, de fapt, în intimitate, pentru că așa funcționez eu, am gradul meu de ludism”, a declarat Anghel Damian, potrivit unica.ro.

Anghel Damian a vorbit și despre schimbările din viața sa de când a devenit tată. „Dintr-odată există o ființă față de care grija, iubirea, atenția, toate sunt mai mari decât au fost vizavi de tine”, a adăugat acesta.

Anghel Damian a mai spus că el și Theo Rose au găsit un mod atipic de a-și organiza viața de familie și activitățile zilnice. Cei doi folosesc un calendar. „Avem un calendar. E o chestie de un pragmatism feroce”, a mai spus Anghel Damian, potrivit VIVA!.

În vara anului 2023, Theo Rose și Anghel Damian au devenit pentru prima dată părinți, după ce artista a adus pe lume un băiețel perfect sănătos, de nota 10, care a fost botezat Sasha Ioan.

Micuțul va împlini pe 14 iunie vârsta de 3 ani, iar Anghel Damian a stat recent de vorbă cu Libertatea despre modul în care el și Theo Rose au ales să-și crească băiețelul.

Întrebat dacă visează ca Sasha Ioan să le calce pe urme, ținând cont că amândoi sunt artiști, Anghel Damian a dezvăluit că nu îl va condiționa în niciun fel pe copil, ci îl va lăsa să își aleagă singur calea. Mai mult decât atât, regizorul a povestit și ce face fiul său și al lui Theo Rose prin casă, afirmând că micuțul a spart un televizor.

