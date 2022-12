Arctic, liderul al pieței de electrocasnice din România, a lansat o nouă campanie în prag de sărbători. Se axează pe un stil de viață sustenabil și îi încurajează pe români să aleagă ingrediente locale care se pot transforma în preparate delicioase și sănătoase cu ajutorul electrocasnicelor de gătit încorporabile Arctic.

Sprijină și tu producătorii locali

„Mâncarea de la producătorii locali merită electrocasnicele încorporabile Arctic”. Acesta este mesajul campaniei care consolidează încă o dată poziționarea Arctic ca brand sustenabil. Versatilitatea produselor încorporabile Arctic îți ușurează munca în fiecare zi, în timp ce te ajută să economisești și spațiu în casa ta. Este foarte important, mai ales într-o asemenea perioadă plină de incertitudini economice și sociale, să consumăm responsabil.

Arctic își asumă această misiune și își propune să îi educe pe consumatori, punând sustenabilitatea în centrul modelului său de afaceri. Alimente locale și de sezon înseamnă lanțuri scurte de aprovizionare, mai puțină poluare, dar și beneficii pentru sănătate și comunitate.

Cât de utile sunt electrocasnicele încorporabile Arctic

Dacă îți dorești să pui mai bine în valoare gustul, precum și calitățile nutritive ale ingredientelor locale, atunci electrocasnicele încorporabile Arctic sunt partenerul tău ideal.

Gătirea asistată cu abur pentru cuptor și inducția pentru plita încorporabilă sunt principalele tehnologii care te ajută să dai gustul perfect preparatelor gătite cu ingrediente locale.

Cu ajutorul funcției de gătire asistată cu abur preparatele vor fi mai savuroase, fără a fi fade sau uscate. Prin adăugarea apei în rezervorul special din panoul de control al cuptorului se va forma abur în timpul procesului de gătire, iar mâncarea va fi rumenită la exterior și suculentă la interior.

Plita folosește tehnologia de încălzire prin inducție fiind astfel mai rapidă, eficientă și ușor de utilizat. Tehnologia de inducție recunoaște inteligent mărimea vaselor de gătit și permite o preparare mai rapidă a alimentelor.

Arctic – brandul românesc de succes care încearcă să facă o lume mai bună

„Mâncarea de la producătorii locali merită electrocasnicele încorporabile Arctic” este cea de-a doua campanie pe tema sustenabilității din acest an. Își propune să atragă atenția asupra nevoii de a ne adapta stilul de viață pentru a minimiza daunele asupra mediului.

În luna aprilie, Arctic a lansat Forgotten, campania prin care a urmărit să îi inspire pe români să își redescopere hainele din garderobă. Acest concept a fost gândit ca un răspuns la problema supraconsumului de textile. Campania s-a aflat pe shortlist la Cannes Lions, la secțiunea Media, Excellence in Media – Use of Integrated Media.

