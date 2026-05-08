Traseu spectaculos: 122 km, 196 de poduri și 55 de tuneluri

Bernina Express leagă orașul Chur de Tirano, în Italia, traversând munți, ghețari, lacuri alpine și văi spectaculoase, într-un traseu considerat de mulți turiști „de neuitat”.

Bernina Express impresionează prin infrastructura sa feroviară spectaculoasă. Pe parcursul călătoriei, trenul traversează:

122 de kilometri de traseu montan;

aproximativ 196 de poduri;

55 de tuneluri săpate în stâncă.

Aceste caracteristici tehnice fac din acest traseu nu doar o atracție turistică, ci și o realizare inginerească remarcabilă, integrată perfect în peisajul natural al Alpilor.

Viaductul Landwasser, simbolul celebrului traseu elvețian

Unul dintre cele mai cunoscute puncte de pe traseu este viaductul Landwasser, o structură spectaculoasă din piatră naturală care se arcuiește peste un defileu adânc și intră direct într-un tunel săpat în munte.

Construcția este considerată un simbol al ingineriei feroviare elvețiene și unul dintre cele mai fotografiate locuri de pe întregul traseu Bernina Express.

De la ghețari la palmieri: o călătorie prin mai multe anotimpuri

Un aspect unic al traseului este diversitatea peisajelor. Călătoria începe în zona alpină a orașului Chur și urcă până la Pasul Bernina, aflat la peste 2.200 de metri altitudine.

Aici, pasagerii pot admira ghețari, vârfuri montane acoperite de zăpadă și peisaje spectaculoase de mare altitudine.

Pe măsură ce trenul coboară spre Italia, peisajul se schimbă complet: apar păduri, lacuri, apoi vegetație mediteraneană, inclusiv palmieri și podgorii în zona Tirano.

St. Moritz, una dintre opririle de lux ale traseului

Pe traseu se află și celebra stațiune St. Moritz, cunoscută pentru turismul de lux, lacurile alpine și peisajele spectaculoase.

Stațiunea este una dintre cele mai apreciate destinații montane din Europa, atrăgând turiști pentru activități de iarnă, dar și pentru relaxare în sezonul cald.

Bernina Express este operat de compania feroviară elvețiană Rhätische Bahn și este inclus frecvent în topurile internaționale ale celor mai frumoase trasee feroviare din lume.

Traseul întreg durează patru ore, în timp ce bucata St. Moritz – Tirano durează 2 ore și jumătate.

Vagoanele panoramice cu geamuri mari oferă vizibilitate completă asupra peisajelor alpine, motiv pentru care traseul este extrem de popular printre turiști.

Călătoria poate fi rezervată prin sistemele oficiale de transport feroviar elvețian sau prin platforme internaționale de bilete.

Specialiștii recomandă rezervarea din timp, mai ales în sezonul de vârf, când cererea este foarte mare pentru vagoanele panoramice.

Prețurile pornesc de la 40 de euro pe sens, dacă sunt rezervate din timp. La asta se adaugă un cost de rezervare a locului cuprins între 14 și 22 de euro de persoană.

