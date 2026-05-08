Moștenitorul tronului britanic, cunoscut ca unul dintre cei mai mari suporteri ai clubului din Birmingham, a fost surprins extrem de emoționat în tribunele stadionului Villa Park.

Prințul a ajuns la arenă înainte de startul partidei și a discutat atât cu antrenorul Unai Emery, cât și cu selecționerul Angliei, Thomas Tuchel. Ulterior, William și-a ocupat locul în tribună și a urmărit cu sufletul la gură confruntarea decisivă.

Atmosfera de pe stadion a devenit explozivă după ce Ollie Watkins a egalat scorul general al dublei manșe. Camerele l-au surprins pe prințul William mult mai relaxat după reușita atacantului englez, însă adevărata descătușare a venit la golul marcat de Emi Buendia din penalty.

Viitorul rege al Marii Britanii s-a ridicat imediat de pe scaun și a sărbătorit frenetic, agitând pumnii în aer alături de ceilalți suporteri. Mai mult decât atât, el a fost filmat în timp ce se îmbrățișa cu oamenii din jur!

William a cântat „Sweet Caroline” alături de suporteri

După fluierul final și victoria cu 4-0 a lui Aston Villa, sărbătoarea a continuat în tribune. Prințul William a fost surprins cântând celebra piesă „Sweet Caroline”, interpretată de Neil Diamond, în timp ce dansa și celebra alături de fanii echipei.

Imaginile cu William fredonând melodia au devenit rapid virale pe rețelele sociale, mai ales că acesta a părut complet absorbit de atmosfera de pe stadion. Suporterii lui Aston Villa au avut parte de una dintre cele mai importante seri din ultimii ani, iar prințul de Wales nu și-a ascuns deloc entuziasmul.

Calificarea în finala Europa League este considerată un moment istoric pentru clubul din Birmingham. Echipa pregătită de Unai Emery va juca finala împotriva celor de la SC Freiburg, într-un meci programat la Istanbul, pe 20 mai 2026.

Prințul a mers la vestiare să-i felicite pe jucători

Petrecerea nu s-a oprit însă în tribune. La scurt timp după finalul partidei, prințul William a mers direct în vestiarul lui Aston Villa pentru a continua celebrarea alături de jucători și de stafful tehnic.

Antrenorul Unai Emery a confirmat momentul în fața jurnaliștilor și a dezvăluit că prințul a stat de vorbă cu fotbaliștii imediat după calificare.

„Am vorbit cu prințul William. Da, da! A fost în vestiar cu jucătorii și cu mine. Desigur, este foarte fericit”, a spus antrenorul spaniol.

Prezența lui William în vestiar a fost privită ca un gest de apropiere față de clubul pe care îl susține încă din copilărie. De-a lungul anilor, prințul de Wales a fost văzut frecvent la meciurile lui Aston Villa și nu și-a ascuns niciodată pasiunea pentru formația din Premier League.

De când ține viitorul rege cu Aston Villa

Anul trecut, viitorul rege al Marii Britanii a fost surprins la Paris, în tribunele stadionului Parc des Princes, alături de fiul său, Prințul George, la meciul dintre PSG și Aston Villa.

„Este important să-l aduc aici, să experimenteze o noapte mare în Europa. Aceste amintiri contează. Sunt 43 de ani de când a mai avut loc un astfel de meci, e un moment mare. Sunt entuziasmat, dar și puțin speriat”, spunea prințul William la acea vreme.

În trecut, viitorul rege al Marii Britanie a dezvăluit că în adolescență nu a vrut să urmeze curentul colegilor săi, care susțineau echipe precum Manchester United sau Chelsea Londra. A ales Aston Villa tocmai pentru natura imprevizibilă a rezultatelor și pentru intensitatea emoțională trăită de suporteri.

„Am vrut o echipă care să-mi ofere momente de rollercoaster emoțional”, a explicat William. Deși admite că această decizie i-a adus și frustrări, devotamentul său față de echipa din Birmingham a crescut mai ales după retrogradarea acesteia în Championship, din anul 2016: „Atunci am devenit și mai interesat, cumva ciudat. Poate și din cauza faptului că puteam urmări totul mai ușor pe smartphone”.

